Veranstaltungshinweis: FrauenOrt NRW - Poster Ausstellung ausgewählter historischer Frauenpersönlichkeiten aus Nordrhein-Westfalen

Frauen haben die Geschichte des Landes Nordrhein-Westfalen entscheidend mitgeprägt. Sie waren Pädagoginnen und Politikerinnen, Müllerinnen und Malerinnen, Widerstandskämpferinnen und Wissenschaftlerinnen, Kirchenfrauen und Kriegsberichterstatterinnen. Dennoch wurden sie lange Zeit von der Geschichtsschreibung übergangen. Informationstafeln machen diese Frauengeschichte nun sichtbar und würdigen ihre Leistungen. So auch in Solingen. Dort gibt es seit 2024 einen FrauenOrt NRW! Er erinnert an das Leben und Wirken der Künstlerin Bettina Heinen-Ayech. Ausgewählt wurde sie als herausragende Künstlerin, als wichtigste Protagonistin der Solinger Künstlerkolonie „Schwarzes Haus" und für ihr Engagement als Botschafterin der Völkerverständigung zwischen Orient und Okzident.Der FrauenRat NRW – ein Zusammenschluss von rund 50 Frauenverbänden und Gruppen – zeichnet mit den „FrauenOrten NRW“ Frauenpersönlichkeiten aus, die die Geschichte des Landes Nordrhein-Westfalen entscheidend mitgeprägt haben, die Großes bewirkt und wegweisende Leistungen erbracht haben. Mit dem Projekt FrauenOrt NRW wurden bis Ende 2024 57 Frauenpersönlichkeiten aus über 1000 Jahren Geschichte an 52 Orten in Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet. Das Projekt wird getragen vom FrauenRat NRW e.V. und gefördert durch das Ministerium für Kinder, Jugend, Familien, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen.Besuchen Sie die Poster Ausstellung im Foyer des Landtags NRW in Düsseldorf und informieren Sie sich über die bedeutesten Frauen Nordrhein-Westfalens vom 06. bis 27. März 2025.Informationen zu Bettina Heinen-Ayech finden in der Anlage: Bettina Heinen-Ayech (1937-2020): Die Wiederentdeckung einer bedeutenden Malerin.Weitere Informationen finden Sie unter: www.frauenorte-nrw.de oder bei der Bettina Heinen-Ayech Foundation, Dr. Haroun Ayech, +49 (0)151 42221142, mail@bettina-heinen-ayech-foundation.com, www.bettina-heinen-ayech-foundation.com