Den Geheimnissen von Petermännchen auf der Spur-EDITION digital gratuliert Erika Borchardt zum 80. Geburtstag

Schon ein kurzer Blick auf die vielen Veröffentlichungen der Kulturwissenschaftlerin, Autorin und Herausgeberin, die am 22. April 2024 ihren 80. Geburtstag feiern kann, zeigt, dass ihr kulturelles und wissenschaftliches Interesse vor allem einer Persönlichkeit gilt – der des Schweriner Schlossgeistes Petermännchen und seinen Geheimnissen. Von den insgesamt 13 bei EDITION digital verzeichneten Büchern führen immerhin neun den Namen Petermännchen im Titel. So war bereits 1990 „“ erschienen. 1991 folgte „“ sowie 1992 „“ und das Sachbuch „“, das über die vielleicht merkwürdigste Sagengestalt Deutschlands aufklärt. Zwei Jahre später erschien der Erzählungsband „“, und zwischen 2017 und 2019 kamen die drei Teile der Reihe „Die schönsten Sagen und Geschichten“ heraus: „“ (2017), „“ und „“ (beide 2019). 2020 erschien eine Zusammenfassung in einem Band, nur als E-Book. Außerdem im Angebot sind nur noch als E-Book, weil längst vergriffen, die von Erika Borchardt gesammelten und teils neuerzählten Sagen aus Schwerin und Umgebung „“ (1996) sowie die beiden Wanderführer „“ (2006) und „. Zwischen Warnow und Stepenitz, Döpe und Lewitz“ 2007). Erstmals 2009 war zudem der Band „. Sagen-Geschichten aus Pinnow, Godern und Raben Steinfeld“ erschienen. Außerdem hatte Erika Borchardt bereits 1996 das Kinderstück „“ geschrieben. Alle Bücher und E-Books von Erika Borchardt sind unter edition-digital.de sowie im stationären und Online-Buchhandel zu haben.Erika Borchardt wurde am 22. April 1944 in Buk (Powiat Poznański) geboren, das damals Buchenstadt hieß, nachdem die deutsche Wehrmacht die polnische Stadt am 10. September 1939 besetzt hatte und Buk 1943 umbenannt worden war. Nach einer Ausbildung zur Fachverkäuferin für Lebensmittel nahm sie als Lehramtsanwärterin ein kombiniertes Direkt- und Fernstudium für Mathematik und Technisches Zeichnen auf. Danach war sie im Kulturbereich tätig und studierte im Fernstudium vier Jahre Kultur- und Leitungswissenschaft sowie weitere fünf Jahre Kulturwissenschaft mit dem Abschluss als Diplom-Kulturwissenschaftlerin. In Jena arbeitete sie 10 Jahre als Direktorin des Stadtkabinetts für Kulturarbeit, war verantwortlich für das Rahmenmanagement von rund 600 Volkskunstgruppen und Einzelschaffenden. Sie organisierte dort unter anderem die ersten DDR-weiten Chorsinfonischen Festtage. Über ein Jahrzehnt war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin im Schlossmuseum Schwerin. Sie war Mitbegründerin des Vereins der Freunde des Schweriner Schlosses und des Kulturvereins Sagenland Mecklenburg-Vorpommern e. V. Sie arbeitet häufig mit ihrem Ehemann Dr. Jürgen Borchardt, ebenfalls Jahrgang 1944, zusammen. Beide leben und schreiben in Schwerin.