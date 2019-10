Templer-Gold, Germanen und Galeeren - EDITION digital mit 23 neuen Titeln auf Frankfurter Buchmesse

Mit insgesamt 23 seit der vergangenen Frankfurter Buchmesse neu erschienenen Titeln im Gepäck reist Gisela Pekrul von der EDITION digital aus Godern bei Schwerin in wenigen Tagen an den Main, wo die größte Buchmesse der Welt am 15. Oktober offiziell und feierlich eröffnet wird. Einer der inhaltlichen Schwerpunkte, mit denen sich der kleine Verlag aus Mecklenburg-Vorpommern auf dem Gemeinschaftsstand unabhängiger Verlage inpräsentiert, ist das Thema Templer. Dazu gehören die drei sehr erfolgreichen Bände „“ von, „. Die Memoiren von Cartouche, dem Meisterdieb und Templermeister“ vonund „“ vonsowie „“ ebenfalls von Ulrich Hinse und der Wanderführer „“ vonaus der. Zu den mit ihrem Gelübde übernommenen Pflichten der Ritter des Templerordens gehörte es, die Pilger auf ihren Wegen zu schützen. Noch heute findet man entlang des Jakobsweges auf der iberischen Halbinsel manches historische Gebäude, das bis zum Verbot ihres Ordens den Tempelrittern gehört hatte. Als weitere historische Romane im Verlagsprogram hat Gisela Pekrul das während des Dreißigjährigen Krieges und danach spielende Abenteuerbuch „“ von, die ungewöhnliche Lebensgeschichte aus dem mittelalterlichen Frankreich „“ vonund „“ vonmitgenommen. Mit der Zeit des Zweiten Weltkrieges beschäftigen sich der Antikriegs-Briefroman „“ vonund der berührende Zeitzeugenbericht über die Blockade von Leningrad „“ vonZum Verlagsprogramm, das unter, über Libri, KNV und Umbreit sowie die Verlagsauslieferung Westarp erworben werden kann, gehören aber auch Krimis und Thriller wie „“ und zwei ebenfalls sehr erfolgreiche Schwerin-Krimis von– „“ und „“, Sachbücher zur DDR-Militärgeschichte wie „“ vonund „“ vonund Dietrich Biewald sowie mehrere Kunstbücher mit Texten vonund Aquarellen von, darunter „t“, „“ und „. Unterwegs in Irlands wildem Westen“. Außerdem sind drei Kalender auf derzu sehen, so der bereits in fünfter Folge erscheinende Jahresweiser „“ – diesmal natürlich für das Jahr 2020.EDITION digital war im Oktober 1994 ursprünglich als Verlag für elektronische Publikationen gegründet worden und kann somit auf der diesjährigen Frankfurter Buchmesse ihr 25. Verlagsjubiläum feiern. Als erstes Produkt war 1994 eine CD-ROM über Mecklenburg-Vorpommern erschienen. Seit 2011 gibt EDITION digital auch E-Books (vorwiegend von ehemaligen DDR-Autoren) sowie Kinderbücher, Krimis, historische Romane, Fantasy, Zeitzeugenberichte und Sachbücher (NVA-, DDR-Geschichte) heraus. Ein weiterer Schwerpunkt sind Grafiken und Beschreibungen von historischen Handwerks- und Berufszeichen sowie Belletristik und Sachbücher über Mecklenburg-Vorpommern. Insgesamt umfasst das Verlagsangebot, das unter www.edition-digital.de nachzulesen ist, derzeit fast 1.000 Titel (Stand Oktober 2019). Gedruckte Verlagsbestseller sind die Kriminalerzählung über das Gold der Templer „t“ und die dreiteilige Edition „“ von Ulrich Hinse sowie der Schwerin-Krimi „“ von. Bei den E-Books liegt dagegen die insgesamt 16 Teile umfassende Science-Fiction-Serie „“ vonin der Käufergunst vorn.Das Gesamtverzeichnis aller lieferbaren Titel des Verlages finden Sie unter