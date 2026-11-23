- In einer Autowerkstatt in Singapur brannte die Hochvoltbatterie eines Porsche Taycan.
- Zwei Menschen kamen nach dem Einatmen von Rauch ins Krankenhaus. Die Brandursache wird untersucht.
- Der Batterie-Rückruf ARB6 betrifft laut veröffentlichten Rückrufdaten weltweit 77.698 Fahrzeuge. Ob der Taycan in Singapur darunterfiel, ist offen.
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Hochvoltbatterie gerät bei Werkstattarbeiten in Brand
Das Feuer brach nach Angaben von Lianhe Zaobao im fünften Stock des Werkstattkomplexes Sin Ming Autocity aus. Auf einem Video, das der Zeitung vorliegt, sind unter einem aufgebockten Taycan wiederholt Flammen zu sehen. Ein Mitarbeiter einer benachbarten Werkstatt schilderte, die Batterie habe nach dem Ausbau Feuer gefangen. Warum sie ausgebaut wurde und wann genau sie sich entzündete, geht aus der Behördenauskunft bislang nicht hervor.
Zum Feuerwehreinsatz und zum weiteren Verlauf ist Folgendes bekannt.
- Die Singapore Civil Defence Force bestätigte, dass eine Elektroautobatterie brannte. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer mit zwei Wasserstrahlrohren.
- Zwei Menschen wurden nach dem Einatmen von Rauch ins Singapore General Hospital gebracht.
- Ein Zeuge berichtete, dass die Flammen nach einem ersten Löschversuch erneut aufschlugen. Als ein Reporter gegen 16 Uhr eintraf, war das Feuer unter Kontrolle. Die Einsatzkräfte kühlten die Brandstelle weiter.
Bei bestimmten Taycan können Produktionsfehler in den Zellmodulen der Hochvoltbatterie im Laufe der Fahrzeugnutzung zu einem internen Kurzschluss führen. Dadurch kann sich die Batterie so stark erhitzen, dass ein Brand entsteht. Porsche lässt die Zellmodule prüfen und eine optimierte Diagnosesoftware aufspielen. Erkennt die Diagnose Auffälligkeiten, können betroffene Module ausgetauscht werden.
Die Eckdaten zum Rückruf im Überblick
- Herstelleraktion und KBA-Referenz — Porsche führt den Rückruf unter ARB6. Das Kraftfahrt-Bundesamt listet ihn unter 14389R. Der Eintrag wurde am 25. November 2024 veröffentlicht.
- Produktionszeitraum — Die EU-Warnmeldung erfasst Fahrzeuge, die vom 21. Oktober 2019 bis zum 4. März 2024 produziert wurden. Ob ein einzelner Taycan betroffen ist, kann ein Porsche-Zentrum anhand der Fahrzeug-Identifizierungsnummer prüfen.
- Anzahl der Fahrzeuge — Die von Schraubertermin veröffentlichten KBA-Rückrufdaten nennen 77.698 Fahrzeuge weltweit, davon 3.705 in Deutschland. AutoScout24 weist für dieselbe KBA-Referenz ebenfalls 3.705 betroffene Fahrzeuge aus.
- EU-Warnmeldung — Das europäische Warnsystem Safety Gate führt den Rückruf unter SR/00298/25. Die Meldung wurde am 24. Januar 2025 veröffentlicht und am 30. September 2026 aktualisiert.
Ein offener Taycan-Rückruf kann Folgen für die Zulassung haben
Dr. Stoll & Sauer liegt aus einem deutschen ARB6-Fall ein Schreiben einer Zulassungsbehörde vor. Darin setzte die Behörde dem Halter eine Frist, um die Beseitigung des Mangels nachzuweisen. Unter den Voraussetzungen des § 5 Fahrzeug-Zulassungsverordnung kann die Behörde den Betrieb des Fahrzeugs auf öffentlichen Straßen beschränken oder untersagen. Wer bereits Behördenpost erhalten hat und noch auf einen Werkstatttermin wartet, sollte den Termin und den Stand der Arbeiten schriftlich dokumentieren und der Behörde fristgerecht antworten.
Welche Rechte Taycan-Käufer bei einem Batterie-Rückruf haben
Für Käufer kommt es darauf an, ob ihr Fahrzeug einen Sachmangel aufweist und ob der Verkäufer ihn wirksam behebt. Steht die Reparatur aus oder bleibt nach dem Werkstatttermin eine Ladebeschränkung bestehen, kommen je nach Fall folgende Möglichkeiten in Betracht.
- Kostenlose Nacherfüllung verlangen. Bei einem Sachmangel können Käufer vom Verkäufer grundsätzlich eine Reparatur oder die Lieferung eines mangelfreien Ersatzfahrzeugs verlangen.
- Rücktritt oder Minderung prüfen. Bleibt ein erheblicher Mangel bestehen oder behebt ihn der Verkäufer nach der Mängelanzeige nicht innerhalb angemessener Zeit, kann unter den gesetzlichen Voraussetzungen ein Rücktritt vom Kaufvertrag in Betracht kommen. Je nach Fall ist auch eine Minderung des Kaufpreises möglich.
- Schadensersatz prüfen. Wer wegen des Mangels etwa einen Mietwagen bezahlen musste, sollte die Rechnungen aufbewahren. Ob der Verkäufer solche Kosten erstatten muss, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Bei Leasingfahrzeugen kommt es zusätzlich auf die Vertragsgestaltung an.
Erfolge von Dr. Stoll & Sauer bei Batterie-Rückrufen
Probleme mit der Hochvoltbatterie betreffen auch Fahrzeuge anderer Hersteller. Bei Mercedes EQA und Ford Kuga Plug-in-Hybrid mussten sich Käufer mit Brandrisiken und Einschränkungen bei der Nutzung auseinandersetzen. In solchen Fällen hat Dr. Stoll & Sauer für Mandanten bereits die Rückabwicklung von Kaufverträgen erreicht.
- Mercedes EQA. Das Landgericht Stuttgart entschied am 30. Juli 2026 in zwei erstinstanzlichen Verfahren zugunsten der Käufer. Die konkrete Brandgefahr der Hochvoltbatterie spielte in beiden Verfahren zur Rückabwicklung eine Rolle (Az. 53 O 3/26 und 53 O 27/26).
- Ford Kuga Plug-in-Hybrid. Im April 2026 erreichte die Kanzlei für den Käufer eines finanzierten Ford Kuga eine außergerichtliche Einigung. Der Händler stimmte der Rückabwicklung des Kaufvertrags zu.