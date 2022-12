Adventskalender: „Schweriner Mordgeschichten. EKHK Raschke ermittelt“ von Ulrich Hinse. Ein Kriminaler ohne Vornamen. Am 10.12. kostenlos

Jeden Tag ein anderes E-Book kostenlos zu haben – das ist die Idee hinter dem Adventskalender von, den der kleine Verlag aus Godern nahe der Landeshauptstadt pünktlich am 1. Dezember startet. Zu sehen ist das jeweilige Aktionsangebot neben der eigenen Verlags-Homepage edition-digital.de auch auf verschiedenen sozialen Medien wieund. Und als Medienpartnerschaft mit derkann man sich auch dort informieren. Das gedruckte Buch gibt es bei Hugendubel am Schweriner Marienplatz zu kaufen.Ist es in und um Schwerin wirklich so mörderisch? Nach der Lektüre dieses Bandes möchte man es fast glauben. Und man möchte auch glauben, dass Recht und Gesetz hier gute Hüter haben. Wie den Ersten Krimimalhauptkommissar (EKHK) Raschke, der sich am besten mit vier Worten charakterisieren lässt: beliebt und einigermaßen beleibt. Und seinen Vornamen, den kennen tatsächlich nur zwei Leute.978-3-95655-253-3 (Buch), 978-3-95655-254-0 (E-Book), 220 SeitenE-Book am 10.12.2022 kostenlos