Adventskalender: „Um den Schweriner Außensee - Geschichten, Sagen und Wanderungen“ von Heinz Falkenberg und Gottfried Holzmüller. Am 11.12. kostenlos

Jeden Tag ein anderes E-Book kostenlos zu haben – das ist die Idee hinter dem Adventskalender von, den der kleine Verlag aus Godern nahe der Landeshauptstadt pünktlich am 1. Dezember startet. Zu sehen ist das jeweilige Aktionsangebot neben der eigenen Verlags-Homepage edition-digital.de auch auf verschiedenen sozialen Medien wieund. Und als Medienpartnerschaft mit derkann man sich auch dort informieren. Das gedruckte Buch gibt es bei Hugendubel am Schweriner Marienplatz zu kaufen.Die Beiträge in diesem Buch enthalten Vorschläge für Wanderungen und Fahrten um den Schweriner Außensee. Dabei werden die besuchten Orte, ihre Geschichte, Sehenswürdigkeiten, Sagen und touristischen Möglichkeiten beschrieben. Im Anschluss wird die geografische und frühhistorische Entwicklung der Region um den Schweriner See beschrieben.978-3-96521-009-7 (Buch), 978-3-96521-010-3 (E-Book), 108 SeitenE-Book am 11.12.2022 kostenlos