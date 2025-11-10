BGH-Urteil: Vermieter haften bei Eisglätte – wie eine Mitgliedschaft im Eigenheimerverband Bayern schützt
Neue BGH-Entscheidung betont Haftungsrisiko für Wohnungseigentümer – umfassender Versicherungsschutz über den Eigenheimerverband Bayern sichert Vermieter ab.
Haftpflichtversicherung als unverzichtbarer Schutz für Vermieter
Dieses Urteil zeigt deutlich, wie wichtig eine zusätzliche Haus- und Grundstückshaftpflichtversicherung für Vermieter ist. Denn bereits kleine Versäumnisse, etwa beim Winterdienst, können schwerwiegende finanzielle Folgen haben. Die Haftung umfasst sowohl Personen- als auch Sachschäden – im schlimmsten Fall kann ein einzelner Unfall existenzbedrohend werden.
Mit einer Mitgliedschaft beim Eigenheimerverband Bayern sind Vermieter auf der sicheren Seite:
In der Mitgliedschaft ist eine umfassende Haus- und Grundstückshaftpflichtversicherung enthalten, die genau solche Risiken abdeckt. Darüber hinaus profitieren Mitglieder von kostenfreien Seminaren in der EigenheimerAkademie, kostenloser Rechtsberatung, aktuellen Informationen rund um Eigentum und Vermietung, Gartenfachberatung und vielem mehr.
Rundum-Schutz und starke Gemeinschaft
Der Eigenheimerverband Bayern unterstützt Eigentümer und Vermieter seit Jahrzehnten in allen Fragen des privaten Haus- und Wohnungseigentums – von Bau- und Nachbarschaftsrecht über Energie- und Umweltfragen bis hin zu Versicherungs- und Steueraspekten.
Mitglieder profitieren von der Kombination aus rechtlicher Sicherheit, fachlicher Beratung und einer leistungsstarken Haftpflichtversicherung, die optimal auf die Bedürfnisse von Immobilieneigentümern zugeschnitten ist.
Weitere Informationen zur Mitgliedschaft und zu den enthaltenen Leistungen finden Interessierte unter: www.eigenheimerverband.de