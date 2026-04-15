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edeltravel Luxusreisen GmbH Mühle 64 40724 Düsseldorf-Hilden, Deutschland http://edel.travel/
Ansprechpartner:in Frau Silvia Cannoni +49 211 8680680
Logo der Firma edeltravel Luxusreisen GmbH

edeltravel Luxusreisen stärkt Führungsteam

(lifePR) (Düsseldorf-Hilden, )
Der Luxusreiseveranstalter edeltravel Luxusreisen baut seine interne Struktur weiter aus und besetzt zwei zentrale Positionen neu: Leonie Stadler übernimmt die Rolle als Head of Finance, Kathinka Paul verantwortet künftig den Bereich After Sales. Mit beiden Personalien stärkt edeltravel gezielt seine Expertise entlang der gesamten Customer Journey – von der Reiseplanung bis zur Nachbetreuung.

Leonie Stadler bringt über 15 Jahre Erfahrung im Premium-Reisesegment mit und vereint fundierte Finanzexpertise mit einem ausgeprägten Verständnis für die Dynamik eines Luxusreiseunternehmens. In ihrer Rolle als Head of Finance prägt sie maßgeblich die strategische Weiterentwicklung von edeltravel. Ihr Fokus liegt auf der nachhaltigen Ausrichtung des Unternehmens sowie der Weiterentwicklung effizienter Strukturen und Prozesse. Mit ihrem analytischen Blick, ihrer strukturierten Arbeitsweise und einem hohen Qualitätsanspruch schafft sie die Basis für langfristiges Wachstum und unternehmerische Stabilität. Gleichzeitig bringt sie ihre umfassende Branchenerfahrung ein, um wirtschaftliche Entscheidungen stets im Kontext der besonderen Anforderungen des Luxusreisesegments zu treffen.

Ergänzt wird das Führungsteam durch Kathinka Paul als Head of After Sales. Sie teilt die Leidenschaft für außergewöhnliche Reisen und bringt durch ihre internationalen Erfahrungen wertvolle Perspektiven in ihre neue Rolle ein. Kathinka Paul ist dabei ein Beispiel für die gezielte interne Weiterentwicklung bei edeltravel: Sie hat sich innerhalb des Unternehmens kontinuierlich weiterentwickelt und übernimmt nun als Head eine zentrale Verantwortung. In ihrer Funktion wird sie die After-Sales-Prozesse weiterentwickeln und die Travel Designer bei der Planung und Umsetzung anspruchsvoller Reisen unterstützen, um ein durchgehend hochwertiges Kundenerlebnis sicherzustellen.

Mit der Erweiterung des Führungsteams setzt edeltravel ein klares Zeichen für weiteres Wachstum und den Anspruch, Kunden auf höchstem Niveau individuell und persönlich zu begleiten.

edeltravel Luxusreisen GmbH

edeltravel Luxusreisen GmbH ist ein führender Anbieter maßgeschneiderter Luxusreisen, der sich durch individuelle Beratung und einzigartige Reiseerlebnisse auszeichnet. Mit Standorten in ganz Deutschland und einem engagierten Team aus erfahrenen Reiseexperten setzt edeltravel neue Maßstäbe in der Welt des Luxusreisens.

www.edel.travel

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