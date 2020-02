Von den Mätressen der Könige bis zu Krimi und Fantasy - Feuerwerk von Neuerscheinungen bei der EDITION digital

Mit einem wahren Feuerwerk von Neuerscheinungen ist EDITION digital aus Godern nahe der Landeshauptstadt Schwerin in das neue Jahr gestartet: die Auswahl der sowohl als gedruckte Ausgaben wie auch als E-Books vorliegenden Bücher reicht von ebenso informativen wie unterhaltsamen Lektionen in französischer Geschichte über einen spannenden Krimi bis zu einem neuen Band der beliebten Nadja-Kirchner-Fantasy-Reihe. Wer mehr über das Schicksal schöner und einflussreicher Frauen an der Seite der jeweiligen Herrscher auf dem Thron erfahren will, der ist mit dem Buch „“ vonsehr gut bedient. So stellt Kapitel XI „Die Schöne aus dem Bürgertum“ das Schicksal der berühmten Madame Pompadour vor – erzählt von einem prachtvollen Fest in Versailles am 25. Februar 1745, bei dem sie König Ludwig XV. geschickt auf sich aufmerksam konnte, wie von ihrem ständig wachsenden Einfluss, aber auch von Anfeindungen, Intrigen und Machtkämpfen bis zu ihrem Tode mit noch nicht einmal 44 Jahren am 15. April 1764. Ebenfalls von Klaus Möckel stammt auch die historische Novelle „“. Darin zeichnet er die heftigen Kämpfe des damals noch recht unbekannten Philosophen Denis Diderot und seines Verlegers Le Breton um das Erscheinen der Großen Französischen Enzyklopädie auseinander.Zu einer spannende Zeitreise in fast 200 Jahre Familiengeschichte und Familiengeschichten aus Sachsen, Böhmen/Mähren, Niederschlesien und Bayern lädt das zweite Buch von“ ein. Unter dem Titel „. Versuch einer Chronik von Wolteritz und Lössen“ hat sichauf knapp 200, reich bebilderten Seiten mit der Geschichte der beiden nordsächsischen Dörfer nahe Leipzig beschäftigt.Mit der Beschreibung einer trügerischen Idylle an einem schönen Augustdonnerstag beginnt der Kriminalroman „“ von. Schon bald geht es nicht mehr nur um grausam getötete Pferde. Auch Menschen geraten in akute Lebensgefahr. Doch die Polizei tappt zunächst im Dunkeln.Fast wie ein modernes Märchen liest sich das reich bebilderte Kinderbuch „“ mit Texten und Illustrationen vonAuch im inzwischen vierten Teil der vielgelobtenvonwird es für die Heldin wieder gefährlich, sehr gefährlich sogar. In „“ sorgt ein entwichenes männliches Junges der versteckt lebenden Zanuren für Aufregung und einen erbitterten Kampf zwischen Nadja und ihren Freunden mit Iorla, der überall gefürchtete Hexe.Alle Titel sind unter, über Westarp, Libri, KNV und Umbreit zu haben. Auf der diesjährigen Leipziger Buchmesse ist EDITION digital wieder auf dem Gemeinschaftsstand der unabhängigen Verlage in Halle 4, Stand B301/401 vertreten.Klaus Möckel:ISBN: 978-3-96521-211-4, 352 Seiten, 18,80 Euro.Klaus Möckel:ISBN: 978-3-96521-207-7, 184 Seiten, 12,80 Euro.Werner Müller:ISBN: 978-3-96521-204-6, 200 Seiten, 12,80 Euro.Angelika Hofmann:ISBN: 978-3-96521-175-9, 292 Seiten DIN A4, 587 Bilder, 23,80 €Opa Zausel:ISBN: 978-3-96521-210-7, 92 Seiten DIN A4, 19,90 €Johan Nerholz:ISBN: 978-3-96521-214-5, 292 Seiten, 15,80 EuroNeu: Verlagsvorschau auf VLB-TIX unter