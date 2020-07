Pressemitteilung BoxID: 807970 (Eisenberger Real Estate GmbH)

Eisenberger Real Estate bestellt Leiterin Projektentwicklung und treibt Wachstum weiter voran

Die Eisenberger Real Estate GmbH wächst weiter. Zum 01.05.2020 verstärkte Marie Fee Kästle das Team um Gründer Philipp Eisenberger. Frau Kästle war zuvor beim deutschlandweiten Bauträger INTERHOMES AG für die Projektentwicklung in der Region Niedersachsen tätig und ist sowohl im Leitungsteam der Hannoverschen Immobilienjunioren als auch der Frauen in der Immobilienwirtschaft Hannover-Braunschweig vertreten. Sie verantwortet von nun an die Projektentwicklung im Bestand und ergänzt darüber hinaus den Bereich der Akquisition. Eisenberger Real Estate ist ein Bestandshalter mit rund 1.000 Wohneinheiten in den Städten Hannover, Braunschweig, Wolfsburg, Salzgitter und Hildesheim und verspricht sich mit der Verstärkung weiteres Wachstum in der Region.

