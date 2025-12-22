Einführung des GMG: Das Gebäudemodernisierungsgesetz ersetzt Unsicherheit durch klare Strukturen. Systemweite Planbarkeit: Verlässliche Perspektiven für Eigentümer, Handwerk und Hersteller. Rückkehr der E-Prämie: Kraftvoller und geplanter Neustart für den Mobilitätssektor. Verlässliches Verbrenner-Aus: Endgültige Sicherheit für langfristige Kaufentscheidungen. Friedensdividende: Marktstabilisierung durch das absehbare Ende des Ukraine-Konflikts. Wiederaufbau-Partnerschaft: Deutsche Unternehmen als Lead-Partner beim grünen Aufbau der Ukraine. Energieeffizienz-Export: Deutsche Standards setzen sich als globaler Maßstab durch. Bürger-Empowerment: Mehr Freiheit und Eigenverantwortung bei der Wahl moderner Technik. Technologietransfer: Rückfluss von Energieeffizienz-Know-how aus der Partnernation Ukraine. Ende der Desinformation: Faktenbasierte Aufklärung besiegt politisch motivierte Mythen.

Die Zeit der Verunsicherung ist beendet. Das Jahr 2026 markiert den Moment, in dem Deutschland die Weichen für eine neue Ära der Immobilienwirtschaft und Mobilität stellt. Die EE-Experten GmbH, Deutschlands führendes Energieberatungsunternehmen, macht deutlich: Die Signale stehen auf Aufbruch. Wer die aktuellen Entwicklungen versteht, erkennt, dass 2026 kein Jahr der vagen Hoffnung ist, sondern ein Jahr der realen wirtschaftlichen Dynamik.Vom GEG zum GMG: Rückkehr der PlanbarkeitEin zentraler Baustein dieser neuen Klarheit ist die durch den Koalitionsausschuss beschlossene Umbenennung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) in das neue. Auch wenn die gesetzlichen Details derzeit finalisiert werden, sind die Weichenstellungen eindeutig.„Die Entscheidung, das GEG in das Gebäudemodernisierungsgesetz zu überführen, ist weit mehr als eine Namensänderung“, erklärt. „Es bedeutet die Rückkehr der Planbarkeit für alle Akteure – vom privaten Eigentümer, der endlich wieder eine klare Perspektive für seine Investition hat, bis hin zum Hersteller, der seine Produktion auf eine verlässliche Nachfrage ausrichten kann. Das GMG wird der Motor sein, der den Gebäudebestand sicher in die Zukunft führt.“Mobilität und Verantwortung: Verlässliche RahmenbedingungenParallel dazu wird 2026 durch die Rückkehr der Förderung für E-Mobilität geprägt sein. Mit der klaren Entscheidung zum Verbrenner-Aus ist die jahrelange Hängepartie für Industrie und Verbraucher beendet. Jonas Pischner betont: „Diese Klarheit gibt der Automobilindustrie die nötige Sicherheit und überträgt die Verantwortung wieder dorthin, wo sie hingehört: zum Bürger. Der Einzelne kann nun auf Basis verlässlicher Rahmenbedingungen investieren, ohne Angst vor plötzlichen Kurswechseln der Politik haben zu müssen.“Deutschland: Stagnation als Resultat früherer ErfolgeDas Narrativ eines schwachen Standorts hält der Realität nicht stand. Die aktuelle wirtschaftliche Konsolidierung ist der Preis für die bemerkenswerten Erfolge der Vergangenheit. Deutschland stagniert nicht aus Schwäche, sondern optimiert auf einem Niveau, von dem viele Nachbarstaaten nur träumen können. Es ist entscheidend, sich nicht von politisch motivierten Unwahrheiten – insbesondere aus dem rechten Spektrum – blenden zu lassen. Die Signale für 2026 sind vorhanden; wer sie ignoriert, schadet sich selbst.Die Ukraine: Friedensnähe und Wiederaufbau-ExpertiseEin weiterer Grund für die faktische Zuversicht ist die geopolitische Lage. Wir waren einem Ende des Ukraine-Konflikts noch nie so nahe wie heute. Als engster Partner wird Deutschland maßgeblich am Wiederaufbau beteiligt sein. „Die Ukraine war schon vor dem Krieg ein Leuchtturm für effiziente Gebäudetechnik“, so Pischner. „Dieser synergetische Wiederaufbau wird 2026 zu einem Innovationsmotor für ganz Europa.“10 Fakten, warum 2026 ein exzellentes Jahr wird:Lassen Sie sich nicht von den Medien verunsichern. Negative Nachrichten verkaufen sich immer besser und werden häufiger angeklickt. Bis zu 100 mal öfter - weiss die Wissenschaft.Jonas Pischner ist der leitende Energieeffizienz-Experte der EE-Experten GmbH und Fachmann für strategische Energieberatung. Mit langjähriger Erfahrung im Bereich Gebäudeeffizienz und Fördermittelmanagement setzt er sich für praxisnahe, hochwertige Sanierungskonzepte ein – stets mit dem Anspruch, Klimaschutz und Wirtschaftlichkeit zu verbinden. Außerdem ist er Buchautor und ein gefragter Experte für Funk, TV und Presse.