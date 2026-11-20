- Die Batterie-Rückrufe 0DA5, 0DKQ und 0EBN betreffen bestimmte Renault Zoe aus der Produktion der Jahre 2019, 2021 und 2023.
- Nach dem Brand in Karlsruhe ist bei allen drei Fällen offen, ob die betroffenen Fahrzeuge zu einer Rückrufserie gehörten.
- Renault bietet eine Abfrage per Fahrzeug-Identifizierungsnummer an. Je nach Rückruf reicht die Abhilfe von der Prüfung der Batterie bis zum Austausch.
Welche Renault Zoe von den Batterie-Rückrufen betroffen sind
Bei allen drei Aktionen geht es um mögliche Kurzschlüsse in der Antriebsbatterie. Die Meldungen betreffen jeweils bestimmte Fahrzeuge aus eng begrenzten Produktionszeiträumen. Für Halter ist deshalb die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) entscheidend. Die Erstzulassung allein reicht für die Zuordnung nicht aus.
Die Meldungen von Safety Gate und die zum Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) veröffentlichten Rückrufdaten geben Auskunft über Bauzeiträume, Risiken und Werkstattmaßnahmen.
- 0DA5 – Produktion vom 23. September bis 18. Dezember 2019. Ein Fertigungsfehler in der Batterie kann zu einem Kurzschluss führen. In der Folge kann die Batterie überhitzen, elektrische Systeme können beschädigt werden und die Brandgefahr steigt. Die Maßnahme sieht den Austausch der Antriebsbatterie vor. Den veröffentlichten KBA-Daten zufolge waren 23 Fahrzeuge in Deutschland und 122 weltweit betroffen. KBA-Referenz 9706 vom 4. Februar 2020. Safety Gate A12/00621/20 vom 24. April 2020.
- 0DKQ – Produktion vom 3. Januar bis 22. Februar 2021. Betroffen waren bestimmte Zoe mit einer Batterie des Typs BT4 XLR. In der Batterie kann es während der Fahrt oder beim Laden zu einem internen Kurzschluss kommen. Die Werkstatt prüft die Antriebsbatterie und tauscht bei Bedarf ein Batteriemodul aus. Den veröffentlichten KBA-Daten zufolge waren 399 Fahrzeuge in Deutschland und 733 weltweit betroffen. KBA-Referenz 11479 vom 27. Januar 2022. Safety Gate A12/00258/22 vom 11. Februar 2022.
- 0EBN – Produktion vom 1. bis 28. September 2023 im Renault-Werk Flins. Ein Produktionsfehler kann einen Kurzschluss in der Hochvoltbatterie verursachen und das Brandrisiko erhöhen. Die EU-Meldung nennt den Bauzeitraum. Verlässliche Stückzahlen für Deutschland und eine konkrete Werkstattmaßnahme ließen sich aus den geprüften Quellen für diese Aktion nicht bestätigen. Safety Gate A12/00815/24 vom 29. März 2024.
Was über die drei Brände in Baden-Württemberg bekannt ist
Innerhalb weniger Wochen wurden drei Brände in Wernau, Ettenheim und Karlsruhe bekannt. In Wernau gibt es einen Hinweis auf den Ort, an dem das Feuer ausbrach. In Ettenheim und Karlsruhe berichteten Polizei beziehungsweise Medien von einem möglichen technischen Defekt. Welcher Defekt die Brände jeweils ausgelöst hat, ist nach den vorliegenden Informationen offen.
- Wernau, 25. Oktober 2026. Ein Renault Zoe geriet kurz vor Mitternacht in der Finkenstraße in Brand. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Reutlingen brach das Feuer im Bereich der Batterie aus. Die Hitze beschädigte auch einen daneben geparkten Wagen. Der Gesamtschaden wurde auf rund 25.000 Euro geschätzt.
- Ettenheim, 26. Oktober 2026. Ein Elektroauto brannte in einer Garage aus. Die Flammen griffen auf die Fassade eines Anbaus über. Laut Polizeimitteilung vom 27. Oktober hatten Anwohner eine Explosion gemeldet. Der Schaden wurde auf rund 150.000 Euro geschätzt. Das Polizeipräsidium Offenburg bestätigte Dr. Stoll & Sauer, dass es sich um einen Renault Zoe handelte.
- Karlsruhe-Daxlanden, 18. November 2026. Ein geparkter Wagen brannte vollständig aus. „Die neue welle“ bezeichnete ihn am 19. November als Renault Zoe. Die Feuerwehr verhinderte, dass die Flammen auf das angrenzende Wohnhaus übergriffen. Laut ka-news vom selben Tag ging die Polizei vorläufig von einem technischen Defekt aus.
Wenn für das eigene Auto ein Batterie-Rückruf offen ist oder trotz der Werkstattmaßnahme ein konkreter Mangel bestehen bleibt, können Käufer ihre Rechte prüfen lassen. Dabei kommt es unter anderem darauf an, wann das Fahrzeug übergeben wurde, welche Abhilfe der Verkäufer angeboten hat und ob Ansprüche bereits verjährt sind. Das Kaufrecht sieht je nach Einzelfall folgende Möglichkeiten vor.
- Nacherfüllung. Liegt ein Sachmangel vor, können Käufer grundsätzlich vom Verkäufer verlangen, dass er den Mangel auf seine Kosten behebt.
- Minderung oder Rücktritt. Bleibt eine ausreichende Abhilfe aus oder scheitert sie, können unter den gesetzlichen Voraussetzungen eine Herabsetzung des Kaufpreises oder die Rückabwicklung des Kaufvertrags in Betracht kommen.
- Schadensersatz. Ist bereits ein Brand- oder Folgeschaden entstanden, lässt sich prüfen, wer dafür haftet und welche Kosten ersetzt werden können. Dafür sind die Brandursache und ihre Dokumentation besonders wichtig.
Unsere Erfolge bei Batterieproblemen mit Mercedes und Ford
Wie sich ein konkretes Brandrisiko auf einen Kaufvertrag auswirken kann, zeigen Verfahren von Dr. Stoll & Sauer zu anderen Modellen. Die Kanzlei hat für Käufer sowohl gerichtliche Entscheidungen als auch eine außergerichtliche Rückabwicklung erreicht.
- Mercedes EQA 250+. Das Landgericht Dortmund wertete das konkrete Brandrisiko der Hochvoltbatterie als Sachmangel. In erster Instanz verurteilte es Mercedes zur Zahlung von 37.843,35 Euro gegen Rückgabe des Fahrzeugs (Urteil vom 4. September 2026, Az. 3 O 300/25).
- Ford Kuga Plug-in-Hybrid. Im April 2026 stimmte ein Händler nach Verhandlungen mit Dr. Stoll & Sauer der außergerichtlichen Rückabwicklung des Kaufvertrags über einen finanzierten Ford Kuga Duratec PHEV zu.
- Ford Kuga vor dem Landgericht Regensburg. In einem weiteren Fall verurteilte das Gericht Ford mit Versäumnisurteil vom 27. Juli 2026 zur Rückabwicklung des Kaufvertrags (Az. 84 O 872/26). Das Verfahren läuft noch.