Webinar zu KI und Automatisierung: e2n zeigt neue Wege für Gastronomie, Hotellerie und Backbranche

Gerade in Branchen mit hohem Zeitdruck, wie dem Gastgewerbe, steigt der Bedarf an effizienten Lösungen. e2n greift das Thema auf und lädt zum kostenlosen Webinar ein. Thema ist der praxisnahe Einsatz von Automatisierung und künstlicher Intelligenz im Arbeitsalltag. Technisches Vorwissen ist nicht erforderlich. Referent ist Philipp Weppert, Experte für die Backbranche bei e2n.„Automatisierung bedeutet nicht Kontrolle abgeben, sondern Zeit zurückgewinnen“, so Weppert. „Im Gastgewerbe ist jede Minute wertvoll. Die Kombination aus Fachwissen, Betriebserfahrung und intelligenter Unterstützung durch KI sorgt dafür, dass Betriebe handlungsfähig bleiben – selbst bei Personalmangel.”Im Fokus des Webinars stehen konkrete Anwendungsfälle für den e2n Assistenten. Dieser übernimmt die Einteilung der Mitarbeitenden im Schichtplan. Die automatisierte Planung sorgt für eine Balance aus Stundenauslastung, rechtlichen Vorgaben und individuellen Wünschen der Mitarbeitenden. Ziel ist es, Kapazitäten zu schaffen für das, was im Betrieb wirklich zählt: Mitarbeitende führen, Qualität sichern, Gäst*innen begeistern.Die Teilnahme am Webinar ist kostenlos. Eine Anmeldung ist möglich unter: https://attendee.gotowebinar.com/register/7716389544931408726?source=lifepr Weitere Informationen zum Unternehmen unter: e2n.de/