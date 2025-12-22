Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1046683

EE-Experten GmbH Von-Liebig-Str. 2 78050 Villingen-Schwenningen, Deutschland http://www.ee-experten.com
Ansprechpartner:in Herr Jonas Pischner
EE

2026 wird das Jahr des Durchbruchs – Das neue Gebäudemodernisierungsgesetz (GMG) schafft verlässliche Perspektiven

(lifePR) (Villingen-Schwenningen / Berlin, )
Die Zeit der Verunsicherung ist beendet. Das Jahr 2026 markiert den Moment, in dem Deutschland die Weichen für eine neue Ära der Immobilienwirtschaft und Mobilität stellt. Die EE-Experten GmbH, Deutschlands führendes Energieberatungsunternehmen, macht deutlich: Die Signale stehen auf Aufbruch. Wer die aktuellen Entwicklungen versteht, erkennt, dass 2026 kein Jahr der vagen Hoffnung ist, sondern ein Jahr der realen wirtschaftlichen Dynamik.

Vom GEG zum GMG: Rückkehr der Planbarkeit

Ein zentraler Baustein dieser neuen Klarheit ist die durch den Koalitionsausschuss beschlossene Umbenennung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) in das neue Gebäudemodernisierungsgesetz (GMG). Auch wenn die gesetzlichen Details derzeit finalisiert werden, sind die Weichenstellungen eindeutig.

„Die Entscheidung, das GEG in das Gebäudemodernisierungsgesetz zu überführen, ist weit mehr als eine Namensänderung“, erklärt Jonas Pischner, Leitender Energie-Effizienz-Berater der EE-Experten GmbH. „Es bedeutet die Rückkehr der Planbarkeit für alle Akteure – vom privaten Eigentümer, der endlich wieder eine klare Perspektive für seine Investition hat, bis hin zum Hersteller, der seine Produktion auf eine verlässliche Nachfrage ausrichten kann. Das GMG wird der Motor sein, der den Gebäudebestand sicher in die Zukunft führt.“

Mobilität und Verantwortung: Verlässliche Rahmenbedingungen

Parallel dazu wird 2026 durch die Rückkehr der Förderung für E-Mobilität geprägt sein. Mit der klaren Entscheidung zum Verbrenner-Aus ist die jahrelange Hängepartie für Industrie und Verbraucher beendet. Jonas Pischner betont: „Diese Klarheit gibt der Automobilindustrie die nötige Sicherheit und überträgt die Verantwortung wieder dorthin, wo sie hingehört: zum Bürger. Der Einzelne kann nun auf Basis verlässlicher Rahmenbedingungen investieren, ohne Angst vor plötzlichen Kurswechseln der Politik haben zu müssen.“

Deutschland: Stagnation als Resultat früherer Erfolge

Das Narrativ eines schwachen Standorts hält der Realität nicht stand. Die aktuelle wirtschaftliche Konsolidierung ist der Preis für die bemerkenswerten Erfolge der Vergangenheit. Deutschland stagniert nicht aus Schwäche, sondern optimiert auf einem Niveau, von dem viele Nachbarstaaten nur träumen können. Es ist entscheidend, sich nicht von politisch motivierten Unwahrheiten – insbesondere aus dem rechten Spektrum – blenden zu lassen. Die Signale für 2026 sind vorhanden; wer sie ignoriert, schadet sich selbst.

Die Ukraine: Friedensnähe und Wiederaufbau-Expertise

Ein weiterer Grund für die faktische Zuversicht ist die geopolitische Lage. Wir waren einem Ende des Ukraine-Konflikts noch nie so nahe wie heute. Als engster Partner wird Deutschland maßgeblich am Wiederaufbau beteiligt sein. „Die Ukraine war schon vor dem Krieg ein Leuchtturm für effiziente Gebäudetechnik“, so Pischner. „Dieser synergetische Wiederaufbau wird 2026 zu einem Innovationsmotor für ganz Europa.“

10 Fakten, warum 2026 ein exzellentes Jahr wird:
  1. Einführung des GMG: Das Gebäudemodernisierungsgesetz ersetzt Unsicherheit durch klare Strukturen.
  2. Systemweite Planbarkeit: Verlässliche Perspektiven für Eigentümer, Handwerk und Hersteller.
  3. Rückkehr der E-Prämie: Kraftvoller und geplanter Neustart für den Mobilitätssektor.
  4. Verlässliches Verbrenner-Aus: Endgültige Sicherheit für langfristige Kaufentscheidungen.
  5. Friedensdividende: Marktstabilisierung durch das absehbare Ende des Ukraine-Konflikts.
  6. Wiederaufbau-Partnerschaft: Deutsche Unternehmen als Lead-Partner beim grünen Aufbau der Ukraine.
  7. Energieeffizienz-Export: Deutsche Standards setzen sich als globaler Maßstab durch.
  8. Bürger-Empowerment: Mehr Freiheit und Eigenverantwortung bei der Wahl moderner Technik.
  9. Technologietransfer: Rückfluss von Energieeffizienz-Know-how aus der Partnernation Ukraine.
  10. Ende der Desinformation: Faktenbasierte Aufklärung besiegt politisch motivierte Mythen.
Lassen Sie sich nicht von den Medien verunsichern. Negative Nachrichten verkaufen sich immer besser und werden häufiger angeklickt. Bis zu 100 mal öfter - weiss die Wissenschaft. Lassen Sie uns gemeinsam 2026 zum erfolgreichsten Jahr des Jahrzehnts machen.

Über Jonas Pischner
Jonas Pischner ist der leitende Energieeffizienz-Experte der EE-Experten GmbH und Fachmann für strategische Energieberatung. Mit langjähriger Erfahrung im Bereich Gebäudeeffizienz und Fördermittelmanagement setzt er sich für praxisnahe, hochwertige Sanierungskonzepte ein – stets mit dem Anspruch, Klimaschutz und Wirtschaftlichkeit zu verbinden. Außerdem ist er Buchautor und ein gefragter Experte für Funk, TV und Presse.

EE-Experten GmbH

Die EE-Experten GmbH ist ein deutschlandweit tätiges Fachunternehmen für energetische Sanierungsberatung. Mit festangestellten und qualifizierter Energieeffizienz-Experten bietet das Unternehmen individuelle, rechtssichere Lösungen für private, gewerbliche und kommunale Gebäude. Der Fokus liegt auf Qualität, Transparenz und Nachhaltigkeit – von der Analyse bis zur Umsetzung.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.