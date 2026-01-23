Kontakt
Eduard Voth Forsthausstraße 5 36272 Niederaula, Deutschland
Ansprechpartner:in Herr Dr. Oke Johannsen
Immobilienübertragung in der Familie: Gesellschaftsrechtliche Modelle und erbschaftsteuerliche Risiken

Warum die Familienheim-GbR steuerlich nicht abschließend geklärt ist und welche Folgen sich daraus ergeben können

Immobilienübertragung in der Familie: Warum gesellschaftsrechtliche Modelle rechtlich unterschätzt werden

Die Übertragung von Immobilien innerhalb der Familie ist ein zentraler Bestandteil vieler Vermögens- und Nachfolgeplanungen. Ehepartner wollen Eigentum gemeinsam strukturieren, Familien frühzeitig vorsorgen oder klare Verhältnisse für den Erbfall schaffen. In der Praxis werden dafür häufig rechtliche Modelle gewählt, die im Alltag als flexibel und bewährt gelten.

Gerade bei selbst genutzten Immobilien zeigt sich jedoch, dass solche Konstruktionen erbschaftsteuerlich nicht immer eindeutig geregelt sind. Die damit verbundenen Risiken werden oft erst dann sichtbar, wenn die rechtlichen Wirkungen bereits eingetreten sind.

Rechtliche Modelle bei Familienimmobilien

Für die gemeinsame Haltung oder Übertragung von Immobilien kommen unterschiedliche rechtliche Strukturen in Betracht. Neben dem klassischen Miteigentum werden auch gesellschaftsrechtliche Modelle genutzt, um Beteiligungsverhältnisse außerhalb des Grundbuchs zu regeln oder flexibel anzupassen.

Eine verbreitete Variante ist die sogenannte Familienheim-GbR. Dabei halten Ehegatten ihre selbst bewohnte Immobilie nicht als Miteigentümer, sondern als Gesellschafter einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Änderungen der Beteiligungsquoten können in diesem Rahmen formfrei erfolgen, ohne dass eine Grundbuchänderung erforderlich ist. Dieses Modell ist insbesondere in Norddeutschland weit verbreitet.

Erbschaftsteuerliche Unsicherheit bei der Familienheim-GbR

Die rechtliche Problematik dieser Struktur zeigt sich vor allem im Erbfall. Das Erbschaftsteuerrecht sieht für das Familienheim bei direktem Miteigentum unter den gesetzlichen Voraussetzungen weitreichende Steuerbefreiungen vor. Diese Begünstigungen knüpfen jedoch an den Übergang von Immobilieneigentum an.

Ob dieselben steuerlichen Privilegien auch dann gelten, wenn statt eines Miteigentumsanteils lediglich ein Gesellschaftsanteil an einer Familienheim-GbR vererbt wird, ist bislang nicht höchstrichterlich entschieden. Damit besteht das Risiko, dass der Übergang eines GbR-Anteils erbschaftsteuerlich anders behandelt wird als der Übergang eines unmittelbaren Miteigentumsanteils an der Immobilie.

Eine vertiefende fachliche Analyse zu den steuerlichen Risiken der Familienheim-GbR zeigt, weshalb diese Abgrenzung für Eigentümer erhebliche Bedeutung haben kann.

Warum diese Rechtsfrage praktische Relevanz hat

Die offene erbschaftsteuerliche Behandlung von GbR-Anteilen ist kein rein theoretisches Problem. Angesichts der in den vergangenen Jahren deutlich gestiegenen Immobilienwerte können bereits begrenzte steuerliche Abweichungen zu erheblichen Belastungen führen. Gleichzeitig gilt: Nach Eintritt des Erbfalls entfalten die getroffenen vertraglichen und gesellschaftsrechtlichen Regelungen ihre Wirkung und lassen sich rechtlich nicht mehr beeinflussen.

„Ob diese steuerliche Privilegierung auch dann gilt, wenn kein Miteigentumsanteil, sondern ein GbR-Anteil vererbt wird, ist rechtlich bislang offen“, erklärt Notar Dr. Oke Johannsen aus Hamburg.

Diese Unsicherheit betrifft insbesondere Familien, die ihre Immobilienstruktur über viele Jahre unverändert beibehalten haben, ohne die erbschaftsteuerlichen Folgen im Blick zu behalten.

Steuerliche Konsequenzen nicht ausgeschlossen

Im ungünstigsten Fall kann die gewählte Struktur dazu führen, dass der überlebende Ehegatte oder ein Kind auf den geerbten GbR-Anteil Erbschaftsteuer entrichten muss, obwohl der Übergang derselben Immobilie bei direktem Miteigentum vollständig steuerfrei geblieben wäre.

„Im schlimmsten Fall könnte der überlebende Ehegatte oder das Kind auf den geerbten GbR-Anteil Erbschaftsteuer zahlen müssen, obwohl dies bei regulärem Miteigentum vollständig steuerfrei wäre“, so Dr. Johannsen.

Fazit: Rechtliche Strukturen frühzeitig prüfen

Gesellschaftsrechtliche Modelle wie die Familienheim-GbR bieten organisatorische Vorteile, bewegen sich erbschaftsteuerlich jedoch teilweise in einem rechtlich nicht abschließend geklärten Bereich. Wer Immobilien innerhalb der Familie strukturiert übertragen will, sollte bestehende Eigentums- und Beteiligungsstrukturen nicht als dauerhaft abgeschlossen betrachten.

Eine frühzeitige rechtliche Einordnung kann dazu beitragen, erbschaftsteuerliche Risiken rechtzeitig zu erkennen und spätere, nicht mehr beeinflussbare Folgen zu vermeiden.

Eduard Voth

Eduard Voth ist Ansprechpartner für Notare bei Fragen rund um den digitalen Auftritt und die Außendarstellung im Internet. Er begleitet notarielle Kanzleien bei der strategischen und konzeptionellen Weiterentwicklung ihrer Online-Präsenz.

Website: eduardvoth.de
E-Mail: mail@eduardvoth.de

