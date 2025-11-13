Parlamentarisches Frühstück des Eigenheimerverbandes Deutschland: Austausch zu Wohnraumpolitik, Baukultur und Zukunft des Einfamilienhausbestands

Beim Parlamentarischen Frühstück des Eigenheimerverbandes Deutschland e. V. kamen Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wissenschaft und Verbänden im Berliner Hopfingerbräu zusammen. Verbandspräsident Wolfgang Kuhn begrüßte die Gäste und stellte die wesentlichen Aufgaben des Verbandes vor, darunter die Interessenvertretung von rund 100.000 Mitgliedern sowie die Förderung selbstgenutzten Wohneigentums, nachhaltigen Bauens und lebendiger Nachbarschaften.



Ein zentrales Thema der Veranstaltung waren Wege zur Beschleunigung des Baugeschehens in Deutschland. Sabine Poschmann, Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, sprach in ihrem Grußwort über den „Bauturbo“, Anreize für Investoren, die Verschlankung des Baugesetzbuches sowie neue Wohnformen wie „Jung kauft Alt“. Sie betonte die Bedeutung zinsgünstiger Darlehen und eines bezahlbaren barrierefreien Wohnens.



Dr.-Ing. Jan Engelke von der Technischen Universität München stellte Ansätze zur Transformation des Einfamilienhausbestands vor – darunter Potenziale der Holzbauweise und Konzepte zur Aktivierung ungenutzter Wohnraumreserven. Dabei hob er besonders die Bedeutung des sozialen und räumlichen Zusammenwirkens der Bewohnerinnen und Bewohner hervor.



In der anschließenden offenen Diskussion zeigten die Teilnehmenden großes Interesse an aktuellen wohnungs- und gesellschaftspolitischen Herausforderungen. Themen wie nachhaltige Stadtentwicklung, Wohnraummobilisierung und Baukultur wurden engagiert erörtert.



Präsident Wolfgang Kuhn dankte allen Gästen für den konstruktiven Austausch und unterstrich die Bedeutung eines kontinuierlichen Dialogs zwischen Politik, Verbänden und Wissenschaft. Mit diesem positiven Fazit ging das Parlamentarische Frühstück zu Ende.

(lifePR) (