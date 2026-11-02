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Brand an Hamburger Ladesäule: Mercedes-E-Auto geht in Flammen auf

Jetzt rechtliche Möglichkeiten von Dr. Stoll & Sauer prüfen lassen

(lifePR) (Lahr, )
  • Mercedes brennt beim Laden an Tankstelle in Hamburg-Rahlstedt vollständig aus
  • Feuerwehr bekämpft Batteriebrand mit Spezialtechnik – Ursache bislang ungeklärt
  • Dr. Stoll & Sauer prüft Rechte bei Batterieproblemen und Rückrufen
Seit Monaten steht Mercedes wegen der Batterieprobleme bei seinen E-Auto-Modellen EQA und EQB in der Kritik. Der angekündigte Austausch betroffener Hochvoltbatterien zieht sich hin. Nun kommen Berichte über Batteriebrände in Deutschland hinzu. So ist ein Mercedes-Elektroauto am 30. Oktober 2026 beim Laden an einer Tankstelle in Hamburg-Rahlstedt vollständig ausgebrannt. Wie der NDR und nachrichten.hamburg am selben Tag berichteten, brannte die Batterie und die Feuerwehr setzte Spezialtechnik ein, um den Batteriebrand löschen zu können. Der Vorfall lenkt den Blick erneut auf die Sicherheit von Hochvoltbatterien, die zahlreichen Rückrufe und die Rechte betroffener Käufer. Die Verbraucherkanzlei Dr. Stoll & Sauer bietet Besitzern von E-Autos mit Batterieproblemen oder Rückrufen eine kostenlose Ersteinschätzung im Online-Check an.

Batteriebrand bei einem Mercedes erforderte Spezialtechnik

Der Mercedes brannte an einer öffentlichen Ladesäule auf dem Gelände einer Aral-Tankstelle in der Rahlstedter Straße. Die Berichte des NDR und von nachrichten.hamburg vom 30. Oktober 2026 nennen folgende Einzelheiten:
  • Zeitpunkt und Ladevorgang: Am 30. Oktober 2026 geriet der Wagen gegen 9.30 Uhr beim Laden in Brand.
  • Batterie und Fahrzeug: Laut NDR brannte der Akku. Nach nachrichten.hamburg wurde der Mercedes durch das Feuer vollständig zerstört.
  • Wiederaufflammen: nachrichten.hamburg berichtet, dass die Flammen mehrfach erneut aufloderten. Deshalb kamen Spezialkräfte für die Bekämpfung von Elektrofahrzeugbränden hinzu.
  • Löschtechnik: Die Feuerwehr setzte laut NDR eine spezielle Löschlanze ein. Damit wurde die Batterie von außen angestochen, um den Brand im Inneren zu bekämpfen.
  • Verkehr: Die Rahlstedter Straße wurde gesperrt. Für die Buslinie 9 gab es Umleitungen in beide Richtungen.
Das von der Hamburger Morgenpost am 30. Oktober 2026 veröffentlichte Einsatzfoto spricht nach Einschätzung von Dr. Stoll & Sauer für einen Mercedes EQB. Eine amtliche Bestätigung der Modellzuordnung steht aus. Nach dem Bericht von nachrichten.hamburg erklärte der Halter, sein Fahrzeugmodell sei nicht von den Rückrufen betroffen. Der tatsächliche Rückrufstatus und die genaue Brandursache sind bislang nicht bestätigt.

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