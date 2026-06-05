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Finanzbildung für Jugendliche: Online-Seminar vermittelt den bewussten Umgang mit Geld und erste Grundlagen der Geldanlage

(lifePR) (München, )
Kontokorrentkredit, Zinseszins, ETF – das sind Begriffe, die das Leben junger Erwachsener maßgeblich beeinflussen, im deutschen Bildungssystem aber kaum eine Rolle spielen. Laut einer Umfrage des Bundesverbandes Deutscher Banken wünschen sich 80 Prozent der 14- bis 24-Jährigen mehr Finanzbildung. Die Folge:  Viele junge Menschen verlassen die Schule, ohne je gelernt zu haben, mit Geld umzugehen. Ein Online-Seminar des Eigenheimerverbands Bayern will das ändern – praxisnah und leicht verständlich.

Die Konsequenzen mangelnder Finanzbildung sind gravierend: Überschuldung, fehlende Altersvorsorge und ein unreflektiertes Konsumverhalten gerade bei jungen Erwachsenen werden von Fachleuten häufig auf mangelnde Bildung in diesem Bereich zurückgeführt.

Gründe für diese Lücke im Bildungssystem sind struktureller Natur: Finanzthemen sind im Lehrplan der meisten Bundesländer kaum verankert, Lehrkräften fehlt es oft an spezifischer Ausbildung, und gesellschaftlich gilt Geld vielerorts noch immer als privates Tabuthema.

Das Seminar „Konsum & Investieren" greift diese Lücke auf. Referent Matthias Olzog, Vermögensberater und Geschäftsführer der Olzog Finanz Consulting GmbH, behandelt in der einstündigen Veranstaltung folgende Themen:
  • Preispsychologie und Konsummotive
  • Unterschied zwischen Bedürfnis und Wunsch
  • Grundlagen des Sparens und die Wirkung des Zinseszinses
  • Einführung in Anlageformen, Rendite und Risiko
  • Nachhaltiges Investieren
  • Gender Pay Gap und Pension Gap
Die Teilnehmer lernen die verschiedenen Motive der am Konsum beteiligten Parteien und deren Interessenslage zu erkennen. Sie lernen außerdem den Unterschied zwischen Bedürfnis und Wunsch zu verstehen und mit ersten Begrifflichkeiten im Bereich Investieren umzugehen.

Im Seminar sollen die Grundidee von Rendite, die Erweiterung des reinen Sparens, die Grundbegriffe der Geldanlage, das Verständnis von Risiko und die Fähigkeit, kluge Entscheidungen zu treffen, vermittelt werden. Schließlich wird erklärt, wie nachhaltiges Investieren funktionieren kann. Abgerundet wird das Thema mit der Sensibilisierung für den Gender Pay Gap und den Pension Gap.

Die Inhalte richten sich ausdrücklich an Einsteiger und werden ohne Fachsprache vermittelt.

Seminar-Infos:

Titel: Konsum & Investieren – Finanzbildung für Schülerinnen und Schüler
Datum: Dienstag, 10. Juni 2026, 18 bis 19 Uhr
Format: Online
Referent: Matthias Olzog, Revisor, Vermögensberater, Gründer und Geschäftsführer Olzog Finanz Consulting GmbH
Anmeldeschluss: 7. Juni 2026, 23:00 Uhr

https://eigenheimerakademie.de/

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