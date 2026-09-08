Zahnkorrektur in Hamburg: Aligner statt Zahnspange

Gerade Zähne müssen heute nicht mehr zwangsläufig mit einer klassischen festen Zahnspange korrigiert werden. Transparente Zahnkorrekturschienen, auch Aligner genannt, ermöglichen eine diskrete und alltagstaugliche Zahnstellungskorrektur - ein Behandlungsangebot von Zahnärztin Oksana Flipsen in ihrer Praxis am Grindelberg in Hamburg-Harvestehude. Alle Informationen zur Aligner-Therapie sind auf der Praxis-Website zusammengefasst.



Die individuell angefertigten Schienen üben gezielten Druck auf die Zähne aus, sodass sich diese schrittweise in die geplante Position bewegen. Anders als bei einer festen Zahnspange sind die Aligner nahezu unsichtbar und lassen sich zum Essen sowie zur Zahnpflege herausnehmen. Geeignet ist die Behandlung vor allem für leichte bis mittlere Fehlstellungen – etwa leicht schiefe Zähne, kleine Zahnlücken, Engstände oder Verschiebungen nach einer früheren Zahnspange.



Vor Behandlungsbeginn steht eine ausführliche Untersuchung, bei der digitale Aufnahmen der Zähne erstellt und die geplante Zahnbewegung Schritt für Schritt simuliert wird. Anschließend werden die individuellen Aligner angefertigt und in regelmäßigen Abständen gegen die nächste Stufe ausgetauscht. „Die Behandlung soll sich nicht nur funktionell lohnen, sondern auch möglichst unkompliziert in den Alltag passen", beschreibt Flipsen ihren Ansatz. Entscheidend für den Erfolg ist dabei die eigene Mitarbeit: Die Schienen sollten täglich etwa 20 bis 22 Stunden getragen werden, damit sich die Zähne wie geplant bewegen.



In der Praxis Flipsen wird die Aligner-Therapie stets individuell auf die persönliche Zahnsituation abgestimmt – von der digitalen Planung bis zur finalen Kontrolle. Im Mittelpunkt steht dabei nicht nur die moderne Technik, sondern auch die persönliche Betreuung während der gesamten Behandlungsdauer, damit die Zahnkorrektur sich harmonisch in den Alltag einfügt und zu einem natürlichen, überzeugenden Ergebnis führt.



Wie lange die Behandlung dauert, hängt von der individuellen Ausgangssituation ab – leichte Korrekturen sind teils schon nach wenigen Monaten abgeschlossen, umfangreichere Fälle benötigen entsprechend mehr Zeit. Da es sich bei Erwachsenen meist um eine ästhetische Zahnkorrektur handelt, übernehmen gesetzliche Krankenkassen die Kosten in der Regel nicht; private Zusatzversicherungen beteiligen sich je nach Tarif teilweise.



Die Zahnarztpraxis Flipsen befindet sich am Grindelberg 3 in 20144 Hamburg und ist zentral mit allen Verkehrsmitteln erreichbar. Termine können online über Doctolib oder telefonisch unter 040 410 65 62 vereinbart werden.

(lifePR) (