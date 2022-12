Adventskalender: „Ernstes und Heiteres aus der Residenzstadt Schwerin“ von Detlev Dietze. Eine kleine Heimatkunde für Einheimische und Gäste

Jeden Tag ein anderes E-Book kostenlos zu haben – das ist die Idee hinter dem Adventskalender von, den der kleine Verlag aus Godern nahe der Landeshauptstadt pünktlich am 1. Dezember startet. Zu sehen ist das jeweilige Aktionsangebot neben der eigenen Verlags-Homepage edition-digital.de auch auf verschiedenen sozialen Medien wieund. Und als Medienpartnerschaft mit derkann man sich auch dort informieren. Das gedruckte Buch gibt es bei Hugendubel am Schweriner Marienplatz zu kaufen.Diesem Buch kann man sich verschieden nähern - man kann es von vorn bis hinten lesen und so jede Menge Heiteres und Ernstes aus der Geschichte Schwerins erfahren. Man kann aber auch die beiden langen Verzeichnisse am Ende aufschlagen und sich für den einen oder anderen Zugang entscheiden. Außerdem gibt es viele historische Ansichten. Es ist eine kleine Heimatkunde.978-3-96521-158-2 (Buch), 978-3-96521-159-9 (E-Book), 172 SeitenE-Book am 06.12.2022 kostenlos