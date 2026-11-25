- Ford kündigt weiteres Software-Update für die Hochvoltbatterie an.
- Elektrische Reichweite eines Ford Kuga nach bisherigem Update von 63 auf 35 Kilometer gesunken.
- Dr. Stoll & Sauer erzielt erste gerichtliche und außergerichtliche Erfolge gegen Ford.
Ford-Serviceprogramm 23B64: Was steckt hinter neuem Software-Update?
Ford hat nach eigenen Angaben eine aktualisierte Software für das Batteriekontrollmodul (BECM) entwickelt. Sie soll Abweichungen bei der Kapazität einzelner Batteriezellen erkennen und die Leistungssteuerung der Hochvoltbatterie verändern. International ist das Serviceprogramm bereits seit mindestens April 2026 bekannt.
Aus dem aktuellen Ford-Kundenschreiben gehen folgende Details hervor:
- Betroffene Modelle: Ford Kuga, Transit und Explorer mit Plug-in-Hybridantrieb (PHEV).
- Herstellercode: 23B64.
- Batterieüberwachung: Verbesserte Erkennung von Kapazitätsabweichungen einzelner Batteriezellen.
- Antriebsleistung: Bei einer festgestellten Anomalie wird die verfügbare Leistung künftig nicht mehr auf 5 kW, sondern auf 70 kW begrenzt.
- Elektrische Reichweite: Durch eine Erhöhung der maximalen Entladeleistung der Batteriezellen soll die Reichweite gesteigert werden.
- Abhilfemaßnahme: Kostenloses Software-Update in einer Ford-Vertragswerkstatt innerhalb von weniger als einer Stunde.
Ford Kuga: Elektrische Reichweite nach Software-Update um 44 Prozent gesunken
Besonders bemerkenswert ist das aktuelle Serviceprogramm vor dem Hintergrund der Erfahrungen von Mandanten der Kanzlei Dr. Stoll & Sauer. Ein Mandant, der das neue Ford-Schreiben erhalten hat, berichtet, dass die elektrische Reichweite seines Ford Kuga nach einem zuvor durchgeführten Software-Update von ursprünglich rund 63 Kilometern auf nur noch etwa 35 Kilometer gesunken sei. Das entspricht einem Reichweitenverlust von rund 44 Prozent.
Auch andere Mandanten berichten nach der Durchführung der Werkstattmaßnahme zum Rückruf 25SC4 über erhebliche Nutzungseinschränkungen:
- Deutlich verlängerte Ladezeiten der Hochvoltbatterie.
- Reduzierung der tatsächlich nutzbaren Batteriekapazität.
- Geringere elektrische Reichweite trotz einer Ladezustandsanzeige von 100 Prozent.
Aus Sicht von Dr. Stoll & Sauer muss Ford nachvollziehbar erklären, wie die verschiedenen Software-Updates technisch zusammenspielen und welche Auswirkungen sie auf die Sicherheit, Leistungsfähigkeit und Lebensdauer der Hochvoltbatterien haben.
Ford Kuga: Seit 2020 immer wieder Rückrufe wegen Brandgefahr
Die Probleme mit den Hochvoltbatterien beim Ford Kuga Plug-in-Hybrid beschäftigen Verbraucher bereits seit Jahren. Mehrfach musste der Hersteller wegen möglicher Brandgefahr reagieren.
Die wichtigsten Rückruf- und Serviceaktionen im Überblick:
- 20S38 (2020): Rückruf wegen Brandgefahr im Zusammenhang mit der Hochvoltbatterie.
- 24S79 (2024/2025): Mögliche interne Kurzschlüsse in den Batteriezellen. Ein Software-Update soll Auffälligkeiten erkennen und Schutzmaßnahmen einleiten.
- 25SC4 (2025/2026): Erneuter Rückruf wegen Brandgefahr und eines möglichen Verlusts der Antriebskraft. Ford fordert betroffene Kunden zunächst auf, die Batterie nur noch bis maximal 80 Prozent zu laden. Inzwischen laufen die Werkstattmaßnahmen.
- 23B64 (2026): Weiteres Software-Update zur Überwachung der Batteriezellen sowie zur Erhöhung der verfügbaren Antriebsleistung bei Anomalien und der elektrischen Reichweite.
Welche Rechte haben Ford-Kunden bei Reichweitenverlust und Batterieproblemen?
Verbraucher müssen eine erhebliche und dauerhafte Einschränkung der vertraglich vorausgesetzten Eigenschaften ihres Fahrzeugs nicht zwangsläufig hinnehmen. Auch eine durch ein Software-Update verursachte Reduzierung der elektrischen Reichweite kann unter bestimmten Voraussetzungen einen Sachmangel gemäß § 434 BGB darstellen.
Je nach Einzelfall kommen folgende rechtliche Möglichkeiten infrage:
- Nacherfüllung und vollständige Beseitigung des Sachmangels.
- Austausch der Hochvoltbatterie, sofern ein Software-Update zur Mangelbeseitigung nicht ausreicht.
- Rücktritt vom Kaufvertrag und Rückabwicklung des Fahrzeugkaufs.
- Minderung des Kaufpreises.
- Schadensersatz bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen.
- Prüfung rechtlicher Ansprüche bei Leasingfahrzeugen.
Dr. Stoll & Sauer erzielt erste Erfolge bei defekten Hochvoltbatterien
Probleme mit Hochvoltbatterien beschäftigen derzeit zahlreiche Automobilhersteller. Neben Ford sind unter anderem auch Mercedes-Benz, Volkswagen, Audi, Cupra, Porsche, Volvo und Renault von Rückrufen im Zusammenhang mit Hochvoltbatterien betroffen.
Dr. Stoll & Sauer hat bereits mehrere gerichtliche und außergerichtliche Erfolge für betroffene Verbraucher erzielt:
- Ford Kuga: Am 9. April 2026 erzielte die Kanzlei eine außergerichtliche Rückabwicklung eines Fahrzeugkaufs.
- Ford Kuga: Das Landgericht Regensburg verurteilte Ford mit Versäumnisurteil vom 27. Juli 2026 zur Rückzahlung des Kaufpreises abzüglich einer Nutzungsentschädigung gegen Rückgabe des Fahrzeugs (Az. 84 O 872/26). Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.
- Mercedes-Benz: Das Landgericht Stuttgart entschied am 30. Juli 2026 in zwei Verfahren zugunsten von Verbrauchern (Az. 53 O 3/26 und 53 O 27/26).
- Mercedes-Benz: Ein weiteres erstinstanzliches Urteil erstritt die Kanzlei am 14. August 2026 vor dem Landgericht Frankfurt (Oder) (Az. 11 O 140/25).