- Zwei Audi geraten am 23. November 2026 in Hamburg und Ditzingen beim Laden in Brand.
- Audi hat weltweit mehr als 53.000 Plug-in-Hybride der Baureihen A6, A7 und Q5 wegen Brandgefahr zurückgerufen.
- Dr. Stoll & Sauer hat bereits erste Urteile zur Rückabwicklung von Kaufverträgen über Fahrzeuge mit mangelhaften Hochvoltbatterien erstritten.
Zwei Audi-Brände beim Laden in Hamburg und Ditzingen
Innerhalb weniger Stunden gerieten am 23. November 2026 zwei Fahrzeuge von Audi beim Laden in Brand. In beiden Fällen kam es zu einer erheblichen Rauchentwicklung. Besonders aufwendig gestalteten sich die Löscharbeiten in Ditzingen.
- Hamburg-Bahrenfeld: Am Bahrenfelder Steindamm geriet ein Audi an einer öffentlichen Ladestation in Brand und brannte vollständig aus. Die veröffentlichten Brandaufnahmen lassen aufgrund der charakteristischen Karosserieform und Frontpartie auf einen Audi A7 Sportback der zweiten Generation schließen. Eine offizielle Bestätigung des Fahrzeugmodells steht noch aus.
- Ditzingen: Auf einem Firmengelände in der Johann-Maus-Straße geriet ebenfalls ein Audi beim Laden in Brand. Die Stuttgarter Nachrichten bezeichneten das Fahrzeug als Hybridfahrzeug. Nach einem Bericht der Ludwigsburger Kreiszeitung vom 23. November 2026 mussten überhitzte Akkus aufwendig gekühlt werden. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde das Umfeld weiträumig abgesperrt. Der Feuerwehreinsatz dauerte mehrere Stunden.
Audi A7, A6 und Q5: Rückrufe wegen Brandgefahr beim Laden
Besondere Bedeutung erhält der Hamburger Fahrzeugbrand durch die bereits bestehenden Rückrufe für Plug-in-Hybride von Audi. Hintergrund sind mögliche Defekte an Zellmodulen der Hochvoltbatterie, die insbesondere beim Laden zu einer Überhitzung und im schlimmsten Fall zu einem Fahrzeugbrand führen können.
Dr. Stoll & Sauer hatte bereits am 15. Dezember 2025 über die Rückrufe berichtet. Weltweit sind mehr als 53.000 Fahrzeuge betroffen, davon rund 17.000 in Deutschland.
Die beiden Rückrufaktionen im Überblick:
- Rückruf 93AB (KBA-Referenznummer 14586R): Betroffen sind Audi A6, A7 und Q5 mit Plug-in-Hybrid-Antrieb aus dem Produktionszeitraum vom 21. Januar 2021 bis zum 21. August 2023. Der Rückruf wurde im Januar 2025 veröffentlicht.
- Rückruf 93AD (KBA-Referenznummer 15722R, Safety Gate SR/03985/25): Mit dem im Herbst 2025 veröffentlichten Rückruf wurde der betroffene Produktionszeitraum erheblich ausgeweitet. Er reicht nun vom 1. August 2019 bis zum 31. August 2024.
- Abhilfemaßnahmen: Audi setzt unter anderem auf Software-Updates zur Überwachung der Hochvoltbatterie. Bei festgestellten Auffälligkeiten kommt ein Austausch betroffener Batteriekomponenten in Betracht.
- Nutzungseinschränkungen: Betroffene Kunden wurden teilweise aufgefordert, bis zur Durchführung der Rückrufmaßnahme auf das externe Laden der Hochvoltbatterie zu verzichten.
Brandgefahr bei Hochvoltbatterien ist ein herstellerübergreifendes Problem
Die beiden Audi-Brände reihen sich in eine Serie von Fahrzeugbränden ein, über die in den vergangenen Monaten berichtet wurde. Gleichzeitig laufen bei zahlreichen Automobilherstellern Rückrufaktionen wegen möglicher Defekte an Hochvoltbatterien. Dazu gehören unter anderem Mercedes EQA und EQB, Ford Kuga Plug-in-Hybrid, Renault Zoe, Porsche Taycan, Cupra Born und verschiedene Modelle der VW-ID.-Familie.
Ein Zusammenhang zwischen den bekannt gewordenen Bränden und den jeweiligen Rückrufen ist bislang vielfach nicht nachgewiesen. Auch lässt sich aus den Einzelfällen keine statistische Zunahme von Bränden bei Elektroautos und Hybridfahrzeugen ableiten.
Aus Sicht von Dr. Stoll & Sauer stellt sich jedoch angesichts der zahlreichen sicherheitsrelevanten Rückrufe die Frage, ob Software-Updates ausreichen, um technisch bedingte Brandrisiken dauerhaft zu beseitigen.
Dr. Stoll & Sauer erzielt erste Erfolge bei mangelhaften Hochvoltbatterien
Dass Verbraucher bei Batterieproblemen und erheblichen Nutzungseinschränkungen rechtliche Möglichkeiten haben, zeigen erste gerichtliche und außergerichtliche Erfolge von Dr. Stoll & Sauer:
- Mercedes EQA: Das Landgericht Stuttgart entschied am 30. Juli 2026 in zwei Verfahren zugunsten betroffener Verbraucher (Az. 53 O 3/26 und 53 O 27/26).
- Mercedes EQA: Auch das Landgericht Frankfurt (Oder) entschied am 14. August 2026 zugunsten eines Verbrauchers (Az. 11 O 140/25).
- Ford Kuga Plug-in-Hybrid: Im April 2026 erreichte die Kanzlei eine außergerichtliche Rückabwicklung eines Fahrzeugkaufs.
- Ford Kuga Plug-in-Hybrid: Das Landgericht Regensburg verurteilte Ford mit Versäumnisurteil vom 27. Juli 2026 zur Rückzahlung des Kaufpreises abzüglich einer Nutzungsentschädigung gegen Rückgabe des Fahrzeugs (Az. 84 O 872/26). Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.
Welche Rechte haben Audi-Kunden bei Batterie-Rückrufen und Brandgefahr?
Ein konkretes Brandrisiko, erhebliche Ladebeschränkungen oder eine nicht ausreichende Nachbesserung können einen Sachmangel darstellen. Abhängig vom Einzelfall und den gesetzlichen Voraussetzungen kommen insbesondere folgende Ansprüche in Betracht:
- Nachhaltige Beseitigung des Mangels, gegebenenfalls durch Austausch der Hochvoltbatterie.
- Rücktritt vom Kaufvertrag und Rückzahlung des Kaufpreises abzüglich einer möglichen Nutzungsentschädigung.
- Minderung des Kaufpreises.
- Schadensersatz für nachweisbare Schäden.
- Rechtliche Ansprüche im Zusammenhang mit finanzierten oder geleasten Fahrzeugen.
Verbraucher müssen nicht erst einen Fahrzeugbrand abwarten, um mögliche Ansprüche wegen eines sicherheitsrelevanten Mangels prüfen zu lassen. Im kostenlosen und unverbindlichen E-Mobilitäts-Online-Check prüft Dr. Stoll & Sauer die rechtlichen Möglichkeiten und Ansprüche betroffener Verbraucher.
Dr. Stoll & Sauer zählt zu den führenden Verbraucherkanzleien Deutschlands
Die Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH mit Standorten in Lahr und Stuttgart ist unter anderem in den Bereichen Automobilrecht, Elektromobilität, Leasingrecht, Verwaltungsrecht, Datenschutzrecht und allgemeiner Verbraucherschutz tätig.
Die Gesellschafter Dr. Ralf Stoll und Ralph Sauer haben in einer Spezialgesellschaft die Musterfeststellungsklage gegen Volkswagen für den Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) geführt. Auch bei weiteren verbraucherrechtlichen Sammelklagen ist die Kanzlei tätig. Das renommierte JUVE Handbuch Wirtschaftskanzleien würdigt regelmäßig die Tätigkeit der Kanzlei im Bereich der Verbraucherstreitigkeiten.