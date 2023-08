Gisela Pekrul entführt junge und ältere Leser in ein zauberhaftes Dorfleben voller Abenteuer und Mut in der Nachkriegszeit.

Für die heutige Verlegerin von EDITION digital begann die eigene Weltgeschichte in Wolteritz, einem Dorf, das einst zu Sachsen-Anhalt gehörte und heute in Sachsen liegt. Dies geschah im sechsten Kriegsjahr. Nun präsentiertihr Buch „“. Es handelt sich um einen spannenden Mix aus Abenteuer, Humor und einem Hauch Fantasy, geeignet für Kinder ab sechs Jahren sowie Junggebliebene.Geboren am 10. Februar 1944 in Wolteritz und Gründerin von EDITION digital, nimmt G. Pekrul die Leser mit in ihre Kindheit im Nachkriegs-Sachsen. Das Buch enthält 30 packende Geschichten, von wilden Schneeabenteuern, über geheimnisvolle Luftritter bis hin zum frechen Klapperstorch. Sie spielt in einer Zeit großer Herausforderungen, vor dem Hintergrund von Abenteuern, Mutproben und tiefen Freundschaften. Gisela ist ein echtes Dorfkind und liebt es, in Büchern zu schmökern. Doch auch die reale Welt hält so manche Überraschung für sie bereit. Gisela und ihre Freunde beweisen immer wieder, dass sie mutig und einfallsreich sind. Zusammen mit der geheimen Pionier-Helferbande stellen sie sich großen Rübenhelden, klären mysteriöse Kriminalfälle auf und feiern das große Schnee-Schlachten-Fest.„Dieses Buch ist nicht bloß eine Geschichtensammlung, sondern ein Zeitzeugnis, das das Leben in einer Übergangszeit aus beiden Perspektiven - den harten und den schönen Seiten - beleuchtet“, betont der Verlag.Zusätzlich zu den Geschichten finden sich im Buch Rätsel, Spiele und eine Bastelanleitung für einen Flaschenzug.„Das mutige Geheimnis der Kriegskinder“ ist ab dem 10. September sowohl in gedruckter Form als auch als E-Book bei edition-digital.de und im Buchhandel erhältlich. Mehr über das Leben der Verlegerin erfahren Interessierte im Buch „Bäckerbrot und Bergkristall“, verfasst vom Berliner Schriftsteller Klaus Möckel nach Gisela Pekruls Aufzeichnungen. Es erzählt die Lebensgeschichte ihres Vaters Paul Grabs, der 1955 bei einem Arbeitsunfall tragisch verstarb, während er versuchte, andere zu retten.Anfang nächsten Jahres feiert Gisela Pekrul ihren 80. Geburtstag. Ihre beeindruckende Biografie führt von ihrer Schulzeit in Wolteritz und Rackwitz, ihrer Lehrzeit in den Buna-Werken über ein Mathematik-Studium an der Karl-Marx-Universität in Leipzig, Leitungsfunktionen im IT-Bereich bis zur Gründung des Verlags EDITION digital im Jahr 1994. Neben ihrer Verlagstätigkeit hat sie sich intensiv mit historischen Ansichten von Schwerin und mit Handwerks-, Innungs- und Zunftzeichen beschäftigt und zu diesen Themen CD-Roms, Kalender und Poster veröffentlicht. Ein weiteres neues Kinderbuch von ihr behandelt den Klimawandel. Frau Pekrul hat vier Söhne, sechs Enkel und einen Urenkel.