Chiemgauer Volkstheater präsentiert „Eine Amsel macht doch keinen frommer!“
Eine unbestechliche Komödie von René Heinersdorff – für das Chiemgauer Volkstheater
Die neue Tournee 2025/2026:
Handlung:
Sophie Bauer, ehemaliger Schlagerstar der 70er Jahre, genannt „Die Amsel vom Chiemsee“, die mit dem Hit "Wo steht der alte Zuckerhut" die Charts in Atem hielt, führt schon seit Langem die Pension "Seeblick" zusammen mit ihrem "Mädchen für alles" Schorsch, der ihr treu zur Seite steht.
Nun will Sophie ihre Pension um einen Wellness-Bereich vergrößern und ist sehr enttäuscht, dass ihr Antrag im Stadtrat, vertreten durch die Grünen-Abgeordnete Katja Hübschmann, so lange nicht beantwortet wird.
Auch Landrat Dr. Peter Aschauer von der CSU kann da keine Hilfe leisten, zumal er sich auf amourösen Abwegen in der Pension befindet. Als dann noch ein "Whistleblower" erscheint, entsteht ein Missverständnis nach dem anderen und alle denken: "Jetzt hab ich's kapiert", aber das war wohl nix!
Rollen & Darsteller:
Sophie Bauer - Mona Freiberg - Inhaberin der Pension Seeblick und ehemaliger Schlagerstar, genannt: die Amsel vom Chiemsee
Schorsch - Andreas Kern - Mädchen für alles
Dr. Peter Aschauer - Manfred Stecher - Landrat von Pullding
Hans Huber - Flo Bauer - ein Mann, der alle Dienste aus Ergebenheit erfüllt
Katja Hübschmann - Kristina Helfrich - Stadträtin
Peter Stadler - Peter Fritsch - ein Unbekannter
Freuen Sie sich auf eine interessante, spannende Komödie und sichern sich jetzt schon Ihre Karte. www.eventim.de , www. reservix.de, sowie an allen bek. VVKstellen.