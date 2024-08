Legalisierung von Cannabis: Ein Aufschwung für Ladengeschäfte und Online-Shops

Mit der Legalisierung von Cannabis in Deutschland stehen zahlreiche Unternehmen vor einem beispiellosen Aufschwung. Der Cannabis-Boom wird voraussichtlich nicht nur den Markt für Freizeitkonsum befeuern, sondern auch den Bereich der CBD-Produkte erheblich wachsen lassen. Dies eröffnet große Chancen für Ladengeschäfte Online-Shops und Startups.



Die Endower GmbH: Marktführer im CBD-Großhandel



Die Endower GmbH hat sich als führender Akteur im deutschen CBD-Großhandel seit 2018 etabliert. Das Unternehmen bietet eine umfassende Auswahl an CBD-Produkten, die speziell auf die Bedürfnisse von Einzelhändlern und Vertriebspartnern zugeschnitten sind. Diese umfassen unter anderem CBD-Öle, Kosmetika und Vape-Produkte, die allesamt aus EU-zertifiziertem Nutzhanf hergestellt werden. Besonders hervorzuheben ist, dass die Produkte unter Verwendung modernster Extraktionsmethoden, wie der superkritischen CO2-Extraktion, gefertigt werden, was für höchste Reinheit und Qualität sorgt.



Endower ist nicht nur im klassischen Großhandel tätig, sondern bietet auch Lösungen für Unternehmen, die ihre eigene Cannabismarke aufbauen möchten. Als Produzent für White-Label-Produkte ermöglicht es die Endower GmbH ihren Partnern, schnell und effizient ihre eigenen CBD-Produkte auf den Markt zu bringen. Dies ist besonders für Neueinsteiger in den Cannabis- und CBD-Markt eine attraktive Option, um von der steigenden Nachfrage zu profitieren.



Potenziale durch die Legalisierung von Cannabis



Die Legalisierung wird den Markt für CBD- und Hanfprodukte erheblich ausweiten. Insbesondere der Bedarf an CBD-Produkten, Cannabis-Samen und Anbaumaterial dürfte rasant steigen. Hier spielt die Endower GmbH eine entscheidende Rolle, indem sie Ladengeschäfte und Online-Shops mit einer breiten Produktpalette verschiedener Marken versorgt. Hierbei sind nur zertifizierte Marken zuverlässiger Hersteller im Sortiment.



Unternehmen, die ihre eigenen CBD-Produkte vertreiben möchten, finden in Endower einen zuverlässigen Partner, der nicht nur hochwertige Produkte liefert sondern auch bei der Markenentwicklung und -positionierung unterstützt.



Tobias Markwort, Geschäftsführer der Endower GmbH beschreibt die aktuellen Anfragen so:



Seit dem Beschluss zur Legalisierung von Cannabis bekommen wir deutlich mehr Anfragen zu umfassenden Sortimenten von Cannabis-Produkten. Da hierbei kein THC enthalten sein darf, beinhalten diese Produkte hauptsächlich CBB und andere wertvolle Cannabinoide. Gerade für neue Cannabis-Social-Clubs (CSC) bietet ein großes Sortiment einen Umsatz und Etablierung für Ladengeschäfte.



Hierbei werden momentan hauptsächlich CBD Produkte von bestehenden Marken angefragt, aber bereits schon gleichwertige Produkte für die eigene Marke der CSCs.



Nachhaltigkeit und Verantwortung im CBD-Großhandel



Ein weiterer entscheidender Faktor, der den Erfolg der Endower GmbH ausmacht, ist das starke Engagement für Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Der gesamte Produktionsprozess ist auf umweltfreundliche Methoden ausgerichtet. Der Anbau der Nutzhanfpflanzen erfolgt biologisch und ohne den Einsatz von Pestiziden oder Herbiziden. Darüber hinaus setzt das Unternehmen auf umweltfreundliche Verpackungen und minimiert den Einsatz von Abfallstoffen.



Neben der ökologischen Verantwortung engagiert sich das Unternehmen auch in sozialen Projekten und fördert faire Handelspraktiken. Dies unterstreicht den ganzheitlichen Ansatz, der über die reine Produktqualität hinausgeht und auch ethische Aspekte berücksichtigt.



Zukunftsaussichten im Cannabis- und CBD-Markt



Die Legalisierung von Cannabis in Deutschland bietet enorme Wachstumschancen, besonders für den CBD-Großhandel. Die Endower GmbH ist bestens positioniert, um von diesem Boom zu profitieren und ihre Rolle als Marktführer weiter auszubauen. Mit einer starken Ausrichtung auf Qualität, Nachhaltigkeit und umfassenden Serviceleistungen für Geschäftspartner wird das Unternehmen auch in Zukunft eine zentrale Rolle in der sich entwickelnden Cannabisindustrie spielen.



Unternehmen, die in den wachsenden Markt für CBD-Produkte und Cannabis-Samen eintreten wollen, finden in Endower einen strategischen Partner. Die Kombination aus erstklassigen Produkten und umfassendem Know-how macht die Endower GmbH zu einem Schlüsselakteur in der sich abzeichnenden Cannabis-Wirtschaft in Deutschland. Der bevorstehende Boom im Cannabis- und CBD-Markt hat gerade erst begonnen, und Endower ist bereit, diesen erfolgreich mitzugestalten.

