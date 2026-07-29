„Reportage aus dem Weltinnenraum des Ameisenimperiums!“

„Um die Welt der Ameisen zu verstehen, bedarf es mehr als nur ein Menschenleben. Um ihrer Faszination zu erliegen, nur einen Augenblick“ (Zitat Bianca und Dirk Drenske, 2010)



So ist es. Diese (wie im Untertitel so genannte) zauberhafte(n) Geschichten zum Staunen und zum Schmunzeln sollen „Menschen für die Natur im Allgemeinen und Ameisen im Besonderen (zu) begeistern.“ So das Frau Drenske aus berufenem Munde adelnde Vorsitzende des Fördervereins Deutsches Ameisen-Erlebnis-Zentrum Jörg Beck.



Nun, der Rezensent (Anm.: Dr. Jochen König) war schon vorher tatsächlich und fürwahr von Formicaismus begeistert – und suchte (für die Ameisenausgabe des Dosierten Lebens) inspirierende und vertiefende Literatur. Und fand sie.



Frau Drenske versteht es, eine Einführung, eine Vertiefung und eine Kreativausgabe über die fleißigen Tierchen zu verfassen.



„Ameisen sind mein Wunderland“. Eine kleine Schau in die wenigseitigen lebendigen reich illustrierten Kapitel: Es gibt 10 Billiarden Ameisen auf dieser Welt. Ameisenköniginnen müssen 150 Millionen Eier „stemmen“, was ihre Größe (bedingt) erklärt. Ameisen haben die Samenbank erfunden. Männchen benötigen nur halb so viele Gene. Aber manchmal braucht man die Männer ja doch… (eine Schelmin, die Böses dabei denkt…). Sie machen aber Kurzarbeit, während Arbeiterinnen immer klüger werden…



„Die Gründung eines Imperiums“: Mit weniger als der Weltherrschaft werde, so Frau Drenske, eine (!) Ameise (!!) nie abgeben. Steile These? Krabbeln bzw. lesen Sie selbst. Machtkämpfe ohne dass ein Tier verletzt wird! Ein Intelligenzmodell der Evolution. Mensch, Krone der Schöpfung?? Eine Chance, sich zu relativieren… Auch eine frische Sprache erfreut („Franchise-Unternehmen“)…



„Tischlein deck dich…“: „Entdecke die vielfältige Speisekarte der Ameise. Sozialmägen, Knutschen-Essen, Partyspiele der Blattläuse und Cowboys mit sechs Beinen, Drogerien und Pfingstrosen…



Man liest aus jeder Zeile, dass das genau IHR DING ist, dass sie authentisch sein kann und so gibt es an diesem Buch nichts auszusetzen (außer einem fehlenden „s“ auf Seite 63).



Luzide, hellwache lustige Wissenschaft, die ihren Gegenstand dennoch seriös und redlich behandelt.



Fazit:

Ein formidables Formicula-Buch in Höchstform; beginnend von der liebevollen Verpackung bis zur Aufmachung in Text und Bild und nicht zuletzt zum so gelungenen Mix aus Seriosität des Forschungsgegenstandes und relaxter Sprache!



Das ist die geniale Ergänzungslektüre zu Hölldobler, Werber und Co.

(lifePR) (