Freie Presse Chemnitz präsentiert: Die PALDAUER - Weihnachten wie im Märchen 2025

Auf vielfachen Wunsch werden diewieder ihre einmalige und einzigartige liebevolle Weihnachtsshow am Fr.,in derinpräsentieren.Densagt man auch „Europas beste Weihnachtsshow“ nach. Modern * Stilvoll * legendär und professionell* das sind nur einige der Eigenschaften dieses wunderschönen Konzerts.Erleben Sie eine weihnachtliche Traumwelt mit einer exklusiven Bühnenkulisse sowie perfekt abgestimmte LichteffekteUnter diesem Motto steht die gesamte Show, die mit unglaublich viel Liebe und Herzblut derjedes Jahr neu vorbereitet wird. Das Konzert ist eine Mischung aus den bekanntesten und schönsten traditionellen Weihnachtsliedern, internationalen Christmas-Songs, vielen musikalischen Überraschungen und als Höhepunkt die traumhaft schönen Weihnachtslieder derBesinnen Sie sich auf Weihnachten und genießen Sie drei Stunden Weihnachtszauber, nach dem sich jeder sehnt – dieses Konzert sollte man sich unbedingt gönnen!– die ideale Geschenkidee für Menschen, die Ihnen am Herzen liegen. Überzeugen Sie sich selbst.Das Konzert ist so einzigartig gut, dass es weit über den Grenzen hinaus bekannt und sehr beliebt ist. DasWeihnachtskonzert bleibt einfach unantastbar.Einfach das Original. Oft kopiert, aber nicht erreicht!Karten gibt es bereits ab 53,95€ und sind auch an der Tageskasse ab 17.00 Uhr erhältlich.Einlass: 17.00 Uhr: NT-Ticket Tel. 0961-85550 sowie an allen bek. VVKstellen,