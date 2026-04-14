Das dritte Familienskicamp bei elan sportreisen
Kleinwalsertal, Radstadt, Obertauern - top Ziele für Familien
Familien-Skicamps seit 2022
Seit 2022 gibt es die Idee der Skicamps. Gestartet sind die Kölner mit dem "Schlössle" im Kleinwalsertal. Das Haus liegt direkt an der Piste auf einer Anhöhe über Hirschegg. Vom Frühstückstisch aus geht´s schnurstracks auf die Bretter. Die Zimmer sind einfach und funktionell. Jeder packt mit an beim Auf- und Abdecken sowie beim Abtrocknen. So können die Kosten niedrig gehalten werden. Für die Verpflegung morgens und abends sorgt das Team von elan sportreisen. Aber nicht nur die Mithilfe entlastet die Familienkasse. Durch die integrierten Skikurse - jeweils drei Stunden vormittags für Kinder und Jugendliche und für die Erwachsenen Skiguiding – kommen fast keine Zusatzkosten auf. Auch das Freizeitprogramm nach dem Skifahren ist inklusive.
Die Termine 2027: 25.12. - 30.12.26 und 30.12. - 05.01.27, Erwachsene ab 496€, Kinder ab 446€. Der Tageskipass für Erwachsene kostet ab 248€, für Jugendliche (Jhg. 09-10) ab 198€, für Kinder (Jhg. 11-20) ab 109€. Inklusive Frühstücksbuffet, Lunchpaket und Abendessen.
Weitere Skicamps finden über Silvester in Radstadt und zu Ostern in Obertauern statt.
Information / Buchung
elan sportreisen
Takustr. 75
50825 Köln
info@elan-sportreisen.de
Tel.: +49 - (0)221 – 67 777 477
www.elan-sportreisen.de