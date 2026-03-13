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Meta Pixel und Business Tools: OLG Jena verurteilt Meta zu 3000 Euro Schadensersatz plus Auskunft und Löschung

Urteile des OLG Dresden als rechtskräftiger Maßstab

(lifePR) (Lahr, )
Das Thüringer Oberlandesgericht (OLG) Jena hat den Meta-Konzern wegen Datenschutzverstößen im Zusammenhang mit den sogenannten „Business Tools“ wie Meta Pixel zu Schadensersatz verurteilt. Nach der Pressemitteilung des Thüringer OLG vom 2. März 2026 (Az. 3 U 31/25) erhält ein Verbraucher 3000 Euro, zudem muss Meta umfassend Auskunft erteilen und Daten löschen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, die Revision zum Bundesgerichtshof (BGH) wurde zugelassen. Dr. Stoll & Sauer bewertet die Entscheidung als weiteres starkes Signal gegen anlasslose Datensammlung und sieht die Chancen für Betroffene auf Schadensersatz deutlich gestärkt – eine kostenlose Ersteinschätzung bietet die Kanzlei im Meta-Pixel-Online-Check an. Am OLG Dresden war Meta jüngst rechtskräftig zu 1500 Euro Schadensersatz verurteilt worden.

Business Tools ermöglichen Nachverfolgung auch ohne Login

Nach den Feststellungen des 3. Zivilsenats des Thüringer OLG ermöglichen Meta Business Tools eine weitreichende Nachverfolgung der Internetnutzung von Mitgliedern der sozialen Netzwerke. Dabei können nach Darstellung des Gerichts auch sensible personenbezogene Daten anfallen, etwa wenn Nutzer zu Gesundheitsfragen recherchieren, über Arztportale therapeutische Hilfe suchen oder in Online-Apotheken Medikamente bestellen. Die Erfassung und Speicherung soll grundsätzlich auch dann stattfinden, wenn Betroffene nicht eingeloggt sind und keine wirksame Einwilligung in die Datenübermittlung erteilt haben.

Die Entscheidung am OLG im Detail (Az. 3 U 31/25:

Das OLG Jena kommt zu dem Ergebnis, dass die Datenverarbeitung durch Meta nicht gerechtfertigt ist. Der Senat bewertet das System als anlasslose Datensammlung, die Grundprinzipien des europäischen Datenschutzrechts widerspricht – insbesondere Transparenz, Zweckbindung und Datenminimierung.

Kernaussagen aus der Mitteilung des Thüringer OLG Jena:
  • 3000 Euro immaterieller Schadensersatz für den klagenden Verbraucher.
  • Begründung der Höhe: langanhaltende und weitreichende Aufzeichnung eines beträchtlichen Teils des Privatlebens.
  • Auskunft: Meta wurde zu einer umfassenden Erteilung einer Auskunft über die gesammelten personenbezogenen Daten verurteilt.
  • Löschung: Meta wurde zur Löschung der personenbezogenen Daten des Klägers verurteilt.
  • Nicht rechtskräftig: Revision zum BGH zugelassen.
Meta-Pixel-Urteil des OLG Dresden sind bereits rechtskräftig

Die Jenaer Entscheidung steht nicht isoliert. Bereits das OLG Dresden hatte Meta in vier Parallelverfahren zu jeweils 1500 Euro immateriellem Schadensersatz verurteilt und Meta untersagt, die über Business Tools gewonnenen personenbezogenen Daten der Kläger weiterzuverarbeiten. Diese Dresdner Urteile sind rechtskräftig, weil keine Revision zugelassen wurde (Urteile vom 03.02.2026; Mitteilung vom 04.02.2026; Az. 4 U 196/25, 4 U 292/25, 4 U 293/25, 4 U 296/25). Damit liegt neben der aktuellen Entscheidung aus Jena bereits ein rechtskräftiger obergerichtlicher Bezugspunkt vor, an dem sich Betroffene und Gerichte orientieren können.

Rechtliche Einschätzung von Dr. Stoll & Sauer

Für die Verbraucherkanzlei Dr. Stoll & Sauer  hat das Urteil des OLG Jena vor allem wegen drei Punkten erhebliche Bedeutung:
  1. Sensible Daten und „Privatleben“ im Fokus
    Das Gericht stellt ausdrücklich heraus, dass über Business Tools auch besonders intime Lebensbereiche berührt werden können, etwa bei Gesundheitsrecherchen. Das erhöht das Gewicht des Eingriffs.
  2. Klare Leitplanken für DSGVO-Grundprinzipien
    Der Senat ordnet das System als anlasslose Datensammlung ein und betont Grundprinzipien wie Transparenz, Zweckbindung und Datenminimierung. Damit wird der Prüfmaßstab für vergleichbare Fälle weiter geschärft.
  3. Mehr als Schadensersatz: Auskunft und Löschung
    Neben Geld verurteilt das OLG Jena Meta zu Auskunft und Löschung. Für Betroffene ist das praktisch zentral: Wer wissen will, welche Daten verarbeitet wurden und wie weit das Tracking reicht, kann über Auskunftsansprüche die Grundlage für weitere Schritte schaffen.
Stand der Rechtsprechung: EuGH und BGH als nächste Etappen

Die Entscheidungen der Oberlandesgerichte zeigen, dass die gerichtliche Prüfung von Meta Pixel und Business Tools inzwischen auf der zweiten Instanz angekommen ist. Da das OLG Jena die Revision zum BGH zugelassen hat, ist eine höchstrichterliche Klärung zentraler Fragen – insbesondere zur Reichweite der Rechtsgrundlagen, zu Einwilligung und zu Maßstäben beim immateriellen Schaden – absehbar. Gleichzeitig bleibt der EuGH für die Auslegung der DSGVO-Grundprinzipien und des Schadensbegriffs maßgeblich, sodass sich die Linie in den kommenden Verfahren weiter verdichten dürfte.

Was Betroffene bei Meta Pixel jetzt tun sollten

Wer Facebook oder Instagram nutzt oder genutzt hat, sollte Ansprüche zeitnah prüfen lassen. In Betracht kommen je nach Sachverhalt insbesondere:
  • Auskunft nach Art. 15 DSGVO (welche Daten, welche Quellen, welche Zwecke, welche Empfänger)
  • Unterlassung der weiteren Verarbeitung (Stopp des Trackings/der Nutzung bestimmter Daten)
  • Löschung unrechtmäßig verarbeiteter personenbezogener Daten
  • Schadensersatz nach Art. 82 DSGVO (Höhe abhängig von Einzelfall und Gericht)
Dr. Stoll & Sauer bietet Betroffenen eine kostenlose Ersteinschätzung im Meta-Pixel-Online-Check an.

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Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Dr. Stoll & Sauer zählt zu den führenden Verbraucherkanzleien
Die Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH gehört zu den führenden Kanzleien im deutschen Verbraucherschutz. Mit 17 Rechtsanwälten und Fachanwälten betreut die Kanzlei an den Standorten Lahr und Stuttgart Mandanten in zentralen Rechtsgebieten. Schwerpunkte sind unter anderem Bank- und Kapitalmarktrecht, der Abgasskandal, Arbeits-, Verkehrs-, IT-, Versicherungs- und Verwaltungsrecht. Die Gesellschafter Dr. Ralf Stoll und Ralph Sauer führten die Musterfeststellungsklage gegen die Volkswagen AG und handelten für rund 260.000 Verbraucher einen Vergleich über 830 Millionen Euro aus. Aktuell führen sie in einer Spezialgesellschaft die Musterfeststellungsklage gegen die Mercedes-Benz Group AG mit ersten Erfolgen in der ersten Instanz. Außerdem vertreten Anwälte der Kanzlei Kläger in der Sammelklage zum Facebook-Datenleck gegen den Tech-Konzern Meta in Deutschland.

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