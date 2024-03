Holger Mück und seine Egerländer Musikanten

Am Sonntag, den, wird diezum Schauplatz eines musikalischen Spektakels, das die Herzen der Zuhörer höher schlagen lässt. Das renommierte Orchesterwird an diesem Nachmittag ihre mitreißende Darbietung präsentieren und die Besucher in eine Welt voller Klänge und Emotionen entführen., ein begnadeter Dirigent und Musiker, hat es geschafft, die Tradition der Egerländer Blasmusik auf eine moderne und mitreißende Weise zu interpretieren. Mit seinem außergewöhnlichen Orchester hat er bereits zahlreiche Erfolge gefeiert und sich einen Namen in der Musikszene gemacht. Diese einzigartige Kombination aus traditionellen Klängen und zeitgemäßer Präsentation begeistert ein breites Publikum deutschlandweit.Das Konzert inverspricht ein unvergessliches Erlebnis zu werden.werden ihr breitgefächertes Repertoire präsentieren, das von mitreißenden Polkas und Walzern bis hin zu gefühlvollen Melodien reicht.Durch das Programm führt die charmante Sängerin und Moderatorin, aus ihrem Duett mitund seinem weiteren Gesangspartnererschließt sich ein Trio, dessen Harmonie einfach zum Verlieben ist.Sichern Sie sich schon jetzt Ihre Karte im Vorverkauf für dieses einmalige Musik-Ereignis. Karten gibt es bereits ab 43,90 €.Einlass: 14.00 Uhr Beginn: 15.00 UhrVVK: Tourist-Info Propsteistr. Tel. 09971-8579410, Reisecenter Multerer Tel. -801030, Chamer Reisebüro Tel. -1527, Musikhaus Striever -1787 sowie an allen bekannten VVK-Stellen. www.okticket.de;