Keine Sitzerhöhung: „Eiskönigin“-Besuch wird für Kinder zur Qual

Fehlende Sitzerhöhung

Eine Dreijährige konnte nichts von der „Eiskönigin“ sehen, wenn sie auf ihrem Platz gesessen wäre. Eine Achtjährige musste sich immer nach oben strecken, um überhaupt etwas sehen zu können. Dies führte dazu, dass die Dreijährige sowohl abwechselnd bei dem Vater oder als auch bei der Mutter auf dem Schoß oder auf der Lehne saß. Dadurch war den Eltern ein Verfolgen der Veranstaltung nicht möglich.

Vaddi Concerts hat diese Plätze im Konzerthaus Freiburg verkauft, obwohl klar war, dass sie für Kinder nicht geeignet sind. Auf Rückfrage bei dem Personal wurde mitgeteilt, dass Sitzerhöhungen nicht vorhanden gewesen seien. Es wurde lediglich die Antwort erteilt, man könne nichts machen und man hätte selbst eine Sitzerhöhung mitbringen können.

Stoll & Sauer fordert die Rückzahlung der Ticketpreise in Höhe von über 400 Euro. Geschieht dies bis 28. Februar 2024 nicht, wird unverzüglich Klage eingereicht.

Darüber hinaus versprach der Veranstalter mehr, als er erfüllen konnte. Das Musical wird ausdrücklich mit dem Namen „auf Eis“ bezeichnet und beworben. Da können die Verbraucher schon davon ausgehen, dass sich auf der Bühne eine Eisfläche befindet. Tatsächlich war keine Eisfläche vorhanden, obwohl einige Darsteller mit Schlittschuhen auf der Bühne unterwegs waren. Dr. Stoll & Sauer hat daher bei der Staatsanwaltschaft Freiburg mit Schreiben vom 23. Februar 2024 Strafanzeige wegen Betrugs erstattet. Die Veranstaltung wird deutschlandweit mit einem irreführenden Slogan beworben. Da zahlreiche weitere Geschädigte sich noch während der Veranstaltung beschwerten, ist davon auszugehen, dass ein Betrug in mehreren Fällen vorliegt.

Stoll & Sauer lässt derzeit auch die Möglichkeit einer Abmahnung nach dem Unterlassungsklagegesetz prüfen. Mit unlauteren Methoden bewirbt die Vaddi Concerts GmbH die Veranstaltung: Eiskönigin auf Eis. Eis gibt es bei dieser Veranstaltung jedoch nicht. Dr. Stoll & Sauer hat dazu die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg eingeschaltet.

