Adventskalender: „Gelegenheiten, Verwirrung zu stiften. Klaus Möckel und seine Bücher“. Ein Autorenbuch. Am 14.12. kostenlos

Jeden Tag ein anderes E-Book kostenlos zu haben – das ist die Idee hinter dem Adventskalender von EDITION digital , den der kleine Verlag aus Godern nahe der Landeshauptstadt pünktlich am 1. Dezember startet. Zu sehen ist das jeweilige Aktionsangebot neben der eigenen Verlags-Homepage edition-digital.de auch auf verschiedenen sozialen Medien wieund. Und als Medienpartnerschaft mit derkann man sich auch dort informieren.Das Buch möchte neugierig machen auf das Lebenswerk des Berliner Schriftstellers Klaus Möckel, möchte Lust machen - Lust auf den Schriftsteller und seine Texte, die nahezu vollständig als E-Books bei EDITION digital vorliegen. So wird es möglich, sich ein umfassendes Bild des Autors zu machen oder sich hin und wieder mit einzelnen seiner Bücher zu beschäftigen. Neben einer kurzen Einführung in Leben und Werk präsentiert es auch eine Biografie und eine Bibliografie. Danach folgen Auszüge aus seinen vielen Büchern.ISBN 978-3-96521-272-5, 335 SeitenE-Book am 14.12.2021 kostenlos