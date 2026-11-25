- OLG Schleswig verurteilt Meta in zwei Verfahren zu jeweils 1.500 Euro Schadensersatz
- Verbraucher müssen ihr gesamtes Surfverhalten nicht detailliert offenlegen, um Ansprüche geltend zu machen
- Gericht lässt Revision zum Bundesgerichtshof zu – höchstrichterliche Klärung rückt näher
OLG Schleswig verurteilt Meta in zwei Verfahren
Im Mittelpunkt der beiden Verfahren steht die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die sogenannten Meta Business Tools. Dazu gehört auch das Meta Pixel, das Betreiber fremder Webseiten und Apps einsetzen können, um Informationen über das Verhalten ihrer Besucher an Meta zu übermitteln.
Die beiden Kläger wandten sich gegen diese Datenerhebung außerhalb der sozialen Netzwerke von Meta. Der 9. Zivilsenat des OLG Schleswig gab ihnen in wesentlichen Punkten recht.
Die wichtigsten Ergebnisse der beiden Urteile vom 11. November 2026:
- Schadensersatz: Meta muss in beiden Verfahren jeweils 1.500 Euro immateriellen Schadensersatz wegen des Kontrollverlusts über personenbezogene Daten zahlen.
- Rechtswidrige Datenverarbeitung: Das Gericht sah für die beanstandete Verarbeitung über die Meta Business Tools keine ausreichende Rechtsgrundlage.
- Auskunft: Meta muss nach Maßgabe der Urteile Auskunft über die Verarbeitung personenbezogener Daten erteilen.
- Weitere Datenschutzansprüche: Die Entscheidungen betreffen auch die Unterlassung der beanstandeten Datenverarbeitung und die Löschung personenbezogener Daten.
- Revision: Das OLG Schleswig hat in beiden Verfahren die Revision zum Bundesgerichtshof zugelassen.
Verbraucher müssen nicht ihr gesamtes Surfverhalten offenlegen
Besonders interessant ist die Auseinandersetzung des OLG Schleswig mit der Beweislast.
Für Facebook- und Instagram-Nutzer ist häufig kaum nachvollziehbar, auf welchen Webseiten und in welchen Apps ihre Daten durch die Meta Business Tools erfasst und an den Konzern übermittelt werden. Die technischen Vorgänge finden weitgehend außerhalb ihres Einflussbereichs statt.
Das OLG Schleswig berücksichtigt diese Schwierigkeiten bei der Darlegung und dem Nachweis der Datenschutzverstöße.
Die wichtigsten Überlegungen des Gerichts:
- Verbraucher können regelmäßig nicht vollständig nachvollziehen, welche Webseiten und Apps Meta Business Tools einsetzen.
- Meta verfügt über wesentlich umfangreichere Informationen zur technischen Verarbeitung der Daten.
- Den Konzern können deshalb im Prozess weitergehende Darlegungspflichten treffen.
- Betroffene müssen nicht allein deshalb mit ihrer Klage scheitern, weil sie die einzelnen Verarbeitungsvorgänge nicht vollständig rekonstruieren können.
OLG Schleswig lässt Revision zum BGH zu
Die beiden Entscheidungen könnten über die konkreten Verfahren hinaus Bedeutung gewinnen. Das OLG Schleswig hat die Revision ausdrücklich zugelassen.
Dabei verweist der Senat unter anderem auf unterschiedliche Entscheidungen anderer Oberlandesgerichte zu vergleichbaren Ansprüchen. Eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs könnte dazu beitragen, die Rechtsprechung zu vereinheitlichen.
Bereits zuvor waren beim BGH zwei Nichtzulassungsbeschwerden gegen Urteile des OLG Hamm vom 9. März 2026 anhängig geworden (Az. I ZR 154/26 und I ZR 184/26).
Die neuen Entscheidungen aus Schleswig-Holstein unterscheiden sich davon in einem wesentlichen Punkt: Hier hat das Oberlandesgericht die Revision bereits zugelassen. Ob Meta von dieser Möglichkeit Gebrauch macht, ist bislang nicht bekannt.
Eine höchstrichterliche Klärung wäre für Verbraucher besonders interessant. Denn die Oberlandesgerichte bewerten nicht nur einzelne Datenschutzansprüche unterschiedlich, sondern auch die Höhe des Schadensersatzes.
Während das OLG Stuttgart im April 2026 lediglich 500 Euro zusprach, verurteilte das OLG Brandenburg Meta im August zu 2.000 Euro. Das OLG Jena hatte im März sogar 3.000 Euro zugesprochen.
EuGH und BGH stärken Rechte bei Datenschutzverstößen
Die Entscheidungen zur Meta-Überwachung stehen im Zusammenhang mit der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs.
Der BGH hat mit Urteil vom 18. November 2024 (Az. VI ZR 10/24) klargestellt, dass bereits der Verlust der Kontrolle über personenbezogene Daten einen immateriellen Schaden darstellen kann. Ein konkreter Missbrauch der Daten ist dafür nicht zwingend erforderlich.
Auch der EuGH hat in mehreren Entscheidungen die Anforderungen an die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten konkretisiert.
Für die Meta Business Tools ist insbesondere das Urteil vom 4. Juli 2023 (Az. C-252/21) von Bedeutung. Danach kann Meta eine weitreichende Datenverarbeitung nicht ohne Weiteres mit der Erforderlichkeit zur Erfüllung des Nutzungsvertrags rechtfertigen.
Allerdings führt nicht jeder Datenschutzverstoß automatisch zu einem Schadensersatzanspruch. Entscheidend sind der entstandene Schaden und die Umstände des Einzelfalls.
Welche Möglichkeiten haben Facebook- und Instagram-Nutzer?
Nach Einschätzung von Dr. Stoll & Sauer sollten Verbraucher prüfen lassen, ob ihre personenbezogenen Daten ohne ausreichende Rechtsgrundlage über die Meta Business Tools verarbeitet wurden.
Je nach Einzelfall kommen verschiedene Ansprüche in Betracht:
- Schadensersatz: Nach Art. 82 DSGVO können Betroffene eine finanzielle Entschädigung verlangen, wenn ihnen durch einen Datenschutzverstoß ein materieller oder immaterieller Schaden entstanden ist.
- Auskunft: Nach Art. 15 DSGVO können Verbraucher Informationen darüber verlangen, welche personenbezogenen Daten Meta über sie verarbeitet.
- Löschung: Nach Art. 17 DSGVO kann unter bestimmten Voraussetzungen die Löschung rechtswidrig verarbeiteter personenbezogener Daten verlangt werden.
- Unterlassung: Betroffene können unter den rechtlichen Voraussetzungen verlangen, dass eine rechtswidrige Verarbeitung ihrer Daten künftig unterbleibt.
Dr. Stoll & Sauer erzielt erste Erfolge gegen Meta
Die Verbraucherkanzlei Dr. Stoll & Sauer geht selbst für Mandanten gegen die Datenverarbeitung durch Meta Business Tools vor und hat bereits zahlreiche Klagen eingereicht.
Ein aktueller Erfolg gelang der Kanzlei vor dem Landgericht Aachen. Das Gericht verurteilte Meta am 13. November 2026 in einem von Dr. Stoll & Sauer geführten Verfahren zu 1.500 Euro Schadensersatz (Az. 9 O 86/26).
Die bisherigen Aktivitäten und Erfolge der Kanzlei:
- LG Aachen, 13. November 2026 (Az. 9 O 86/26): Dr. Stoll & Sauer erstritt 1.500 Euro Schadensersatz für einen Facebook- und Instagram-Nutzer. Das erstinstanzliche Urteil umfasst weitere Datenschutzansprüche, darunter Auskunft und Unterlassung.
- Rund 100 Meta-Klagen: Bereits im Mai 2026 berichtete Dr. Stoll & Sauer über rund 100 eingereichte Klagen wegen der Datenverarbeitung durch Meta Business Tools.
- Sammelklage gegen Meta: Die Kanzlei führt im Auftrag des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv) eine Musterfeststellungsklage zum Facebook-Datenleck vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht Hamburg.
Facebook- und Instagram-Nutzer können ihre rechtlichen Möglichkeiten in der kostenlosen Ersteinschätzung der Kanzlei prüfen lassen.