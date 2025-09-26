Miss Starlight Travestie - frisch, frech, fröhlich, munter, heiter, lustig, spannend, abwechslungsreich, erfolgreich

Kontakt
Miss Starlight ist ein Travestiekünstler vom fernen Planeten „Travestiezia“, der viele Galaxien von der Erde entfernt ist. Ihre Kindheit hat sie auf ihrem Heimatplaneten verbracht. 

Mit jungen Jahren begab sie sich dann auf den Weg zur Erde, wo sie als erstes in Deutschland, in der Weltstadt Hamburg gelandet ist. Dort angekommen, musste Miss Starlight sich erst einmal zurechtfinden und sich in der völlig neuen Welt von Entertainment, Party und Show durchschlagen. 

Schnell merkte Miss Starlight, dass ihre Person vom fernen Planeten sehr gefragt ist. 

Sie begann, sich zu informieren, wie ihre vorausgeeilten Mitstreiterinnen sich in den Theatern der Erde bewiesen.

Miss Starlight stieg mit in das Showbiz ein und zeigte schnell ihr Können auf unzähligen Bühnen der Travestieshow. Heute ist Miss Starlight mit ihrer Kunstfigur ein gern gesehener Künstler in vielen Shows. Sie ist um die Welt gereist und zählt heute mit zu den hochkarätigen Künstlern in der Travestiebranche.

Fr., 24.10.25  Bürgerhaus Klostergarten   D- 99831 Creuzburg   Beginn: 20.00 Uhr   Tickethotline: 036926 98047
Ticketlink:  Miss Starlight & Ensemble - Ticket Shop Thüringen

Sa., 25.10.25  Ofen-Stadt-Halle  D- 16727 Velten     Beginn: 19.30 Uhr    Tickethotline: 03304 502264
Ticketlink:  Die große Travestieshow - Miss Starlight & Stars - Lachen bis zum Umfallen Sa. 25.10.2025 um 19:30 Uhr Tickets, Ofen-Stadt-Halle, 16727 Velten - Karten online bestellen - Reservix - dein Ticketportal 

Fr., 28.11.25  Gesellschaftshaus  D- 96515 Sonneberg  Beginn: 20.00 Uhr  Tickethotline: 03675 702711
Ticketlink: Miss Starlight & Travestie Stars in SONNEBERG 28.11.2025 20:00 Uhr 

Fr., 05.12.25  Thomas-Müntzer-Haus  D-04758 Oschatz  Beginn: 20.00 Uhr  Tickethotline: 03435 970142
Ticketlink: Miss Starlight & Travestie Stars in OSCHATZ 05.12.2025 20:00 Uhr: 

Sa., 06.12.25  Schützenhaus  D- 07381 Pößneck  Beginn: 19.30 Uhr  Tickethotline: 0361 227 5 227
Ticketlink: Miss Starlight & Travestie Stars in PÖSSNECK 06.12.2025 19:30 Uhr 

So., 28.12.25  Theater am Aegi  D- 30159 Hannover      Beginn: 18.00 Uhr   Tickethotline: 0511 9893 333
Tickethotline: Miss Starlight & Travestie Stars in HANNOVER 28.12.2025 18:00 Uhr 

So., 31.01.26  Mammuthalle  D- 06529 Sangerhausen   Beginn: 17.00 Uhr   Tickethotline: 03464 19433
Tickethotline: Miss Starlight & Travestie Stars in SANGERHAUSEN 31.01.2026 17:00 Uhr 

Sa., 07.02.26   Kulturhalle  D- Grafenrheinfeld   Beginn: 19.30 Uhr    Tickethotline: 09723 91330
Tickethotline: Miss Starlight & Travestie Stars in GRAFENRHEINFELD 07.02.2026 19:30 Uhr 

Fr., 06.03.26 Stadthalle   D- 39261 Zerbst    Beginn: 20.00 Uhr   Tickethotline: 0309 232351
Tickethotline: Miss Starlight & Stars - Die große TravestieShow - Infos & Termine 

Sa., 21.03.26  Neue Stadthalle  D- 72172 Sulz am Neckar    Beginn: 20.00 Uhr  Tickethotline: 07454 92521
Ticktehotline:  ttps://www.reservix.de/tickets-die-grosse-travestieshow-miss-starlight-stars-lachen-bis-zum-umfallen-in-sulz-am-neckar-stadthalle-im-backsteinbau-am-21-3-2026/e2416533 

Sa., 28.03.26  Stadthalle   D- 15537 Erkner    Beginn: 19.30 Uhr   Tickethotline: 033638  799797
Tickethotline: Miss Starlight & Travestie Stars in ERKNER 28.03.2026 19:30 Uhr 

Fr., 22.05.26  Rheinhausenhalle  D- 47226  Duisburg   Beginn: 20.00 Uhr   Tickethotline: 0203 288963
Ticketlink: Miss Starlight & Travestie Stars in DUISBURG-RHEINHAUSEN 22.05.2026 20:00 Uhr 

Fr., 30.10.26  Stadthalle  D- 03046 Cottbus   Beginn: 20.00 Uhr   Tickethotline: 0355 7542 444
Ticketlink: Miss Starlight & Travestie Stars in COTTBUS 30.10.2026 20:00 Uhr 

Sa., 07.11.26  Haus des Gastes  D- 04895 Falkenberg/Elster   Beginn: 19.00 Uhr  Tickethotline: 035365 38036
Ticketlink:  Miss Starlight & Travestie Stars in FALKENBERG/ELSTER 07.11.2026 19:00 Uhr 

So., 06.12.26 Kulturhaus Schweizergarten  D- 04808 Wurzen   Beginn: 18.00 Uhr   Tickethotline: 03425 8560400
Ticketlink: Miss Starlight & Travestie Stars in WURZEN 06.12.2026 18:00 Uhr  

Weitere Termine ab Herbst und Weihnachten 2026 geplant. 

