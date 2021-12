Adventskalender: „Jakob, der stumme Krieger. Von einem, der die Hölle des Dreißigjährigen Krieges überlebt“ von Harald Wieczorek. Am 18.12. kostenlos

Jeden Tag ein anderes E-Book kostenlos zu haben – das ist die Idee hinter dem Adventskalender von EDITION digital , den der kleine Verlag aus Godern nahe der Landeshauptstadt pünktlich am 1. Dezember startet. Zu sehen ist das jeweilige Aktionsangebot neben der eigenen Verlags-Homepage edition-digital.de auch auf verschiedenen sozialen Medien wieund. Und als Medienpartnerschaft mit derkann man sich auch dort informieren.Jakob, ein Findelkind, wurde in einem Kloster aufgezogen, in jungen Jahren von Räubern nach einem Überfall mitgenommen. Fortan musste er mit den Räubern leben, bis diese gefangengenommen und aufgehängt wurden. Der Gutsherr ließ ihn am Leben mit der Verpflichtung, für ihn zu arbeiten. Jakob verliebte sich verbotenerweise in eine Magd, wurde hart bestraft und tötete in Notwehr den Gutsherrn. Um den Verfolgern zu entgehen, schloss sich Jakob als Söldner Tillys Heer an.ISBN 978-3-95655-994-5, 232 SeitenE-Book am 18.12.2021 kostenlos