Auch Safety Gate der EU warnt beim Audi Q4 e-tron vor Brandgefahr

- Bei hohem Ladezustand kann die Hochvoltbatterie überhitzen.
- Die EU-Warnung betrifft dieselbe Rückrufaktion wie die Meldungen in Deutschland und den USA.
- Für betroffene Fahrzeuge sieht das KBA vorerst eine Ladegrenze von 80 Prozent vor.
Was über den Rückruf 93SK zum Audi e-tron bekannt ist
Zuerst wurde der Batterie-Rückruf in den USA registriert, Ende Oktober folgte der Eintrag beim Kraftfahrt-Bundesamt (KBA). Jetzt ist die Aktion auch bei Safety Gate erfasst. Alle drei Meldungen führen denselben Audi-Rückrufcode 93SK. Die Meldungen zeigen, welche Fahrzeuge erfasst sind und wie sich die Aktion entwickelt hat.
- Safety Gate, SR/03203/26: Die Meldung erfasst Audi Q4 e-tron aus der Produktion vom 30. November 2023 bis zum 26. Juni 2025. Als Beginn der Rückrufmaßnahme nennt sie den 30. Oktober 2026.
- KBA, 17222R: Der Eintrag vom 28. Oktober 2026 nennt weltweit 12.734 potenziell betroffene Fahrzeuge, darunter eines in Deutschland. Safety Gate gibt keine Stückzahl an.
- NHTSA, 26V698000: Die US-Behörde registrierte die Aktion 93SK am 21. Oktober 2026 für 9.048 Q4 e-tron und Q4 Sportback e-tron der Modelljahre 2024 und 2025.
Wann können Fahrer eines Audi e-trons wieder voll laden?
Zunächst sollen die betroffenen Halter laut KBA höchstens bis 80 Prozent laden und ihren Wagen in einer Audi-Werkstatt überprüfen lassen. Für Fahrer, die auf längeren Strecken auf die volle Reichweite angewiesen sind, kann das zusätzliche Ladestopps bedeuten.
Für die weitere Abhilfe sieht der KBA-Eintrag eine aktualisierte Software vor, die Auffälligkeiten in den Batteriemodulen frühzeitig erkennen und anzeigen soll. Je nach Befund sollen einzelne Module oder die gesamte Hochvoltbatterie ausgetauscht werden. Die EU-Warnung nennt keinen Termin, ab dem die dauerhafte Abhilfe zur Verfügung steht.
Wie sich der Q4-Rückruf bei Audi und VW einordnet
Audi hatte schon bei anderen Elektroautos Rückrufe wegen Risiken an der Hochvoltbatterie. Dazu zählen der Audi e-tron sowie der e-tron GT und der RS e-tron GT. Auch bei Modellen der VW-ID.-Reihe und beim Cupra Born laufen eigene Batterieaktionen. Gemeinsam ist diesen Fällen das Risiko einer Überhitzung oder eines Brandes. Welche Zellen betroffen sind und welche Reparatur vorgesehen ist, ergibt sich aus der jeweiligen Rückrufmeldung.
Batterieprobleme bei Mercedes und Ford: Erfolge für Verbraucher
Dr. Stoll & Sauer vertritt bereits Käufer, deren Fahrzeuge wegen Problemen mit der Hochvoltbatterie zurückgerufen wurden. In Verfahren zum Mercedes EQA und zum Ford Kuga Plug-in-Hybrid hat die Kanzlei vor Gericht und außergerichtlich erste Erfolge erzielt. Im Einzelnen geht es um folgende Fälle.
- Mercedes EQA – Die Kanzlei hat in mehreren Verfahren wegen Batterieproblemen erstinstanzliche Urteile zugunsten von Käufern erstritten. Dazu zählen zwei Urteile des Landgerichts Stuttgart vom 30. Juli 2026 (Az. 53 O 3/26 und 53 O 27/26) und ein Urteil des Landgerichts Frankfurt (Oder) vom 14. August 2026 (Az. 11 O 140/25).
- Ford Kuga Plug-in-Hybrid – In einem Fall hat Dr. Stoll & Sauer am 9. April 2026 eine außergerichtliche Rückabwicklung des Kaufvertrags erreicht. Der Käufer konnte den Wagen auf Grundlage einer Einigung zurückgeben.
- Ford Kuga vor dem Landgericht Regensburg – In einem weiteren Verfahren hat die Kanzlei ein Versäumnisurteil gegen Ford erstritten.
Was Käufer und Leasingnehmer prüfen lassen können
Eine konkrete Brandgefahr kann nach Einschätzung von Dr. Stoll & Sauer einen Sachmangel darstellen. Welche Rechte Betroffene geltend machen können, hängt unter anderem davon ab, bei wem sie das Fahrzeug gekauft oder geleast haben und was bei bisherigen Werkstattbesuchen festgestellt wurde. Je nach Einzelfall kommen folgende Möglichkeiten infrage.
- Nachbesserung – Käufer können vom Verkäufer verlangen, dass er einen bestehenden Mangel beseitigt. Entscheidend ist, ob die Maßnahme das Batterieproblem dauerhaft behebt.
- Rücktritt – Bei einem erheblichen Mangel kann eine Rückgabe des Autos infrage kommen, etwa wenn eine angemessene Zeit zur Nacherfüllung verstrichen ist oder sich trotz eines Reparaturversuchs weiterhin ein Mangel zeigt.
- Kaufpreisminderung – Wer den Wagen behalten möchte, kann unter den gesetzlichen Voraussetzungen eine Herabsetzung des Kaufpreises gegenüber dem Verkäufer erklären.
- Schadensersatz – Sind durch den Mangel zusätzliche Kosten entstanden, lässt sich prüfen, ob diese ersatzfähig sind. Dafür kommt es auf die gesetzlichen Voraussetzungen und die Nachweise im Einzelfall an.
- Leasing – Ob Leasingnehmer Gewährleistungsrechte selbst geltend machen können, hängt vom Vertrag und von der Abtretung dieser Rechte ab.