- Kanada: Sammelklage zum Volvo EX30 beantragt
- Deutschland: 9.356 Volvo von zwei Batterierückrufen betroffen
- Kostenlose Ersteinschätzung für betroffene Volvo-Kunden
Sechs Monate nach dem Rückrufschreiben noch kein Reparaturtermin bei Volvo
Eine Kanadierin nutzte einen Volvo EX30 des Modelljahrs 2025, den ihr Unternehmen im Oktober 2024 geleast hatte. Ende März 2026 erhielt sie ein Schreiben von Volvo. Bis zur Reparatur sollte sie den Akku nur bis 70 Prozent laden. Das habe ihre nutzbare Reichweite verkürzt und zusätzliche Ladestopps nötig gemacht. Als sie und ihr Unternehmen Anfang Oktober den Antrag auf Sammelklage einreichten, habe sie noch immer keinen Reparaturtermin gehabt.
Die kanadische Verkehrsbehörde Transport Canada hatte zuvor zwei Rückrufe veröffentlicht. In beiden Fällen können nach Angaben der Behörde Zellen der Hochvoltbatterie einen Kurzschluss verursachen. Das Brandrisiko besteht auch bei ausgeschaltetem Fahrzeug.
- Rückruf vom 2. Januar 2026 (2026-001). Laut dem Antrag zur Sammelklage waren 85 EX30 betroffen. Volvo empfahl, den Akku höchstens bis 70 Prozent zu laden und den Wagen im Freien mit Abstand zu Gebäuden und anderen Fahrzeugen abzustellen. Die Reparaturmaßnahme war zu diesem Zeitpunkt noch in Arbeit.
- Rückruf vom 20. Februar 2026 (2026-078). Die zweite Meldung erfasste laut Antrag 1.631 Fahrzeuge. Auch hier empfiehlt Volvo bis zur Reparatur eine Ladegrenze von 70 Prozent. In der Werkstatt sollen die Batteriemodule geprüft und bei Bedarf ausgetauscht werden.
Welche Volvo-Modelle in Deutschland zurückgerufen wurden
Der kanadische Antrag betrifft den vollelektrischen EX30, der in Deutschland von keinem Rückruf betroffen ist. Für deutsche Volvo-Kunden sind zwei eigene Aktionen mit anderen Modellen relevant. Zusammen erfassen sie hierzulande 9.356 Fahrzeuge.
- Volvo XC40 – 4.531 Fahrzeuge in Deutschland. Das Kraftfahrt-Bundesamt führt die Aktion seit dem 4. September 2026 unter der Referenz 16691R, Volvo unter dem Code R10388. Die Hochvoltbatterie kann unter bestimmten Umständen überhitzen. Die Werkstatt prüft die Batteriemodule und tauscht sie bei Bedarf aus. Dr. Stoll & Sauer hatte bereits im Juli über die europäische Safety-Gate-Meldung SR/01964/26 zu dieser Aktion berichtet.
- Volvo S60, S90, V60, V90, XC60 und XC90 – 4.825 Plug-in-Hybride in Deutschland. Der Eintrag vom 8. April 2025 trägt die KBA-Referenz 14972R und den Volvo-Code R10312. Ein Fertigungsfehler in den Batteriemodulen kann bei voll geladenem, geparktem Fahrzeug zu einem Brand führen. Volvo ließ die Module prüfen, ein Software-Update zur Überwachung der Batterie aufspielen und auffällige Module austauschen.
Welche Möglichkeiten betroffene Volvo-Kunden haben
Wer wegen eines Batterierückrufs auf eine Reparatur wartet oder seinen Wagen danach weiterhin nur eingeschränkt nutzen kann, sollte Rückrufschreiben, Kauf- oder Leasingvertrag und Werkstattbelege bereithalten. Anhand dieser Unterlagen lässt sich prüfen, welche Ansprüche im Einzelfall bestehen und an wen sie zu richten sind.
- Kostenlose Mangelbeseitigung verlangen. Liegt ein Sachmangel vor und bestehen noch Gewährleistungsansprüche, können Käufer vom Verkäufer grundsätzlich verlangen, dass er den Mangel auf seine Kosten behebt. Bei einem Verbrauchsgüterkauf muss die Nacherfüllung innerhalb angemessener Zeit erfolgen, nachdem der Käufer den Verkäufer über den Mangel informiert hat.
- Kaufpreis mindern oder Fahrzeug zurückgeben. Bleibt ein Mangel trotz Reparatur bestehen oder verstreicht eine angemessene Zeit ohne Abhilfe, kommen je nach Fall eine Kaufpreisminderung oder bei einem erheblichen Mangel der Rücktritt vom Kaufvertrag in Betracht.
- Schadensersatz und Ansprüche beim Leasing prüfen. Sind durch den Mangel nachweisbare Kosten entstanden, kann unter weiteren Voraussetzungen Schadensersatz in Betracht kommen. Beim Leasing hängt das Vorgehen auch davon ab, welche Rechte der Leasingvertrag dem Kunden einräumt oder überträgt.
Dr. Stoll & Sauer hat in vergleichbaren Fällen für Kunden von Mercedes und Ford bereits gerichtliche Entscheidungen und eine außergerichtliche Rückabwicklung erreicht.
- Mercedes EQA 250+. Das Landgericht Stuttgart verurteilte Mercedes-Benz am 30. Juli 2026 wegen einer mangelhaften Hochvoltbatterie erstinstanzlich zur Rückabwicklung. Das Gericht sprach dem von der Kanzlei vertretenen Kläger 51.791,09 Euro gegen Rückgabe des Fahrzeugs und weitere 729,01 Euro für eine Garantieverlängerung zu (Az. 53 O 3/26).
- Ford Kuga Plug-in-Hybrid. Im April 2026 stimmte ein Händler der außergerichtlichen Rückabwicklung des Kaufvertrags über einen finanzierten Ford Kuga zu. In einem weiteren Fall erstritt die Kanzlei vor dem Landgericht Regensburg ein Versäumnisurteil. Ford wurde darin zur Rücknahme des Fahrzeugs gegen Zahlung von 34.980 Euro abzüglich 5.996,57 Euro Nutzungsentschädigung verurteilt (Az. 84 O 872/26). Das Versäumnisurteil ist nicht rechtskräftig.