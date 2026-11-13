Ford Kuga Plug-in-Hybrid: Batterie-Rückruf 25SC4 wegen Brandgefahr aktualisiert

- EU-Warnung führt inzwischen elf Länder zusätzlich zu Deutschland auf
- Ford spielt beim Rückruf ein Update für das Batteriekontrollmodul auf
- Mandanten berichten von längeren Ladezeiten und geringerer elektrischer Reichweite
Was sich bei der EU-Warnung zum Ford Kuga geändert hat
Deutschland meldete den Batterie-Rückruf an das europäische Warnsystem. In der ersten Veröffentlichung vom 3. April 2026 erfasste die Meldung Fahrzeuge, die vom 2. August 2019 bis zum 28. November 2023 hergestellt wurden. Im Mai reichte der Zeitraum bereits bis zum 2. März 2026. Damit waren auch deutlich jüngere Fahrzeuge erfasst. Dieser Produktionszeitraum steht weiterhin in der November-Fassung.
- In der April-Fassung waren neben dem meldenden Land Deutschland Frankreich, Kroatien, Irland und die Slowakei aufgeführt.
- In der November-Fassung stehen außerdem Bulgarien, Finnland, Griechenland, Island, Norwegen, Schweden und Slowenien. Wann die einzelnen Länder in die Meldung aufgenommen wurden, geht aus der Berichtigung nicht hervor.
- Die Gefahrenbeschreibung entspricht der Erstmeldung. Ein interner Kurzschluss in einer Zelle der Hochvoltbatterie kann einen Brand auslösen. Zudem kann das Fahrzeug Antriebsleistung verlieren, wodurch das Unfall- und Verletzungsrisiko steigt.
- Die aktuelle Meldung führt den Rückruf weiterhin unter dem Code 25SC4. Sie nennt weder eine neue Werkstattmaßnahme noch eine aktualisierte Zahl betroffener Fahrzeuge. Ob ein konkreter Kuga betroffen ist, können Halter anhand der Fahrzeugidentifikationsnummer bei Ford prüfen.
Bis Ford eine Abhilfe anbieten konnte, sollten betroffene Halter die Hochvoltbatterie höchstens bis 80 Prozent laden und den Fahrmodus „Auto EV“ verwenden. Wer den Kuga regelmäßig für den Arbeitsweg oder andere kurze Strecken elektrisch nutzte, musste sich damit über Monate auf weniger Reichweite pro Ladung einstellen. Seit dem Sommer spielen die Werkstätten ein Update für das Batteriekontrollmodul auf. Nach den der Kanzlei vorliegenden Herstellerinformationen sieht diese Maßnahme keinen Austausch der Hochvoltbatterie vor. Die vorläufige Ladegrenze von 80 Prozent entfällt laut Ford nach dem Update.
Was Fahrer nach dem Werkstattbesuch feststellen
Ford weist in den der Kanzlei vorliegenden Unterlagen darauf hin, dass das Update die nutzbare Energie der Batterie mit zunehmender Alterung begrenzen kann. Die elektrische Reichweite könne dadurch um bis zu etwa zwölf Prozent sinken. Bei Dr. Stoll & Sauer melden sich Kuga-Fahrer, die nach dem Werkstattbesuch länger laden müssen oder mit einer Ladung weniger weit kommen. Einzelne Mandanten berichten, dass ihnen nur noch rund 80 Prozent oder weniger der zuvor nutzbaren Kapazität zur Verfügung stehen. Manche sehen nach dem Laden weiterhin 100 Prozent im Display, stellen aber auf ihren gewohnten Strecken fest, dass die angezeigte elektrische Reichweite schneller sinkt.
Für die Beurteilung des konkreten Fahrzeugs kommt es darauf an, wie sich Ladezeit, geladene Energiemenge und elektrische Reichweite seit dem Update verändert haben. Dr. Stoll & Sauer rät betroffenen Fahrern, diese Werte möglichst unter vergleichbaren Bedingungen zu dokumentieren und Rückrufschreiben sowie Werkstattunterlagen aufzubewahren.
Batterieprobleme beschäftigen auch andere Hersteller
Auch für Mercedes EQA und EQB sowie für bestimmte VW-ID.-Modelle und den Cupra Born gibt es Rückrufe wegen möglicher Probleme mit der Hochvoltbatterie. Mercedes sieht für bestimmte Fahrzeuge einen Batterietausch vor. Dr. Stoll & Sauer hat in Verfahren zu den Batterieproblemen bei Mercedes bereits mehrere positive erstinstanzliche Urteile erstritten. Beim Ford Kuga stellt sich für betroffene Kunden die Frage, welche Abhilfe sie verlangen können, wenn nach dem Software-Update erhebliche Einschränkungen bestehen.
Erste Ergebnisse für Ford-Kuga-Kunden
Dr. Stoll & Sauer hat im April 2026 für den Käufer eines finanzierten Ford Kuga Plug-in-Hybrid eine außergerichtliche Rückabwicklung erreicht. Der Händler erklärte sich bereit, das Fahrzeug zurückzunehmen. Die Einigung sah vor, die Anzahlung abzüglich einer Nutzungsentschädigung sowie die bereits geleisteten Darlehensraten zu erstatten.
In einem weiteren Verfahren verurteilte das Landgericht Regensburg die Ford-Werke GmbH am 27. Juli 2026 durch Versäumnisurteil dazu, einen Ford Kuga gegen Zahlung von 34.980 Euro abzüglich 5.996,57 Euro Nutzungsentschädigung zurückzunehmen (Az. 84 O 872/26). Das Gericht stellte zudem eine Ersatzpflicht für weitere Schäden fest. Ford hat Einspruch eingelegt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.
Welche Ansprüche Betroffene prüfen lassen können
Ob Verbraucher eine Nachbesserung verlangen, den Kaufpreis mindern oder eine Rückabwicklung erreichen können, hängt unter anderem vom Vertrag, vom Zustand des Fahrzeugs und von der bereits durchgeführten Abhilfe ab. Bei Leasing oder Finanzierung sind auch die damit verbundenen Verträge zu berücksichtigen. Betroffene können ihre Unterlagen im kostenlosen Ford-Kuga-Online-Check für eine Ersteinschätzung einreichen. Besteht eine Rechtsschutzversicherung, übernimmt die Kanzlei auf Wunsch die Kommunikation mit dem Versicherer.