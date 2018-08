Google Analytics verstehen und erfolgreich anwenden

Eine Website zu betreiben ist heute eine Selbstverständlichkeit. Um aber die Attraktivität der Homepage zu steigern, ist es notwendig zu wissen, was wird besonders angeklickt. Wie häufig finden Klicks statt? Welche Endgeräte nutzen die Besucher?Das kostenlose Tool Google Analytics bietet dem User die Möglichkeit, die Erfolge der Website, des Blogs oder Shops zu analysieren und auszuwerten. Obwohl die Hälfte aller Websites weltweit Google Analytics nutzen, werden in der Regel die Möglichkeiten nicht alle ausgeschöpft. Welche Kniffs und in der Praxis bewährte Tipps helfen für die aussagekräftige Nutzung von Google Analytics?Die ebam Akademie bietet ein Seminar an, das einen umfassenden Einblick in die Funktionsweise und den richtigen Einsatz von Google Analytics gibt, damit Webpräsenz sinnvoll optimiert und Gewinne gesteigert werden können. Das Seminar richtet sich an Webseitenbetreiber-/innen und Mitarbeiter-/innen, die für die Unternehmens-Homepage verantwortlich sind.Versierte Referenten geben einen umfangreichen Einblick in Google Analytics.Das nächste Online-Seminar findet ab 17.10.2018 statt.Information und Anmeldung https://www.ebam.de/...