Ein Autor zahlreicher Bücher für kleine und große Leser - EDITION digital erinnert zum 90. Geburtstag an Hannes Hüttner

„Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt“ – das ist das wahrscheinlich bekannteste und beliebteste der mehr als 30 Kinderbücher des Arztes und Schriftstellers, der am 20. Juni 2022 seinen 90. Geburtstag hätte feiern können. Der Ökonom, Mediziner und höchst vielseitige und produktive DEFA-Dramaturg und Schriftsteller verfasste auch viele Sachbücher wie „Der Patient im Krankenhaus. Erwartungen, Rechte und Pflichten, Zufriedenheit“ (1979) und „Der Patient in der Sprechstunde. Erwartungen, Rechte und Pflichten, Zufriedenheit“ (1982) und „O schick mir ein Lied! Anekdoten über Felix Mendelssohn Bartholdy“ (2008) sowie Filmszenarien wie für „Dr. med. Sommer II“ (1972, Regie: Lothar Warneke) und „Die Flucht“ (1977, Regie: Roland Gräf“), die letzte DDR-Produktion von Armin Mueller-Stahl. Einen kleinen Einblick in sein Schaffen erlauben drei E-Books, die bei EDITION digital vorliegen: 2014 erschien der vier beliebte Kinderbücher für Vorschulkinder und Leseanfänger umfassende Titel „“, das auch „“, „“ und „“ enthält. Bereits 2012 wurde „. Eine utopische, aber streng wissenschaftliche Kriminalerzählung“ veröffentlicht. Darin geht es um ein fantastisches Elixier von grüner Farbe, das lange Lebenszeit und ewige Jugend verheißt, sowie um ein Ereignis, das als Unfall, als wissenschaftlichen Selbstversuch oder auch als ein Anschlag ansehbar ist und um andere mysteriöse Vorfälle. Ebenfalls 2012 war der spannende Weltveränderungsroman „. Der Mann, der aus dem Dschungel kam“ herausgekommen. Die drei E-Books von Hannes Hüttner sind unter edition-digital.de sowie im Online-Buchhandel zu haben.Hannes Hüttner hatte einen ganz eigenen, eher ablehnenden, jedoch höchst originellen Blick auf Lebensläufe: „Aus Lebensläufen erfährt man nicht viel, der eine hat einen schwarzen Bart, kann Rohre verlegen und Gras mähen, der andere ist ein alberner Kerl, der gerne Schmetterlingen nachrennt und stundenlang aufs Wasser schaut, und doch sind sie ein und derselbe Mensch.“ Über seinen eigenen ebenso vielseitigen wie bunten Lebensweg ist Folgendes zu sagen: Hannes Hüttner wurde als Sohn eines Kraftfahrers und einer Verkäuferin am 20. Juni 1932 in Zwickau geboren, war nach Abitur und Studium der Journalistik an der Universität Leipzig zunächst Reporter bei der „Täglichen Rundschau“ und bis danach bis 1963 Chefreporter der zu DDR-Zeiten außerordentlich beliebten „Wochenpost“ und Dramaturg bei der DEFA, wo er unter anderem die satirische „Stacheltier“-Reihe verantwortete. Nach einem Fernstudium der Außenwirtschaft in Berlin wurde er zum Dr. phil. promoviert. Anschließend studierte Hüttner Medizin und arbeitete bis 1980 als Bereichsleiter für Medizinsoziologie an der Akademie für Ärztliche Fortbildung in Berlin-Lichtenberg. Nach der Wende hatte er seine medizinsoziologische Tätigkeit wieder aufgenommen und war im Robert Koch-Institut (RKI) bis 1997 für das Fachgebiet Prävention für Kinder und Jugendliche verantwortlich. Hüttner, der 1978 mit dem Heinrich-Greif-Preis und 1982 mit dem Alex-Wedding-Preis für Kinderliteratur ausgezeichnet worden war, starb am 15. August 2014 im Alter von 82 Jahren in Berlin.