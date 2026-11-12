Brandgefahr-Rückruf bei Mercedes EQA und EQB

- Mercedes-Vertreter kann vor dem Landgericht Stuttgart keine konkretere Auskunft zu den angekündigten Ersatzbatterien geben
- Mercedes-Elektroautos brannten in Österreich, Speyer, Hamburg und Sterzing. Der EQA in Österreich hatte laut SWR bereits das Software-Update erhalten.
- Dr. Stoll & Sauer hat für Mercedes-Käufer mehrere erstinstanzliche Urteile erstritten
Mehr Informationen zu Batterie-Rückrufen, Brandgefahr und den Rechten von Käufern und Leasingkunden finden sich auf der E-Mobilitätsseite von Dr. Stoll & Sauer.
Mercedes-Vertreter kann keinen Termin zum Batterietausch nennen
Wann bekommt der Mercedes EQA 250+ des Klägers eine neue Hochvoltbatterie? Der Mercedes-Vertreter konnte dazu in der mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht Stuttgart am 2. Oktober 2026 keine konkretere Auskunft geben. Das Gericht hielt im Protokoll fest: „In Bezug auf die angekündigten Ersatzbatterien kann der Beklagtenvertreter derzeit keine konkretere Mitteilung machen.“
Der Kläger will seinen EQA 250+ wegen der geltend gemachten Mängel an der Hochvoltbatterie zurückgeben und den Kauf rückabwickeln. Er hatte den Wagen als Neufahrzeug für 57.761,23 Euro gekauft und im Juli 2023 übernommen.
- Gegen Rückgabe und Rückübereignung des Fahrzeugs verlangt der Kläger 21.231,36 Euro zuzüglich Zinsen seit dem 16. Juli 2025. Für die bisherige Nutzung des Autos soll ein Betrag abgezogen werden, dessen Höhe das Gericht bestimmen soll.
- Mercedes soll den Kläger von den noch offenen Verpflichtungen aus dem Darlehensvertrag mit der Mercedes-Benz Bank AG freistellen.
- Das Gericht soll feststellen, dass Mercedes für weitere Schäden einstehen muss, die durch die geltend gemachten Fahrzeugmängel entstehen, insbesondere durch den behaupteten Defekt der Hochvoltbatterie.
- Der Kläger will außerdem feststellen lassen, dass sich Mercedes mit der Rücknahme des Fahrzeugs im Annahmeverzug befindet.
Rückruf für EQA und EQB sieht Austausch der Hochvoltbatterie vor
Mercedes hatte zunächst ein Software-Update für das Batteriemanagement vorgesehen (KBA-Referenz 14775R). Seit Februar 2026 sieht der Rückruf 16136R für betroffene EQA und EQB den Austausch der Hochvoltbatterie vor. Hintergrund ist das Risiko eines internen Kurzschlusses, der einen Brand auslösen kann. Bis zum Tausch sollen betroffene Halter die Batterie auf höchstens 80 Prozent laden und ihr Auto ausschließlich im Freien abstellen. Maßgeblich sind die Rückrufhinweise für das jeweilige Fahrzeug.
Nach einer Dr. Stoll & Sauer vorliegenden Auskunft des Kraftfahrt-Bundesamts vom 17. August 2026 sollte der Batterietausch in Europa im vierten Quartal 2026 beginnen. Weil Ersatzbatterien zunächst nur begrenzt verfügbar sein sollten, wurde der Zeitraum für die Durchführung des Rückrufs bis zum 1. März 2028 verlängert. Wann der EQA des Klägers an die Reihe kommt, blieb bei der Verhandlung offen.
Brände in Österreich, Speyer, Hamburg und Sterzing
In Speyer, Hamburg und Sterzing gerieten Mercedes-Elektroautos beim Laden in Brand. Für die Frage, wie wirksam das Software-Update war, ist ein früherer Fall aus Österreich von besonderer Bedeutung. Dort brannte nach Recherchen von „ARD Marktcheck“ ein EQA, der das Update bereits erhalten hatte.
- Österreich, November 2025. Ein Mercedes EQA geriet auf dem Gelände eines Discounters in Brand. Der SWR berichtete am 3. März 2026 unter Berufung auf Hinweise der US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA über zwei Brände in Europa nach dem Software-Update. Der EQA in Österreich war laut SWR einer dieser Fälle.
- Speyer, 16. August 2026. Auf einem Bauhaus-Parkplatz geriet ein Mercedes beim Laden in Brand. Das Feuer erfasste auch die Ladesäule. Die RHEINPFALZ berichtete am selben Tag über den Einsatz. Das Fachportal Mercedes-Fans bezeichnete den Wagen am 17. August als EQA und berichtete, dass die Feuerwehr die Hochvoltbatterie längere Zeit kühlen musste.
- Hamburg-Rahlstedt, 30. Oktober 2026. Ein Mercedes-Elektroauto brannte beim Laden an einer Tankstelle vollständig aus. Der NDR und nachrichten.hamburg berichteten am selben Tag, dass die Batterie brannte und die Feuerwehr Spezialtechnik einsetzte. Die Einsatzfotos sprechen für einen EQB. Die Modellzuordnung ist bislang amtlich unbestätigt.
- Sterzing in Südtirol, 2. November 2026. An einer öffentlichen Ladestation geriet ein Mercedes beim Laden in Brand. Südtirol News berichtete am selben Tag über den Einsatz. Die Freiwillige Feuerwehr Sterzing bestätigte Dr. Stoll & Sauer das Modell EQB. Die Einsatzkräfte sicherten den Wagen zur weiteren Kühlung in einem Wassercontainer.
Welche Rechte Käufer eines EQA oder EQB prüfen lassen können
Ein konkretes Brandrisiko kann einen Sachmangel begründen. Welche Ansprüche Käufer gegenüber dem Verkäufer haben, hängt unter anderem davon ab, wann sie den Mangel gemeldet haben und welche Abhilfe der Verkäufer angeboten hat. Nach § 437 BGB kommen insbesondere folgende Möglichkeiten in Betracht.
- Nacherfüllung. Käufer können grundsätzlich verlangen, dass der Verkäufer den Mangel auf seine Kosten behebt.
- Rücktritt. Bei einem erheblichen Mangel kann eine Rückabwicklung möglich sein, etwa wenn der Verkäufer nach der Mängelanzeige innerhalb angemessener Zeit keine Abhilfe schafft. Für die bisherige Nutzung des Fahrzeugs kann ein Abzug anfallen.
- Minderung. Wer das Fahrzeug behalten möchte, kann unter den gesetzlichen Voraussetzungen den Kaufpreis herabsetzen.
- Schadensersatz. Sind durch den Mangel nachweisbare Schäden entstanden, kommen je nach Einzelfall weitere Ansprüche in Betracht.
- Landgericht Stuttgart, 30. Juli 2026 (Az. 53 O 3/26 und 53 O 27/26). In zwei EQA-Verfahren entschied das Gericht zugunsten der Käufer. In einem Fall sprach es 51.791,09 Euro gegen Rückgabe des Fahrzeugs zu. Im anderen Fall umfasste die Entscheidung auch die Freistellung von laufenden Darlehensverpflichtungen.
- Landgericht Frankfurt (Oder), 14. August 2026 (Az. 11 O 140/25). Das Gericht entschied auf Rückabwicklung eines EQA-Kaufvertrags.
- Landgericht Dortmund, 4. September 2026 (Az. 3 O 300/25). Das Gericht bewertete das konkrete Brandrisiko bei einem Mercedes EQA 250+ als Sachmangel.
- Ford Kuga Plug-in-Hybrid. Dr. Stoll & Sauer erreichte im April 2026 eine außergerichtliche Rückabwicklung mit einem Händler. In einem weiteren Verfahren erstritt die Kanzlei vor dem Landgericht Regensburg ein Versäumnisurteil gegen die Ford-Werke GmbH.
- Ford Kuga Plug-in-Hybrid. Der Rückruf 25SC4 betrifft mögliche interne Kurzschlüsse in der Hochvoltbatterie und die damit verbundene Brandgefahr.
- Volkswagen und Cupra. Das EU-Schnellwarnsystem Safety Gate veröffentlichte am 6. November 2026 Warnungen zu bestimmten VW ID.3, ID.4, ID.7, ID. Buzz und Cupra Born. Die Hochvoltbatterien können bei hohem Ladestand überhitzen.
- Porsche Taycan. Auch bei diesem Modell laufen Rückrufe wegen möglicher Fehler in Batteriezellen und daraus resultierender Brandgefahr.