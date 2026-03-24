VW-Rückruf wegen Brandgefahr: Fast 100.000 E-Autos des Konzerns betroffen / ID.3, ID.4, ID.5, ID. Buzz und Cupra Born haben Probleme mit Hochvoltbatterie

Der Rückruf betrifft nach den aktuellen Berichten insgesamt 94.031 Fahrzeuge weltweit, davon rund 28.000 in Deutschland. Für die betroffenen Fahrzeuge ist ein Software-Update vorgesehen. Zusätzlich sollen die Hochvoltbatterien in der Werkstatt überprüft und bei Bedarf einzelne Batteriemodule ersetzt werden.
Diese VW-E-Modelle sind vom Rückruf betroffen
Im Kern geht es um mehrere zentrale E-Modelle des VW-Konzerns. Gerade deshalb ist der Rückruf für Verbraucher besonders brisant. Betroffen sind nicht nur einzelne Randmodelle, sondern wesentliche Fahrzeuge der MEB-Plattform, also jener Elektroarchitektur, auf der ein großer Teil der aktuellen Konzern-Elektromobilität basiert.
- VW ID.3
- VW ID.4
- VW ID.5
- VW ID. Buzz
- VW ID. Buzz Cargo
- Cupra Born
Die KBA-Daten zum VW-Rückruf
Das Kraftfahrt-Bundesamt führt den Rückruf mit klaren Referenzen und Eckdaten:
- KBA-Referenzen und Codes:
- Umfang des Rückrufs:
- Betroffene Modelle:
- Produktionszeiträume:
- Mangelbeschreibung:
- Abhilfemaßnahme:
- Für die rechtliche Bewertung wichtig:
Batterieproblem kann Reichweitenverlust und Brandgefahr auslösen
Nach den aktuellen Berichten können sich die Probleme zunächst durch eine verringerte Reichweite oder Warnhinweise bemerkbar machen. Im schlimmsten Fall droht jedoch ein Brand. Genau dieser sicherheitsrelevante Aspekt macht den Rückruf für Verbraucher besonders gravierend. Ein E-Auto, das wegen möglicher Batterieprobleme in die Werkstatt muss und bei dem Brandgefahr nicht ausgeschlossen werden kann, ist aus Sicht von Dr. Stoll & Sauer kein bloßer Bagatellmangel.
Rückrufe bei Mercedes, Ford und anderen Herstellern verschärfen die Lage
Der aktuelle VW-Rückruf steht nicht isoliert da. Vielmehr reiht er sich in eine Serie gravierender Rückrufe bei E-Autos und Plug-in-Hybriden ein, bei denen die Hochvoltbatterie oder deren Steuerung im Zentrum steht. Das zeigt, dass die Batterie bei vielen Herstellern weiterhin einer der sensibelsten und haftungsträchtigsten Bereiche der E-Mobilität ist.
Besonders deutlich wurde das zuletzt bei Mercedes. Der ADAC berichtete am 25. Februar 2026, dass bei den Modellen EQA und EQB nach Brandgefahr die Hochvoltbatterien nun vollständig ersetzt werden müssen. Damit wurde aus einer langen Serie von Warnungen, Nutzungseinschränkungen und Zwischenmaßnahmen schließlich ein umfassender Batterietausch.
Auch Ford hat den Rückruf beim Kuga Plug-in-Hybrid weiter verschärft. Nach Angaben von auto motor und sport vom 19. März 2026 und des ADAC vom 19. März 2026 sind allein in Deutschland über 74.000 Fahrzeuge betroffen. Hintergrund ist erneut Brandgefahr im Zusammenhang mit der Batterie. Auch hier arbeiteten Hersteller und Werkstätten zunächst mit Einschränkungen und Vorsichtsmaßnahmen.
Hinzu kommen weitere Fälle wie der ID.4-Rückruf in den USA. Reuters berichtete am 27. Januar 2026 über mehr als 44.000 betroffene Fahrzeuge, auto motor und sport am 29. Januar 2026 sogar über mehr als 52.000 Fahrzeuge. Die Größenordnung mag je nach Datenstand unterschiedlich dargestellt worden sein, die Tendenz ist jedoch eindeutig: Batterieprobleme sind längst kein Einzelfall eines einzelnen Herstellers mehr, sondern ein branchenweites Risiko. Die Kanzlei bietet betroffenen Verbrauchern hierfür eine kostenlose Ersteinschätzung im E-Mobilitäts-Online-Check an.
Die rechtliche Einschätzung von Dr. Stoll & Sauer
- Ein sicherheitsrelevanter Rückruf wegen möglicher Brandgefahr ist ein starkes Indiz für einen erheblichen Sachmangel.
- Käufer und Leasingnehmer müssen sich nicht ohne Weiteres mit Warnhinweisen, Werkstattaufenthalten, Reichweitenverlusten und Unsicherheit über die Betriebssicherheit ihres Fahrzeugs abfinden.
- Je nach Einzelfall kommen Ansprüche auf Nacherfüllung, Minderung, Rücktritt, Schadensersatz oder auch eine weitergehende Rückabwicklung in Betracht.
- Bei wiederholten Rückrufen oder nur schrittweisen Reparaturmaßnahmen stellt sich regelmäßig die Frage, ob Nachbesserungen überhaupt noch zumutbar sind.
- Rechtlich interessant ist auch, seit wann ein Hersteller von einem Problem wusste oder bei sorgfältiger Qualitätskontrolle hätte wissen müssen.
- Für Leasingnehmer ist zusätzlich zu prüfen, wie sich ein Rückruf auf Gewährleistungsrechte, Fahrzeugnutzung und mögliche wirtschaftliche Nachteile auswirkt.
Was betroffene Verbraucher jetzt tun sollten
Dr. Stoll & Sauer rät betroffenen Verbrauchern, Rückrufschreiben, Werkstattbelege, Hinweise zu Ladebeschränkungen, eventuelle Reichweitenverluste und sonstige Nutzungseinschränkungen sorgfältig zu dokumentieren. Wer einen VW ID.3, ID.4, ID.5, ID. Buzz, ID. Buzz Cargo oder einen Cupra Born fährt und vom Rückruf betroffen ist, sollte seine rechtlichen Möglichkeiten prüfen lassen. Die Kanzlei bietet betroffenen Verbrauchern hierfür eine kostenlose Ersteinschätzung im E-Mobilitäts-Online-Check an.