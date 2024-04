USB-C-Giveaways: So nutzen Unternehmen den neuen IT-Standard für eine zeitgemäße Kundenkommunikation

Wer als Unternehmen im digitalen Zeitalter nicht wie ein Dinosaurier wirken will, sollte auch bei der Auswahl seiner Werbeartikel auf ein modernes Erscheinungsbild achten. Einfache Kugelschreiber oder aufwendig in Plastik verpackte Süßigkeiten scheinen daher schon längst aus der Zeit gefallen. Stattdessen bieten innovative IT-Werbeartikel eine smarte Möglichkeit, um der (potenziellen) Kundschaft eine wertige Freude zu bereiten und das Image des eigenen Unternehmens positiv zu unterstreichen. Dabei erweisen sich vor allem Werbeartikel mit USB-C-Anschluss aufgrund ihrer vielseitigen Verwendbarkeit als echte Publikumslieblinge.USB Typ C gilt als der neue Goldstandard in der IT. Denn aufgrund ihrer guten Konnektivität gelten Geräte mit USB C als äußerst effizient und vielseitig. So können Laptops, Tablets, Smartphones oder auch Drucker, Scanner und andere Peripheriegeräte durch USB C mühelos miteinander verbunden werden. Begünstigt wird der Trend durch eine Verordnung der EU, die USB Typ C seit dem Jahreswechsel zum Pflichtstandard für neue Handymodelle macht. Zugleich gilt der neue Datenstandard als äußerst schnell und einfach zu bedienen. Denn Type C kennt beim Einstecken keine falsche oder richtige Seite. Es versteht sich daher von selbst, dass der positive Mehrwert von USB C auch in der Kundenkommunikation unbedingt genutzt werden sollte.Aufgrund seiner positiven Eigenschaften gilt USB C als fortschrittliche und beliebte Technologie. Daher können auch Werbeartikel mit USB Typ C eine vielseitige Wirkung entfalten. Sie werden vor allem von technisch versierten Verbraucherinnen und Verbrauchern als attraktives und nützliches Giveaway angesehen. Dank seiner vielseitigen Verwendbarkeit bietet Type C Unternehmen außerdem eine große Auswahl an Werbeprodukten mit USB-C-Anschluss: Vom schlichten USB Stick Typ C über vielseitig einsetzbare USB Ladekabel Typ C bis hin zu hochwertigen USB Ladeadapter Typ C sind Werbeartikel für unterschiedlichste Ansprüche und Einsatzzwecke verfügbar. Sie gelten daher auch als äußerst langlebige Werbemittel.Aufgrund ihres guten Rufes, ihres modernen Standards und ihrer vielseitigen Verwendbarkeit werden USB-C-Werbeartikel wie USB-Sticks und USB-Hubs länger aufbewahrt und genutzt als andere Werbemittel. Sie können daher auch einen Beitrag zu einem ressourcenschonenden Werbemittelmarketing und zu einem bewussteren Einsatz von Giveaways leisten.Werbemittel mit USB C, wie eine Powerbank USB Typ C oder ein Flash Drive Type USB C, stehen nicht nur für hochwertige, innovative Werbegeschenke mit Mehrwert, sie bieten Unternehmen auch die Möglichkeit, die eigene Marke ebenso modern wie individuell zur Geltung zu bringen. Dazu Roger Distefano, Geschäftsführer von EDV-Werbeartikel.de: „Ob als Zug geformerter USB-C-Stick oder als Firmenmaskottchen mit USB-C-Ladeadapter –Werbemittel mit USB-C-Anschluss kennen nahezu keine Grenzen, um individuelle Werbebotschaften innovativ und mit einem Augenzwinkern an den interessierten Mann oder die Frau zu bringen.“ Mit EDV-Werbeartikel hat sich Roger Distefano auf innovative und individuelle USB-C-Werbeartikel spezialisiert. Der Werbemittelexperte berät Unternehmen bei der Suche, Auswahl und dem Bezug von zeitgemäßen Werbeartikeln mit Mehrwert.Hier können Sie direkt Ihre Anfrage stellen: schneller Kontakt - übersichtlich, einfach (edv-werbeartikel.de)