Abzocke im Online-Coaching: Baulig-Brüder mit Consulting-Firma in der Kritik

Immer mehr Verbraucher berichten von Problemen mit Online-Coaching-Angeboten. Verträge im vier- oder gar fünfstelligen Bereich, kaum nachvollziehbare Leistungen, fragwürdige AGB und massiver Druck im Verkaufsprozess – die Liste an Vorwürfen ist lang. Besonders häufig genannt werden aktuell die Baulig-Brüder, die unter dem Namen Baulig Consulting hochpreisige Coaching-Programme vermarkten. Die Verbraucherkanzlei Dr. Stoll & Sauer bietet Betroffenen im Coaching-Online-Check eine kostenlose Ersteinschätzung an und prüft rechtliche Schritte gegen Anbieter wie Baulig Consulting. Hier werden die rechtlichen Möglichkeiten der Verbraucher aufgezeigt. Dr. Stoll & Sauer zählt zu den führenden Kanzleien Deutschlands, war an der Aufklärung des Abgasskandals beteiligt und führt unter anderem Sammelklagen gegen VW, Mercedes und Meta.Die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer berät derzeit zahlreiche Mandanten, die sich durch Online-Coachings finanziell und rechtlich übervorteilt fühlen. Häufige Vorwürfe:Ein besonders häufig genannter Anbieter: Die Brüder Andreas und Markus Baulig. Sie positionieren sich als Vorreiter der Coaching-Branche und werben mit schnellen Erfolgen im Business – doch immer mehr Kunden berichten von negativen Erfahrungen, wie auch Medienberichte belegen.Ein ausführlicher Bericht des Tech-Portals IT-Boltwise.de vom 13. Mai 2025 beleuchtet die Geschäftspraktiken der Baulig-Brüder. Der Artikel dokumentiert anhand zahlreicher Kundenstimmen und Bewertungen, wie Interessenten unter massiven Verkaufsdruck gesetzt werden. Schon der erste Kontakt mit einem „Berater“ sei oft ein Verkaufsgespräch statt einer ehrlichen Bedarfsanalyse.Kunden berichten von rhetorisch geschulten Gesprächspartnern, die gezielt psychologischen Druck aufbauen – etwa durch künstliche Verknappung („nur noch wenige Plätze“) oder emotionale Manipulation („wenn du es wirklich ernst meinst...“). Verträge im Wert von mehreren Tausend bis Zehntausend Euro sollen laut dem Bericht innerhalb weniger Minuten telefonisch abgeschlossen worden sein.Die versprochenen Erfolge blieben jedoch häufig aus. Wer sein Widerrufsrecht geltend macht oder Rückzahlungen verlangt, wird laut dem Bericht mit Standardabsagen, Mahnungen oder Inkassodrohungen konfrontiert. In Bewertungsportalen wie Trustpilot oder Kununu häufen sich kritische Erfahrungsberichte. IT-Boltwise spricht von einer systematischen Struktur, bei der nicht die individuelle Förderung der Kunden, sondern die aggressive Skalierung der Umsätze im Fokus stehe.Auch das Handelsblatt nahm in seiner Online-Ausgabe vom 14. Mai 2025 die Methoden der Baulig-Brüder unter die Lupe.Die juristische Prüfung durch Dr. Stoll & Sauer zeigt: Viele Coaching-Verträge enthalten unzulässige oder überraschende Klauseln. Häufig fehlt der Hinweis auf das gesetzliche Widerrufsrecht – oder es wird durch vermeintlich „individuelle Termine“ unrechtmäßig ausgeschlossen. Auch die Leistungsbeschreibungen sind oft vage und genügen nicht dem Transparenzgebot (§ 307 BGB).Bei der Beratung betroffener Mandanten stellte die Kanzlei fest: Verbraucher werden in vielen Fällen systematisch benachteiligt. Wer sich in einem Coaching-Programm überrumpelt oder falsch beraten fühlt, sollte rechtliche Schritte prüfen lassen.Dr. Stoll & Sauer bietet eine kostenlose Ersteinschätzung im Coaching-Online-Check an. Geprüft wird, ob:Jetzt Vertrag im Coaching-Online-Check kostenlos prüfen lassen.