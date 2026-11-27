- BMW mit Hybrid-Antrieb brennt in Spremberg vollständig aus.
- Bereits am 18. November 2026 geriet ein BMW-Hybrid in Itzehoe in Brand.
- BMW musste 2025 mehrere Elektro- und Hybridmodelle wegen Brandgefahr in der Hochvoltbatterie zurückrufen.
BMW-Hybrid in Spremberg ausgebrannt – Polizei stellt Fahrzeug sicher
Am Nachmittag des 26. November 2026 wurde die Feuerwehr in den Wiesenweg im Spremberger Ortsteil Trattendorf gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der BMW bereits vollständig in Flammen. Während die Lausitzer Rundschau zunächst von einem Elektroauto berichtete, bezeichnet das Medium das Fahrzeug inzwischen ausdrücklich als BMW mit Hybrid-Antrieb. Der Nachrichtendienst xcitePRESS spricht in seinem auf BLICK veröffentlichten Bericht von einem Plug-in-Hybrid.
Nach den bislang vorliegenden Medienberichten stellt sich der Brandfall wie folgt dar:
- Das Fahrzeug stand beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand.
- Rund zehn Feuerwehrleute waren mit drei Einsatzfahrzeugen vor Ort.
- Der Feuerwehreinsatz dauerte etwa eine Stunde.
- Ein Übergreifen der Flammen auf ein benachbartes Gebäude konnte verhindert werden.
- Die Polizei stellte das ausgebrannte Fahrzeug sicher.
Bereits in Itzehoe brannte ein BMW mit Hybrid-Antrieb
Der Brand in Spremberg ist innerhalb von acht Tagen der zweite bekannt gewordene Brand eines BMW-Hybridfahrzeugs in Deutschland. Am 18. November 2026 geriet im schleswig-holsteinischen Itzehoe ein BMW der 5er-Reihe mit Hybrid-Antrieb in Brand. Das Fahrzeug soll erst rund eineinhalb Jahre alt gewesen sein und erlitt einen Totalschaden. Medienberichten zufolge wurde ein technischer Defekt als mögliche Brandursache in Betracht gezogen.
Auch in diesem Fall ist bislang nicht bekannt, ob die Hochvoltbatterie eine Rolle bei der Entstehung des Feuers gespielt hat. Für Dr. Stoll & Sauer ist von besonderem Interesse, ob es auch bei Fahrzeugen zu Bränden kommt, die nicht von bestehenden Rückrufen erfasst sind.
BMW-Rückruf wegen Brandgefahr in der Hochvoltbatterie
Bereits am 11. Dezember 2025 hatte Dr. Stoll & Sauer über einen Rückruf mehrerer Elektro- und Plug-in-Hybridmodelle von BMW berichtet. Hintergrund waren mögliche Produktionsfehler an den Zellmodulen der Hochvoltbatterie. In der Folge können Störungen im Hochvoltsystem, ein Ausfall des Antriebs und eine Überhitzung der Batterie bis hin zu einem Fahrzeugbrand auftreten.
Die wesentlichen Daten des BMW-Rückrufs im Überblick:
- KBA-Referenznummer: 15327R
- BMW-Rückrufcodes: 0061230900 und 0061240900
- Safety-Gate-Alarmnummer: SR/02913/25
- Safety-Gate-Veröffentlichung: 7. August 2025
- Veröffentlichung beim KBA: 3. November 2025
- Produktionszeitraum: 7. Juli 2021 bis 14. Februar 2024
- Betroffene Baureihen: BMW 2er, 7er, X1, i4, i7 und iX
- Betroffene Fahrzeuge in Deutschland: 29
- Abhilfemaßnahme: Austausch der betroffenen Zellmodule der Hochvoltbatterie.
Ein Zusammenhang zwischen den BMW-Rückrufen und den aktuellen Brandfällen in Spremberg und Itzehoe ist bislang nicht nachgewiesen.
Brandgefahr bei Hochvoltbatterien betrifft zahlreiche Automobilhersteller
Die Probleme mit Hochvoltbatterien beschränken sich nicht auf BMW. Zahlreiche Automobilhersteller mussten Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeuge wegen möglicher Brandgefahr zurückrufen. Betroffene Verbraucher müssen teilweise erhebliche Nutzungseinschränkungen hinnehmen und monatelang auf eine technische Lösung warten.
Dr. Stoll & Sauer beobachtet insbesondere die Rückrufe folgender Hersteller und Modelle:
- Mercedes-Benz EQA und EQB: Austausch von Hochvoltbatterien nach einer zunächst durchgeführten Softwaremaßnahme.
- Ford Kuga Plug-in-Hybrid: Wiederholte Rückrufe wegen möglicher interner Kurzschlüsse in der Hochvoltbatterie.
- Volkswagen und Cupra: Rückrufe mehrerer Modelle der VW-ID.-Familie sowie des Cupra Born.
- Audi Q4 e-tron: Rückrufe wegen möglicher Brandgefahr in der Hochvoltbatterie.
- Renault Zoe und weitere E-Tech-Modelle: Produktionsfehler an Batteriezellen mit möglicher Brandgefahr.
- Porsche Taycan: Mehrere Rückrufaktionen wegen möglicher Kurzschlüsse innerhalb der Hochvoltbatterie.
Brandgefahr besonders problematisch in der Nähe von Gebäuden
Der aktuelle Brand in Spremberg verdeutlicht, welche Folgen ein Fahrzeugbrand in unmittelbarer Nähe eines Gebäudes haben kann. Ist die Hochvoltbatterie an einem Brand beteiligt, kann dies die Löscharbeiten erheblich erschweren. Unkontrollierte Erhitzung von Batteriezellen, hoher Kühlbedarf, gesundheitsgefährdende Brandgase und die Gefahr einer erneuten Entzündung stellen die Einsatzkräfte vor besondere Herausforderungen.
Vor diesem Hintergrund sind auch die Sicherheitshinweise einiger Automobilhersteller zu sehen, die Halter betroffener Fahrzeuge im Rahmen bestimmter Rückrufaktionen auffordern, ihre Fahrzeuge nur eingeschränkt zu laden oder nicht mehr in Garagen beziehungsweise in unmittelbarer Nähe von Gebäuden abzustellen.
Welche Rechte haben BMW-Kunden bei Problemen mit der Hochvoltbatterie?
Eine sicherheitsrelevante Fehlfunktion der Hochvoltbatterie kann einen erheblichen Sachmangel darstellen. Aus Sicht von Dr. Stoll & Sauer müssen sich Verbraucher nicht in jedem Fall mit dauerhaften Nutzungseinschränkungen, monatelangen Wartezeiten oder einer technisch unzureichenden Rückrufmaßnahme zufriedengeben.
Abhängig vom Einzelfall kommen verschiedene rechtliche Möglichkeiten infrage:
- Nacherfüllung durch Reparatur oder Ersatzlieferung eines mangelfreien Fahrzeugs.
- Rücktritt vom Kaufvertrag und Rückabwicklung des Fahrzeugkaufs.
- Minderung des Kaufpreises bei fortbestehenden Mängeln.
- Schadensersatz bei Vorliegen der entsprechenden Anspruchsvoraussetzungen.
- Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen bei geleasten Fahrzeugen.
Dr. Stoll & Sauer erzielt erste gerichtliche und außergerichtliche Erfolge
Die Verbraucherkanzlei Dr. Stoll & Sauer vertritt bereits zahlreiche Halter von Elektro- und Hybridfahrzeugen, die von Rückrufen zur Hochvoltbatterie oder erheblichen Nutzungseinschränkungen betroffen sind. Insbesondere bei Mercedes-Benz und Ford hat die Kanzlei bereits gerichtliche und außergerichtliche Erfolge erzielt:
- Mercedes-Benz: Zwei Urteile des Landgerichts Stuttgart vom 30. Juli 2026 zugunsten von Mandanten der Kanzlei (Az. 53 O 3/26 und 53 O 27/26).
- Mercedes-Benz: Urteil des Landgerichts Frankfurt (Oder) vom 14. August 2026 (Az. 11 O 140/25).
- Ford Kuga Plug-in-Hybrid: Erfolgreiche außergerichtliche Rückabwicklung eines Fahrzeugkaufs am 9. April 2026.
- Ford Kuga Plug-in-Hybrid: Versäumnisurteil des Landgerichts Regensburg vom 27. Juli 2026 zur Rückabwicklung eines Fahrzeugkaufs (Az. 84 O 872/26, noch nicht rechtskräftig).
Dr. Stoll & Sauer empfiehlt BMW-Kunden, die von einem Rückruf zur Hochvoltbatterie betroffen sind oder erhebliche technische Probleme mit ihrem Elektro- oder Hybridfahrzeug haben, ihre rechtlichen Möglichkeiten prüfen zu lassen. Im kostenlosen E-Mobilitäts-Online-Check prüft die Kanzlei individuell, welche Ansprüche bestehen und welche rechtlichen Schritte sinnvoll sind.