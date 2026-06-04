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Corps flottants : une étude clinique met en évidence l’impact de micronutriments

L’étude FLIES a évalué pour la première fois de manière objective l’effet d’une supplémentation en micronutriments sur les opacités du vitré

(lifePR) (Greifswald, )
Les opacités du vitré (corps flottants) représentent un motif fréquent de consultation en ophtalmologie, avec un impact parfois significatif sur la qualité visuelle. « Des données récentes suggèrent que la composition du vitré n’est pas statique, mais soumise à des échanges métaboliques, ouvrant la voie à des approches nutritionnelles ciblées » selon Prof John Nolan.

L’étude FLIES ¹ (Floater Intervention Study) randomisée, en double aveugle, contrôlée par placebo, publiée dans *Translational Vision Science and Technology* (ARVO), a évalué pour la première fois de manière objective l’effet d’une supplémentation en micronutriments sur les opacités du vitré.

Méthodologie 

Des patients présentant des opacités du vitré symptomatiques ont reçu pendant six mois une prise quotidienne de VitroCap®N du laboratoire ebiga-Vision (L-lysine, zinc, vitamine C, proanthocyanidines, hespéridine). L’évaluation reposait à la fois sur des critères subjectifs (score des symptômes visuels) et objectifs via imagerie quantitative des opacités du vitré.

Résultats principaux 
  • Une amélioration significative du score des symptômes visuels a été observée chez 67 % des patients, traduisant une réduction subjective des gênes liées aux corps flottants ; (graphique 1)
  • Une diminution des surfaces des opacités du vitré mesurées par imagerie a été objectivée chez 77 % des patients ; (graphique 2)
  • Une amélioration significative des performances visuelles en termes de sensibilité au contraste.
Ces résultats suggèrent un lien entre l’amélioration subjective et les modifications objectivement démontrées par imagerie.

Données complémentaires 

Des études cliniques préalables (2013–2019) avaient déjà mis en évidence un effet positif sur la perception des symptômes chez plusieurs centaines de patients. L’étude FLIES apporte désormais des données quantitatives confirmant ces observations.

Implications cliniques 

Dans un contexte où les options thérapeutiques des myodésopsies restent limitées, VitroCap®N constitue une approche efficace pour réduire les symptômes liés aux opacités du vitré (corps flottants), avec des effets observés chez environ 67 % des patients. ² (graphique 1)

À propos d’ebiga-VISION 

ebiga-VISION est une entreprise allemande spécialisée dans le développement de compléments alimentaires visant à couvrir de manière optimale les besoins en micronutriments de l’œil, afin de proposer des solutions scientifiquement fondées pour la prévention et la prise en charge des troubles visuels et des maladies oculaires chroniques.

Sources

¹ Emmanuel AnkamahMarina Green-GomezWarren RocheEugene NgUlrich Welge-LüßenThomas KaercherJohn M. Nolan. Dietary Intervention With a Targeted Micronutrient Formulation Reduces the Visual Discomfort Associated With Vitreous Degeneration

https://tvst.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2777982

² https://ebiga-vision.com/...

 

ebiga-VISION GmbH

ebiga-VISION est une entreprise allemande spécialisée dans le développement de compléments alimentaires visant à couvrir de manière optimale les besoins en micronutriments de l’œil, afin de proposer des solutions scientifiquement fondées pour la prévention et la prise en charge des troubles visuels et des maladies oculaires chroniques.

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