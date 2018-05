Wie sehen die Events der Zukunft aus?

Future Meeting Space, Hybride Events und Digitalisierung werden aktuell in jeder Organisation zu einem wichtigen Bestandteil der Planungen von Veranstaltungen. Unterschiedliche Erfahrungen und die Weiterentwicklung der Formate und Möglichkeiten stehen ganz am Anfang. Die Veranstaltungen verändern sich weltweit und Deutschland muss aufholen, was in anderen Regionen technisch schon möglich ist, um hierfür die Voraussetzungen zu schaffen.Die ebam Akademie bietet ein spannendes und topaktuelles Webinar zu diesen Themen an. Dort werden die Möglichkeiten beleuchtet, einmal der zum Einsatz kommenden Methoden und Technik sowie die moderne Raumgestaltung als notwendige Voraussetzungen zur Durchführung neuer Veranstaltungsformate.Das nächste Seminar findet am 26.06.2018 als Online Kurzlehrgang mit interaktivem Live Unterricht statt.Information und Anmeldung unter https://www.ebam.de/kurse/16837-events-4-0-m-glichkeiten-und-entwicklungen-der-veranstaltu/2018-06-26/