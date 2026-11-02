Brand an Hamburger Ladesäule: Mercedes-E-Auto geht in Flammen auf

- Mercedes brennt beim Laden an Tankstelle in Hamburg-Rahlstedt vollständig aus
- Feuerwehr bekämpft Batteriebrand mit Spezialtechnik – Ursache bislang ungeklärt
- Dr. Stoll & Sauer prüft Rechte bei Batterieproblemen und Rückrufen
Batteriebrand bei einem Mercedes erforderte Spezialtechnik
Der Mercedes brannte an einer öffentlichen Ladesäule auf dem Gelände einer Aral-Tankstelle in der Rahlstedter Straße. Die Berichte des NDR und von nachrichten.hamburg vom 30. Oktober 2026 nennen folgende Einzelheiten:
- Zeitpunkt und Ladevorgang: Am 30. Oktober 2026 geriet der Wagen gegen 9.30 Uhr beim Laden in Brand.
- Batterie und Fahrzeug: Laut NDR brannte der Akku. Nach nachrichten.hamburg wurde der Mercedes durch das Feuer vollständig zerstört.
- Wiederaufflammen: nachrichten.hamburg berichtet, dass die Flammen mehrfach erneut aufloderten. Deshalb kamen Spezialkräfte für die Bekämpfung von Elektrofahrzeugbränden hinzu.
- Löschtechnik: Die Feuerwehr setzte laut NDR eine spezielle Löschlanze ein. Damit wurde die Batterie von außen angestochen, um den Brand im Inneren zu bekämpfen.
- Verkehr: Die Rahlstedter Straße wurde gesperrt. Für die Buslinie 9 gab es Umleitungen in beide Richtungen.