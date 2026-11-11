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Ford Kuga erneut im Rückruf: Die Mängel häufen sich

Nach Batterie-Problemen jetzt auch das Assistenzsystem anfällig

(lifePR) (Lahr, )
  • Ford ruft den Kuga erneut zurück, diesmal wegen fehlerhafter Assistenzsysteme.
  • Beim Plug-in-Hybrid können Kurzschlüsse in der Hochvoltbatterie einen Brand auslösen.
  • Mandanten berichten nach dem Batterie-Update von längeren Ladezeiten und geringerer elektrischer Reichweite.
Beim E-Modell Ford Kuga häufen sich die Mängel. Jetzt muss Ford das Modell erneut zurückrufen, weil Assistenzsysteme unbemerkt ausfallen können, wie AUTO SERVICE PRAXIS am 22. Oktober 2026 berichtet. Das Kraftfahrt-Bundesamt führt den Rückruf unter der Nummer 17195R (Ford-Code 26C38). Der erneute Werkstattaufruf wirft aus Sicht von Dr. Stoll & Sauer Fragen zur Qualitätssicherung beim Kuga auf. Beim Plug-in-Hybrid wiegt die separaten Rückrufe wegen Brandgefahr an der Hochvoltbatterie besonders schwer. Für Besitzer eines Kuga Plug-in-Hybrid, der vom Batterie-Rückruf 25SC4 wegen Brandgefahr betroffen ist, bietet die Kanzlei eine kostenlose Ersteinschätzung im Ford-Online-Check an.

Was beim Assistenzsystem vom Ford Kuga schiefläuft

Die Verkehrszeichenerkennung und die Warnsysteme können abgeschaltet sein, obwohl die Anzeige sie als aktiv meldet. Laut einem Ford-Sprecher gegenüber kfz-betrieb vom 28. Oktober 2026 kann ein Druck auf die Sitzspeichertaste bei laufendem Motor den Fehler auslösen. Ford will ihn per Softwareupdate beheben. In Deutschland sind vom KBA-Rückruf rund 4000 Fahrzeuge betroffen.

Wie in der Hochvoltbatterie ein Brand entstehen kann

Im Fokus beim Ford Kuga stehen aber die Rückrufe zu den Hochvoltbatterien. Es besteht Brandgefahr. Die Hochvoltbatterie speichert den Strom für den Elektroantrieb. Beim Rückruf 25SC4 (KBA 15919R) geht es um einen möglichen Kurzschluss im Inneren einzelner Batteriezellen. In jeder Zelle trennt eine dünne Schicht die Elektroden. Wird diese Trennung an einer Stelle unterbrochen, kann sich die Zelle durch den Kurzschluss stark erhitzen. Im schlimmsten Fall greift die Hitze auf benachbarte Zellen über und die Batterie gerät in Brand. Auch ein Verlust der Antriebsleistung ist möglich.

Laut ADAC vom 15. Mai 2026 waren in Deutschland rund 69.000 Kuga Plug-in-Hybride betroffen. Ford hatte die Halter zunächst angewiesen, die Batterie nur bis 80 Prozent zu laden. Inzwischen spielt Ford ein Update für das Batteriemanagement auf. Entscheidend ist, ob die Batterie danach sicher und im Alltag wie vorgesehen nutzbar ist. Mandanten von Dr. Stoll & Sauer berichten nach dem Werkstattbesuch und dem Software-Update von längeren Ladezeiten und geringerer elektrischer Reichweite.

Was Käufer beim Batterie-Rückruf prüfen lassen können

Treten nach dem Update weiterhin Einschränkungen auf, kommt es darauf an, ob der Mangel behoben werden kann und welche Ansprüche sich aus dem Kaufvertrag ergeben. Unter bestimmten Voraussetzungen kann eine Rückabwicklung infrage kommen. In einem von Dr. Stoll & Sauer geführten Verfahren ordnete das Landgericht Regensburg mit Versäumnisurteil vom 27. Juli 2026 die Rückabwicklung an (Az. 84 O 872/26). Ford hat Einspruch eingelegt.

Wer vom Batterie-Rückruf 25SC4 wegen Brandgefahr betroffen ist, kann seine rechtlichen Möglichkeiten prüfen lassen. Dr. Stoll & Sauer bietet eine kostenlose Ersteinschätzung im Ford-Online-Check an.

Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Dr. Stoll & Sauer ist eine Verbraucherrechtskanzlei mit Sitz in Lahr und Stuttgart. Sie vertritt Verbraucher unter anderem im Abgasskandal, bei Problemen mit E-Modellen und Leasing-Rückgabe sowie Arbeitsrecht und Verwaltungsrecht. Die Kanzleigründer führten für den Verbraucherzentrale Bundesverband die Musterfeststellungsklage gegen Volkswagen, Mercedes und Meta. Das JUVE Handbuch hat die Kanzlei für Kapitalanlageprozesse empfohlen.

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