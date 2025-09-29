Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1037415

derks entertainment & management Kornweg 3 96465 Neustadt b. Coburg, Deutschland http://derks-entertainment.de
Ansprechpartner:in Frau Elke Derks +49 9562 5703993
Logo der Firma derks entertainment & management

Freie Presse Chemnitz präsentiert: Die PALDAUER - Weihnachten wie im Märchen 2025

(lifePR) (Erding, )
Auf vielfachen Wunsch werden die PALDAUER wieder ihre einmalige und einzigartige liebevolle Weihnachtsshow am So., 28.12.2025 in der Stadthalle in Erding präsentieren.

Den PALDAUERN sagt man auch „Europas beste Weihnachtsshow“ nach.

Modern * Stilvoll * legendär und professionell* das sind nur einige der Eigenschaften dieses wunderschönen Konzerts.

Erleben Sie eine weihnachtliche Traumwelt mit einer exklusiven Bühnenkulisse sowie perfekt abgestimmte Lichteffekte

„Weihnachten wie im Märchen 2025“

Unter diesem Motto steht die gesamte Show, die mit unglaublich viel Liebe und Herzblut der PALDAUER jedes Jahr neu vorbereitet wird. Das Konzert ist eine Mischung aus den bekanntesten und schönsten traditionellen Weihnachtsliedern, internationalen Christmas-Songs, vielen musikalischen Überraschungen und als Höhepunkt die traumhaft schönen Weihnachtslieder der PALDAUER.

Besinnen Sie sich auf Weihnachten und genießen Sie drei Stunden Weihnachtszauber, nach dem sich jeder sehnt – dieses Konzert sollte man sich unbedingt gönnen!

DIE PALDAUER WEIHNACHTSSHOW – die ideale Geschenkidee für Menschen, die Ihnen am Herzen liegen. Überzeugen Sie sich selbst.

Das Konzert ist so einzigartig gut, dass es weit über den Grenzen hinaus bekannt und sehr beliebt ist. Das PALDAUER Weihnachtskonzert bleibt einfach unantastbar.

Einfach das Original. Oft kopiert, aber nicht erreicht!

Karten gibt es bereits ab 54,90 € und sind auch an der Tageskasse ab 19.00 Uhr erhältlich.

Stadthalle Erding

Mo., 29.12.2025

Einlass: 19.00 Uhr Beginn: 20.00 Uhr

VVK: Ticketshop Stadthalle, Alois-Schießl-Platz 1, Tel. 08122/9907-12, www.stadthalle - erding.de sowie an allen bek. VVKstellen.
www.eventim.de.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.