Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1070202

Dr. Haroun Ayech Neuenkamperstrasse 163 42657 Solingen, Deutschland https://www.bettina-heinen-ayech-foundation.com
Ansprechpartner:in Herr Haroun Ayech
Logo der Firma Dr. Haroun Ayech

Museale Sonderausstellung der Künstlerin Bettina Heinen-Ayech auf der internationalen Kunstmesse ARTfair Innsbruck vom 23. bis 25.10.2026

(lifePR) (Solingen, )
Anlässlich ihres 30-jährigen Jubiläums präsentiert die ARTfair vom 23. bis 25. Oktober 2026 in der Olympiaworld Innsbruck eine hochkarätige, museale Sonderausstellung der Künstlerin Bettina Heinen-Ayech (1937–2020). Die bedeutende „Plein Air“-Malerin und Aquarellistin aus Solingen und ihr beeindruckendes künstlerisches Lebenswerk rücken damit wieder in den Fokus der internationalen Kunstwelt.

Mit Leidenschaft und Spontaneität malte Bettina Heinen-Ayech, was sie sah, mit großer Ehrlichkeit sich selbst und dem Dargestellten gegenüber. Sie prägte einen eigenständigen, postimpressionistischen Kunststil mit expressiven Elementen, der zu Recht seinen Platz in der Kunstwelt beansprucht. Bis zu ihrem Tod im Jahr 2020 wird Algerien abwechselnd mit Solingen ihr Lebensmittelpunkt sein. Bettina Heinen-Ayech hinterlässt ein großartiges und vielfältiges Werk. Es ist das Lebenswerk einer emanzipierten Frau, einer großen Künstlerin und einer Pendlerin zwischen den Welten.

Nach 90 großen Einzelausstellungen in Museen und wichtigen Kulturinstitutionen in Europa und Nordafrika ist dies die erste umfassende Einzelausstellung der Künstlerin im Rahmen einer großen internationalen Kunstmesse. Gezeigt werden ausgewählte Arbeiten aus ihrem Nachlass, darunter auch selten ausgestellte sowie einige bislang noch nicht öffentlich präsentierte Werke. Die international renommierte Kunstmesse setzt damit zu ihrem 30-jährigen Jubiläum ein Zeichen.

Die ARTfair Innsbruck – Internationale Messe für Zeitgenössische Kunst, Klassische Moderne, Pop-Art und weitere Strömungen des 19.–21. Jahrhunderts – hat sich seit ihrer Entstehung im Jahr 1997 zu einer Marke etabliert und steht unmissverständlich für Qualität und Vielfalt. Präsentiert werden Unikate und limitierte Editionen internationaler bildender Kunst des 19./20./21. Jahrhunderts: Gemälde, Papierarbeiten, Skulpturen, Objekte, Installationen, Fotografien, Neue Medien sowie originäre Kunstprojekte. Die ARTfair Innsbruck bietet eine hervorragende Gelegenheit, sich regional und international mit Galerien, Kunstschaffenden und Interessierten zu vernetzen – vor allem Sammler und Kunstliebhaber kommen voll auf ihre Kosten.

Informationen zur ARTfair Innsbruck finden Sie unter: https://www.artfair-innsbruck.com

Mehr über die Künstlerin Bettina Heinen-Ayech (1937–2020) und die Bettina Heinen-Ayech Foundation finden Sie unter: https://www.bettina-heinen-ayech-foundation.com/media/press-materials-for-download/  

Über eine Berichterstattung würden wir uns sehr freuen.

Kontakt: Bettina Heinen-Ayech Foundation, Dr. Haroun Ayech, mail@bettina-heinen-ayech-foundation.com, www.bettina-heinen-ayech-foundation.com

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.