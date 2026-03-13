Meta Pixel und Business Tools: OLG Jena verurteilt Meta zu 3000 Euro Schadensersatz plus Auskunft und Löschung

Business Tools ermöglichen Nachverfolgung auch ohne Login
Nach den Feststellungen des 3. Zivilsenats des Thüringer OLG ermöglichen Meta Business Tools eine weitreichende Nachverfolgung der Internetnutzung von Mitgliedern der sozialen Netzwerke. Dabei können nach Darstellung des Gerichts auch sensible personenbezogene Daten anfallen, etwa wenn Nutzer zu Gesundheitsfragen recherchieren, über Arztportale therapeutische Hilfe suchen oder in Online-Apotheken Medikamente bestellen. Die Erfassung und Speicherung soll grundsätzlich auch dann stattfinden, wenn Betroffene nicht eingeloggt sind und keine wirksame Einwilligung in die Datenübermittlung erteilt haben.
Die Entscheidung am OLG im Detail (Az. 3 U 31/25:
Das OLG Jena kommt zu dem Ergebnis, dass die Datenverarbeitung durch Meta nicht gerechtfertigt ist. Der Senat bewertet das System als anlasslose Datensammlung, die Grundprinzipien des europäischen Datenschutzrechts widerspricht – insbesondere Transparenz, Zweckbindung und Datenminimierung.
Kernaussagen aus der Mitteilung des Thüringer OLG Jena:
- 3000 Euro immaterieller Schadensersatz für den klagenden Verbraucher.
- Begründung der Höhe: langanhaltende und weitreichende Aufzeichnung eines beträchtlichen Teils des Privatlebens.
- Auskunft: Meta wurde zu einer umfassenden Erteilung einer Auskunft über die gesammelten personenbezogenen Daten verurteilt.
- Löschung: Meta wurde zur Löschung der personenbezogenen Daten des Klägers verurteilt.
- Nicht rechtskräftig: Revision zum BGH zugelassen.
Die Jenaer Entscheidung steht nicht isoliert. Bereits das OLG Dresden hatte Meta in vier Parallelverfahren zu jeweils 1500 Euro immateriellem Schadensersatz verurteilt und Meta untersagt, die über Business Tools gewonnenen personenbezogenen Daten der Kläger weiterzuverarbeiten. Diese Dresdner Urteile sind rechtskräftig, weil keine Revision zugelassen wurde (Urteile vom 03.02.2026; Mitteilung vom 04.02.2026; Az. 4 U 196/25, 4 U 292/25, 4 U 293/25, 4 U 296/25). Damit liegt neben der aktuellen Entscheidung aus Jena bereits ein rechtskräftiger obergerichtlicher Bezugspunkt vor, an dem sich Betroffene und Gerichte orientieren können.
Rechtliche Einschätzung von Dr. Stoll & Sauer
Für die Verbraucherkanzlei Dr. Stoll & Sauer hat das Urteil des OLG Jena vor allem wegen drei Punkten erhebliche Bedeutung:
- Sensible Daten und „Privatleben“ im Fokus
Das Gericht stellt ausdrücklich heraus, dass über Business Tools auch besonders intime Lebensbereiche berührt werden können, etwa bei Gesundheitsrecherchen. Das erhöht das Gewicht des Eingriffs.
- Klare Leitplanken für DSGVO-Grundprinzipien
Der Senat ordnet das System als anlasslose Datensammlung ein und betont Grundprinzipien wie Transparenz, Zweckbindung und Datenminimierung. Damit wird der Prüfmaßstab für vergleichbare Fälle weiter geschärft.
- Mehr als Schadensersatz: Auskunft und Löschung
Neben Geld verurteilt das OLG Jena Meta zu Auskunft und Löschung. Für Betroffene ist das praktisch zentral: Wer wissen will, welche Daten verarbeitet wurden und wie weit das Tracking reicht, kann über Auskunftsansprüche die Grundlage für weitere Schritte schaffen.
Die Entscheidungen der Oberlandesgerichte zeigen, dass die gerichtliche Prüfung von Meta Pixel und Business Tools inzwischen auf der zweiten Instanz angekommen ist. Da das OLG Jena die Revision zum BGH zugelassen hat, ist eine höchstrichterliche Klärung zentraler Fragen – insbesondere zur Reichweite der Rechtsgrundlagen, zu Einwilligung und zu Maßstäben beim immateriellen Schaden – absehbar. Gleichzeitig bleibt der EuGH für die Auslegung der DSGVO-Grundprinzipien und des Schadensbegriffs maßgeblich, sodass sich die Linie in den kommenden Verfahren weiter verdichten dürfte.
Was Betroffene bei Meta Pixel jetzt tun sollten
Wer Facebook oder Instagram nutzt oder genutzt hat, sollte Ansprüche zeitnah prüfen lassen. In Betracht kommen je nach Sachverhalt insbesondere:
- Auskunft nach Art. 15 DSGVO (welche Daten, welche Quellen, welche Zwecke, welche Empfänger)
- Unterlassung der weiteren Verarbeitung (Stopp des Trackings/der Nutzung bestimmter Daten)
- Löschung unrechtmäßig verarbeiteter personenbezogener Daten
- Schadensersatz nach Art. 82 DSGVO (Höhe abhängig von Einzelfall und Gericht)