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elan sportreisen Takustr. 75 50825 Köln, Deutschland https://www.elan-sportreisen.de
Ansprechpartner:in Herr Bruno Peters +49 221 67777470
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Das dritte Familienskicamp bei elan sportreisen

Kleinwalsertal, Radstadt, Obertauern - top Ziele für Familien

(lifePR) (Köln, )
Familienferien im Schnee müssen nicht kostspielig sein, findet Bruno Peters, Geschäftsführer von elan sportreisen aus Köln. Denn mit seinem Konzept „SKIINklusiv“ bleiben die Nebenkosten überschaubar. Verpflegung sowie Skikurse für Kinder, Jugendliche und Erwachsende sind inkludiert. Bei allen Reisen stehen das Miteinander in der Gruppe und gemeinsame sportliche Erlebnisse im Mittelpunkt.  Familien-Skireisen mit elan gibt es in 2027 über Weihnachten, Silvester, in den Berliner Skiferien, den Hamburger Winterferien und Ostern in 5 Destinationen. www.elan-sportreisen.de

Familien-Skicamps seit 2022

Seit 2022 gibt es die Idee der Skicamps. Gestartet sind die Kölner mit dem "Schlössle" im Kleinwalsertal. Das Haus liegt direkt an der Piste auf einer Anhöhe über Hirschegg. Vom Frühstückstisch aus geht´s schnurstracks auf die Bretter. Die Zimmer sind einfach und funktionell. Jeder packt mit an beim Auf- und Abdecken sowie beim Abtrocknen. So können die Kosten niedrig gehalten werden. Für die Verpflegung morgens und abends sorgt das Team von elan sportreisen.  Aber nicht nur die Mithilfe entlastet die Familienkasse. Durch die integrierten Skikurse - jeweils drei Stunden vormittags für Kinder und Jugendliche und für die Erwachsenen Skiguiding – kommen fast keine Zusatzkosten auf. Auch das Freizeitprogramm nach dem Skifahren ist inklusive.

Die Termine 2027: 25.12. - 30.12.26 und 30.12. - 05.01.27, Erwachsene ab 496€, Kinder ab 446€. Der Tageskipass für Erwachsene kostet ab 248€, für Jugendliche (Jhg. 09-10) ab 198€, für Kinder (Jhg. 11-20) ab 109€. Inklusive Frühstücksbuffet, Lunchpaket und Abendessen.

Weitere Skicamps finden über Silvester in Radstadt und zu Ostern in Obertauern statt.

Information / Buchung
elan sportreisen
Takustr. 75
50825 Köln
info@elan-sportreisen.de
Tel.: +49 - (0)221 – 67 777 477
www.elan-sportreisen.de

elan sportreisen

Europa im Focus bei elan sportreisen. Der Spezialveranstalter für Sport- und Aktivreisen und Familienurlaub bietet erlebnisreiche Urlaube rund ums Mittelmeer, in Nordeuropa, in den Niederlanden und in den Alpen an. Camps, Sportclubs, Hotels, Segelboote - die Gäste haben die Wahl. Dasselbe gilt für die Aktivitäten. Im Angebot des Spezialveranstalters finden sich Sportreisen rund ums Mittelmeer, in Nordeuropa, in den Niederlanden und in den Alpen. Dazu gehören Wander- und Radtouren, Mitsegeltörns und Segelreisen auf besonderen Schiffen sowie Urlaub in Sportclubs mit einem abwechslungsreichem Aktivprogramm. Für Familien stellt das Team von elan sportreisen bewährte Feriencamps mit einem sportlichen Programm für die ganze Familien in der Provence, an der Atlantikküste, auf Korsika und Sardinien, in Slowenien und in Deutschland zusammen. Ein Schmankerrl sind die Familientörns auf dem Ijsselmeer, wo sich Familien mit ihren Kindern auf ein spannendes Outdoor-Abenteuer einstellen können. Das Programm von elan sportreisen wird online präsentiert.

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