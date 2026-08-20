Museale Sonderausstellung der Künstlerin Bettina Heinen-Ayech auf der internationalen Kunstmesse ARTfair Innsbruck vom 23. bis 25.10.2026
Mit Leidenschaft und Spontaneität malte Bettina Heinen-Ayech, was sie sah, mit großer Ehrlichkeit sich selbst und dem Dargestellten gegenüber. Sie prägte einen eigenständigen, postimpressionistischen Kunststil mit expressiven Elementen, der zu Recht seinen Platz in der Kunstwelt beansprucht. Bis zu ihrem Tod im Jahr 2020 wird Algerien abwechselnd mit Solingen ihr Lebensmittelpunkt sein. Bettina Heinen-Ayech hinterlässt ein großartiges und vielfältiges Werk. Es ist das Lebenswerk einer emanzipierten Frau, einer großen Künstlerin und einer Pendlerin zwischen den Welten.
Nach 90 großen Einzelausstellungen in Museen und wichtigen Kulturinstitutionen in Europa und Nordafrika ist dies die erste umfassende Einzelausstellung der Künstlerin im Rahmen einer großen internationalen Kunstmesse. Gezeigt werden ausgewählte Arbeiten aus ihrem Nachlass, darunter auch selten ausgestellte sowie einige bislang noch nicht öffentlich präsentierte Werke. Die international renommierte Kunstmesse setzt damit zu ihrem 30-jährigen Jubiläum ein Zeichen.
Die ARTfair Innsbruck – Internationale Messe für Zeitgenössische Kunst, Klassische Moderne, Pop-Art und weitere Strömungen des 19.–21. Jahrhunderts – hat sich seit ihrer Entstehung im Jahr 1997 zu einer Marke etabliert und steht unmissverständlich für Qualität und Vielfalt. Präsentiert werden Unikate und limitierte Editionen internationaler bildender Kunst des 19./20./21. Jahrhunderts: Gemälde, Papierarbeiten, Skulpturen, Objekte, Installationen, Fotografien, Neue Medien sowie originäre Kunstprojekte. Die ARTfair Innsbruck bietet eine hervorragende Gelegenheit, sich regional und international mit Galerien, Kunstschaffenden und Interessierten zu vernetzen – vor allem Sammler und Kunstliebhaber kommen voll auf ihre Kosten.
Informationen zur ARTfair Innsbruck finden Sie unter: https://www.artfair-innsbruck.com
Mehr über die Künstlerin Bettina Heinen-Ayech (1937–2020) und die Bettina Heinen-Ayech Foundation finden Sie unter: https://www.bettina-heinen-ayech-foundation.com/media/press-materials-for-download/
Über eine Berichterstattung würden wir uns sehr freuen.
Kontakt: Bettina Heinen-Ayech Foundation, Dr. Haroun Ayech, mail@bettina-heinen-ayech-foundation.com, www.bettina-heinen-ayech-foundation.com