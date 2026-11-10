EU Safety Gate warnt vor Brandgefahr bei VW ID., Cupra Born und ID. Buzz

- Safety Gate warnt vor Überhitzung der Hochvoltbatterien bei hohem Ladestand
- Betroffen sind bestimmte VW ID.3, ID.4, ID.7, ID. Buzz und Cupra Born
- VW verlangt bei Aktion 93MF ein 80-Prozent-Ladelimit. Ein Termin für das Update fehlt im Schreiben
Welche Fahrzeuge Safety Gate aufführt
Deutschland hat alle drei Fälle an Safety Gate gemeldet. Das Portal nennt den 26. Oktober 2026 als Datum, an dem die Rückrufmaßnahmen in Kraft traten. Die Stückzahlen stammen aus den KBA-Angaben vom Oktober.
- VW 93MF (Safety Gate SR/03126/26, KBA 17137R). ID.3, ID.4, ID.7 und ID. Buzz einschließlich der in der Meldung genannten Cargo-Variante. Bauzeitraum 13. Juli 2022 bis 6. Juni 2025. 7.112 Fahrzeuge in Deutschland, 62.927 weltweit.
- VW 93MV (Safety Gate SR/03125/26, KBA 17101R). Der EU-Eintrag nennt ID.4 und ID.7 aus dem Bauzeitraum 18. September 2023 bis 27. Juni 2025. Für die Aktion weist das KBA 1.538 Fahrzeuge in Deutschland und 5.050 weltweit aus.
- Cupra 93W4 (Safety Gate SR/03129/26, KBA 17103R). Cupra Born aus dem Bauzeitraum 12. September 2022 bis 16. Mai 2024. 1.231 Fahrzeuge in Deutschland, 4.691 weltweit.
Bereits im Januar 2026 gab es laut dem Online-Portal kfz-betrieb einen kleineren VW-Batterierückruf unter dem Code 93MU. Im März folgten die deutlich größeren Aktionen 93MI bei VW (KBA 16271R) und 93S4 beim Cupra Born (KBA 16269R). Weltweit ging es damals um rund 94.000 Fahrzeuge, darunter auch der VW ID.5. Auffällige Batteriemodule konnten die Reichweite verringern, eine Warnleuchte auslösen und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen. Vorgesehen waren eine Werkstattprüfung, ein Softwareupdate und bei Bedarf der Austausch von Batteriemodulen.
Am 19. Oktober 2026 veröffentlichte das KBA die drei jetzt bei Safety Gate geführten Aktionen. Sie umfassen nach damaligem KBA-Stand 72.668 Fahrzeuge weltweit und 9.881 in Deutschland. Die Zahlen aus März und Oktober lassen sich nicht einfach addieren. VW weist im Schreiben zu 93MF ausdrücklich darauf hin, dass ein Fahrzeug zugleich unter 93MI fallen kann.
Warum VW das Laden auf 80 Prozent begrenzt
Nach einem Bericht des Magazins Drehmoment vom 20. Oktober 2026 ergaben Qualitätsprüfungen, dass einzelne Batteriezellen eines Zulieferers die Vorgaben nicht erfüllten. Bei einem internen Kurzschluss kann sich eine Zelle so stark erhitzen, dass die Wärme auf benachbarte Zellen übergreift und die Batterie in Brand gerät. Safety Gate warnt in allen drei Meldungen vor Überhitzung bei hohem Ladestand. Volkswagen nennt auf seiner britischen Website zu 93MF und 93MV einzelne Fälle mit Sachschäden.
Im Rückrufschreiben vom Oktober zur Aktion 93MF fordert VW betroffene Halter auf, vorerst höchstens bis 80 Prozent zu laden und die mitgeschickten Warnaufkleber an der Ladebuchse und neben dem Display anzubringen. Ein kostenloses Softwareupdate soll auffällige Batteriemodule frühzeitig erkennen. Module sollen bei Bedarf ausgetauscht werden. Wann das Update verfügbar ist, geht aus dem deutschen Schreiben nicht hervor. VW Dänemark rechnet für 93MF und 93MV mit dem ersten Quartal 2027. Bei 93MV ist zusätzlich eine Werkstattprüfung der Batterie vorgesehen. Beim Cupra-Rückruf 93W4 kommen zur Ladebegrenzung bei Bedarf der Tausch von Modulen oder der gesamten Hochvoltbatterie hinzu.
Wer glaubt, dass diese Vorsichtsmaßnahmen der Hersteller unbegründet sind, der irrt sich gewaltig. Im Sommer 2026brannte ein Mercedes in Speyer an der Ladesäule ab. Aus Österreich sind drei Fälle von Bränden bei Modellen der Marke Mercedes öffentlich geworden. Möglicherweise ging der Brand von der Hochvoltbatterie aus. Die Untersuchungen laufen aktuell noch.
Erste Entscheidungen zu Batterieproblemen bei Mercedes und Ford
Auch Mercedes hat mit den E-Modellen EQA und EQB erhebliche Probleme. Auch hier besteht bei den Hochvoltbatterien Brandgefahrt. Auf Softwaremaßnahmen folgte für betroffene Fahrzeuge der Rückruf 16136R zum Austausch der Hochvoltbatterie. Dr. Stoll & Sauer erstritt bereits erstinstanzliche Urteile. So verurteilte das LG Dortmund Mercedes am 4. September 2026 zur Zahlung von 37.843,35 Euro gegen Rückgabe eines EQA 250+ (Az. 3 O 300/25). Das Urteil ist nach Angaben der Kanzlei vom 26. Oktober 2026 noch nicht rechtskräftig.
Auch beim Ford Kuga Plug-in-Hybrid gibt es massive Probleme. Beim Rückruf 25SC4 geht es ebenfalls um Brandgefahr an der Hochvoltbatterie. Das LG Regensburg entschied am 27. Juli 2026 per Versäumnisurteil auf Rücknahme eines Kuga (Az. 84 O 872/26). Ford legte Einspruch ein.
Wann Käufer eine Rückgabe prüfen lassen können
Ein konkretes Brandrisiko kann einen Sachmangel darstellen. Käufer können sich wegen einer Nachbesserung an den Verkäufer wenden. Scheitert die Reparatur oder bleibt sie trotz angemessener Wartezeit aus, kommen je nach Einzelfall eine Kaufpreisminderung oder ein Rücktritt in Betracht. Entscheidend sind die Rückrufbetroffenheit des konkreten Fahrzeugs, der Kaufvertrag und die bisherigen Werkstattmaßnahmen.
In einem Verfahren um die Betroffenheit eines Cupra Born vom früheren Rückruf 93S4 hält das LG Offenburg auch Ansprüche gegen SEAT nach der EU-Produktsicherheitsverordnung für möglich. Das geht aus dem vorläufigen gerichtlichen Hinweis vom 16. Oktober 2026 hervor (Az. 2 O 356/25).
Ob ein Fahrzeug betroffen ist, lässt sich beim Hersteller oder in der Vertragswerkstatt anhand der Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) prüfen. Mit Rückrufschreiben, Kaufvertrag und Werkstattbelegen können Betroffene eine kostenlose Ersteinschätzung im E-Mobilitäts-Online-Check von Dr. Stoll & Sauer abrufen. Bei bestehender Rechtsschutzversicherung übernimmt die Kanzlei die Kommunikation mit dem Versicherer.